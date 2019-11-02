«История безумия и жадности»: Леди Гага сыграет убийцу Гуччи

О том, когда именно проект может появится на экранах, на данный момент не сообщается. Основой для сценария фильма об убийстве бизнесмена послужила книга Сары Гэй Форден «Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности», передает Variety.

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Несмотря на неодобрение родственниками Гуччи брака с девушкой, она прожила с наследником одного из главных домов моды 12 лет — до тех пор, пока он не ушел к другой женщине.

Согласно воспоминаниям знакомых семьи, Реджани отличалась невероятной жадностью и побуждала Гуччи заполучить контроль над всей компанией семьи.

Одно ее высказывание «Лучше я буду рыдать в «Роллс-Ройсе», чем смеяться на велосипеде», которое запомнилось многим, говорит само за себя.

Ни разу в жизни не работавшая Патриция была одной из самых модных красавиц Флоренции, и после развода в 1990 году бывший муж продолжал ее обеспечивать. Однако вследствие определенных проблем с развитием бренда эти пособия оказались значительно меньше, чем предполагалось.

В итоге правоохранителям удалось выяснить, что через четыре года после развода Реджани не переставала думать о мести и наняла для Гуччи киллера, который убил наследника модной империи на пороге его офиса. Расследование убийства бизнесмена продлилось два года. В 1998-м суд приговорил Реджани к 26 годам тюремного заключения, но за несколько лет до окончания срока ее освободили за примерное поведение.

Фильмография Гаги насчитывает 16 киноработ, но в большинстве из них она играла саму себя. Актерский дебют певицы состоялся в сериале «Американская история ужасов», где ее коллегами по съемочной площадке стали Эван Питерс, Сара Полсон, Дэнис О'Хэр, Кэти Бейтс, Джессика Лэнг и Фрэнсис Конрой.

В прошлом году Гага исполнила роль певицы Элли в музыкальной мелодраме Брэдли Купера «Звезда родилась», а также спела саундтрек к этой картине. Артистка настолько убедительно сыграла романтические чувства к главному герою фильма в исполнении самого режиссера, что стала номинанткой на «Лучшую женскую роль» премии «Оскар».

После совместной работы артистов над картиной многие СМИ заговорили об их романе. Во время церемонии вручения премии Американской киноакадемии в феврале этого года Купер и Гага эмоционально спели композицию «Shallow» под аккомпанемент рояля, полностью вжившись в роли влюбленных: эта песня одержала победу в номинации «Лучший саундтрек» на минувшем «Оскаре». Во время трансляции выступления оператор периодически направлял камеру на сидевшую в зале жену Купера, российскую супермодель Ирину Шейк, чтобы крупным планом показать ее реакцию на происходящее.

Незадолго до церемонии Гага рассталась со своим женихом, агентом по поиску талантов Кристианом Карином. Слухи о ее отношениях с Купером разозлили соотечественников Шейк. Русскоязычные пользователи устроили «флешмоб» на странице Гаги в инстаграме, публикуя там бесчисленное количество комментариев в поддержку модели.

«Россия настолько огромна, что как только засыпают одни комментаторы, просыпаются другие», — написал один из пользователей под фотографией Гаги.

Заметив популярность запущенного на странице знаменитости «флешмоба», к нему присоединились многие звезды российского шоу-бизнеса. Одним из самым активных комментаторов оказался певец Сергей Жуков, веселивший соотечественников своими шутками.

«Друзья, как по-английски будет «Чужие губы тебя ласкают»? Хочу, чтобы Ирина спела Брэдли на следующем концерте», — написал Жуков.

В комментариях под другой записью Гаги он «интересовался» стоимостью гаража на станции Бирюлево-Товарное.