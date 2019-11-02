«Мир глазами Путина»: британцам показали Соловьева и Киселева

В эфире британского телеканала Channel 4 была показана 50-минутная программа «Мир глазами Владимира Путина», представляющая собой нарезку ярких моментов российских ток-шоу. Запись фильма можно также найти на YouTube, вбив в поисковую строку его название на английском языке — «The World According to Putin». В ленту ее авторами были добавлены преимущественно самые нелепые и провокационные высказывания. Дублированный перевод создатели программы решили не использовать, ограничившись субтитрами на английском языке.

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Лента начинается с записи благотворительного концерта 2010 года в Санкт-Петербурге, на котором Путин (тогда он был премьер-министром страны) исполнил песню «Blueberry Hill» Фэтса Домино.

«Владимир Путин — главная телезвезда России. Телевидение — главный канал Путина для разговора с гражданами его страны», — высветилось на экране на английском языке.

В нарезке эпизодов из отечественных ток-шоу британские телевизионщики показали лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, телеведущих Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева, Анну Чапман и других.

Среди высказываний, выбранных создателями для включения в ленту, оказалась цитата из программы Соловьева «Британия сегодня скатилась до общественного туалета». Также в передаче прозвучали догадки Чапман про обряды вуду, которые проводились в Белом доме, когда главой Штатов был Барак Обама. Кроме того, британцы вспомнили о деле Скрипалей, упомянув ироничное заявление парфюмера о том, что Руслану Боширову и Александру Петрову необходимо разработать свой аромат. Однако в фильме эти слова были преподнесены в серьезном ключе.

Вместе с тем англичане услышали из уст российских медиаперсон, что гражданами Великобритании «манипулируют спецслужбы».

Согласно рецензии обозревателя газеты The Guardian Стюарта Джеффриса, данный фильм представляет собой «сюрреалистический взгляд на российское телевидение, который показал пропагандистскую машину во всей красе». По мнению Джеффриса, российские телеканалы «лишь отвлекают от хаоса внутри государства», обсуждая другие страны в негативном ключе.

Минувшим летом Channel 4 анонсировал документальный фильм о российском президенте под названием «Путин: история русского шпиона». По словам исполнительного продюсера проекта Джеймса Рогана, трехсерийная картина расскажет о влиянии личного опыта российского лидера на его политику.

«Чтобы понять, что происходит в мире прямо сейчас, нужно понять Владимира Путина. Путин продемонстрировал свою стойкость как один из самых значительных политиков XXI века. Этот многосерийный фильм расскажет о том, как, будучи бывшим разведчиком, он заново определил политику и какое влияние это оказало на весь мир», — сказал Роган.

Авторы картины отметили, что она отправит зрителя в «беспрецедентное путешествие в сознание лидера XXI века». Помимо прочего, для создания ленты будут использованы материалы из интервью Путина и его приближенных.

«Фильм расскажет, как современная Россия создавалась через обостренное чувство предательства, гордости и злости и как ценности Путина экспортировались в разные части мира», — говорится размещенном на сайте телеканала анонсе.

В то же время это будет не первый фильм о российском лидере — в 2017 году американский режиссер Оливер Стоун представил четырехсерийную ленту под названием «Интервью с Путиным». Проект является 30-часовым интервью, беседы в рамках которого проводились с июля 2015 года по февраль 2017-го. По словам самого Стоуна, он был впечатлен лидерскими качествами Путина и отстаиванием интересов России. Режиссер считает, что глава государства является «истинным сыном России», а дисциплинированность, работоспособность и выносливость ему очень импонируют. В Кремле отметили расположение Стоуна и называли режиссера «талантливым и непредсказуемым в плане творческих проявлений».