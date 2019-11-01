«Какой кошмар, это ужасно»: кто испугал Гагарину на «Голосе»

Четвертый выпуск восьмого сезона проекта «Голос» открыла театральная актриса Екатерина Стеблина с песней Жанны Агузаровой «В городе моем». Первым к элегантной 28-летней участнице повернулся Валерий Сюткин, затем его примеру последовала Полина Гагарина.

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«У меня паралич просто, — заволновалась выпускница школы-студии МХАТ, завершив выступление, — Спасибо, что повернулись, а то я шла уже просто чтобы спеть для своей группы поддержки, порадовать их. Спасибо вам большое, я выбираю Полину».

Обсуждая выступление Стеблиной, четверка наставников отметила ее сильную личность и большой потенциал для развития на эстраде. Ведущий Дмитрий Нагиев за кулисами также отметил, что на сцене девушка включила актерские навыки и выступила «на ура».

Вслед за утонченной актрисой на сцену вышел 29-летний Филипп Лебедев с диджейским пультом и начал свое выступление с битбокса. Наставники долго переглядывались между собой, ожидая вокала, и спустя минуту дождались — Филипп начал исполнять песню «Beggin'» группы The Four Seasons. Желание заполучить неординарного парня в свою команду изъявили все наставники, кроме Константина Меладзе. Продюсер заявил, что исполнитель понравился ему уже после выступления благодаря сильной энергетике.

«Мне показалось, что учитывая то, что вы «отвернуты», я должен сделать что-то необычное, чтобы вы подумали: «Что это он там делает?!» и повернулись», — объяснил Лебедев свое выступление и изъявил желание работать с Сергеем Шнуровым.

Наш бывший соотечественник Дмитрий Мосичук, приехавший из голландского города Эйндховен, исполнил проникновенную песню «Взрослые дочери» Оскара Фельцмана и Николая Доризо. Наставники отметили необычный тембр 41-летнего артиста, напоминающий голос народной артистки России Надежды Кадышевой. Долго обсуждая Мосичука в ходе выступления и говоря о его таланте, ни один из артистов не повернулся в сторону сцены.

На контрасте с фольклорной композицией предыдущего конкурсанта сыграла 21-летняя Валерия Миронова из Якутии, выбравшая дерзкую песню Леди Гаги «Poker Face». Сильный вокал и джазовая манера исполнения девушки покорила Меладзе с первых нот, а через несколько секунд к нему присоединились Гагарина и Сюткин. Дольше всех думал Шнуров, но в итоге он встал на кресло раскинул руки в разные стороны, после чего Гагарина нажала на кнопку, и певец стоя повернулся к исполнительнице.

Больше всех свое восхищение артисткой выразил Сюткин, отметивший ее недюжинный талант, легкость и красоту.

«Я почувствовал такую свежесть и одновременно ностальгию, и сразу подумал, что мы все такие «приблюзованно-оцифрованные». А вы такая теплая, ламповая. Я — кумир теплых, ламповых людей. Идите ко мне, и я сделаю из вас королеву», — пообещал Сюткин, но Миронова остановила свой выбор на Меладзе.

Челябинец Максим Субачев, бросивший обучение в вузе в пользу творчества, попытался вытянуть свой счастливый билет с помощью песни «I Need a Dollar» американского музыканта Алоэ Блэка. В первую же секунду Субачев покорил Гагарину, которая вскочила с кресла и принялась танцевать. Как и в случае со вторым исполнителем, к нему повернулись все наставники, кроме Меладзе. По просьбе Гагариной исполнить песню на русском языке молодой человек спел композицию «Это здорово» Николая Носкова и окончательно очаровал публику необычным вокалом с английским акцентом. Из трех «горящих дорожек» он спустился по той, что вела к Шнурову.

За кулисами в группе поддержки Субачева ждала маленькая девочка — вероятно, сестра 22-летнего исполнителя. Держа ребенка на руках, Нагиев поинтересовался именем малышки — оказалось, что она является тезкой одной из постоянных наставниц проекта — Пелагеи.

«Всегда мечтал прильнуть к Пелагее, — пошутил Нагиев, — И наконец, моя мечта сбылась. И главное, Пелагея, по-моему, тоже не против».

Душевный Олег Шадрин из Челябинска вышел на сцену с гитарой и песней Владимира Кузьмина «Как ты живешь без меня». Однако наставники не оценили выступление Шадрина, заявив, что он пел не о своей девушке, а «о девушке Кузьмина, которой уже лет 60».

Вдохновленная американской певицей Бейонсе преподаватель иностранных языков из Иркутска Ольга Уразгалиева выбрала для выступления ее сингл «Halo». Потенциал в 27-летней иркутянке увидела только Гагарина и забрала ее в свою команду.

Следующей частницей стала представительница Казахстана Полина Тырина, которая также подарила зрителям выступление под гитару. Ее исполнению песни Николая Зубова «Не уходи, побудь со мною» поверил только Меладзе и пополнил свою команду еще на одного участника.

«Вы так искренне пели «Не уходи, побудь со мной», что я поверил, что это адресовано мне. Я не ухожу, побуду с тобой», — сказал продюсер.

Ни один из наставников не оценил выступление 23-летней Ольги Илюхиной, отметив, что она не совладала с волнением и с конце «разрушилась» окончательно. А живое выступление Арсена Мукенди из Конго с фанк-композицией «Superstition» Стиви Уандера заставил зал долго скандировать «молодец». К молодому человеку повернулся только Сюткин, отметив, что эта пластинка Уандера для него очень много значит.

«Когда пытаешься, чтобы тебя понял человек, для которого русский не родной, начинаешь говорить медленнее — это из детства комплекс. Ваше достоинство — что в начале я виду: планка хорошая и думаю, что сейчас скиснет, что никто не поворачивается — но ты шел дальше и настолько прибавил, чтобы меня убедить. Оставайтесь в российский просторах — мы шагаем в мировое сообщество», — сказал Сюткин.

Предпоследней выступала еще одна иностранка — Карин Сойреф из Гибралтара с песней Адель «All I Ask» — и стала пятой участницей команды Сюткина за вечер.

Состоявшийся белорусский артист Руслан Алехно пришел на «Голос», чтобы «испытать свои силы и лишний раз о себе напомнить». В 2004 году Алехно одержал победу в конкурсе «Народный артист» на телеканале «Россия-1», представлял Белоруссию на «Евровидении-2008» и победил в третьем сезоне популярного шоу «Один в один!». Кроме того, в 2013 году певцу вручили награду «За вклад и развитие культуры России». Однако ни один член жюри не повернулся в сторону артиста, исполнявшего песню Яака Йоалы «Подберу музыку».

«Ааа, какой кошмар, — воскликнула Гагарина, увидев своего знакомого после выступления, — Все было идеально. Это уже дикая усталость и я не могу понять, как я могла. Это ужасно. Я пропустила. А вы чего? Почему вы не повернулись?!».

По словам Шнурова, после призыва «Потанцуй со мной», прозвучавшего в песне, он отвлекся на танцующего Меладзе и прозевал выступление, потому что «Константин редко танцует».

«И я совершенно забыл, что надо что-то нажимать», — оправдался Шнуров, — В следующий раз буду снимать на телефон».

В исполнении Алехно Сюткину не понравилась излишняя «академичность», а Меладзе отметил, что его пение похоже на «ресторанное», которое нужно слушать «выпивши».

«Уж поверьте мне, если бы я почувствовал ресторан, я бы повернулся, — пошутил Шнуров, — Ресторана было маловато, честно говоря. Артист хороший!»

Общаясь с Алехно за кулисами, Нагиев отметил, что злую шутку с артистом сыграл его профессионализм. Певец, в свою очередь, заявил, что уходит из студии с чувством выполненного долга и «не будет жалеть в 60 лет, что не пошел на проект».