«Они говорят о демократиях»: Лепсу запретили въезд в Латвию

Латвийские власти объявили заслуженного артиста России Григория Лепса персоной нон грата. Об этом написал в фейсбуке глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, подчеркнув, что певец попадает в черный список на неопределенный срок.

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«На основании оценки органов национальной безопасности и закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Григория Лепсверидзе (настоящая фамилия артиста — «Газета.Ru») в список нежелательных лиц Латвийской Республики», — заявил Ринкевич, не объяснив причины своего решения.

В настоящее время Лепс находится в гастрольном туре по Германии и готовится к выступлению во Франкфурте-на-Майне. По словам представителя артиста, сейчас у него нет времени на обдумывание этой новости.

«В данный момент он находится на сцене, занимается исключительно творчеством и музыкой. Он в сейчас на репетиции и ничего вообще по этому поводу не думает», — сказал собеседник корреспонденту «Газеты.Ru».

Комментируя эту ситуацию, композитор Виктор Дробыш назвал «неправильным» использование артистов в политических целях.

«Если они говорят о демократиях, то кого уж точно нельзя трогать, то это артистов. Что они сделали? Запретили своему народу вживую слушать Лепса. Это очередной плохой, неправильный шаг, — сказал он в комментарии RT. — Я на себе это ощутил, я не могу привезти Лепса в Америку, не смогу приехать с ним в Прибалтику. Жаль!»

В августе этого года руководство Латвии жестко раскритиковало министра внутренних дел страны Сандиса Гиргенса за посещение концерта Лепса. По словам министра юстиции Латвии Яниса Борданса, этим действием политик «унизил страну», передает передает Jauns.lv.

«Это так же вопиюще, как тот случай, когда Russia Today на латышском телевидении устроили шоу, чтобы унизить Латвию. Схожим образом министр внутренних дел сидел в первых рядах, чтобы унизить латвийское государство», — сказал Борданс.

За несколько месяцев до этого скандала Лепс был включен в «черный список» Литвы в связи с обвинениями в тесных связях с представителями криминального мира. Среди доказательств наличия у артиста друзей-преступников была использована видеосъемка 13-летней давности из одного из ресторанов Санкт-Петербурга. Тогда, в 2006 году, певец был якобы замечен в компании двух латвийцев с крайне сомнительной репутацией на родине. Одним из них оказался Игорь Иванов, который был арестован через несколько лет после встречи с артистом по обвинению в убийстве собственной жены, а другим — Иван Харитонов, отсидевший срок в тюрьме за вымогательства в составе преступной группы.

Отвечая на эти обвинения, организаторы концертов Лепса в Литве подчеркнули, что таким образом политики готовятся к предвыборной кампании и добиваются пиара на открытой критике в адрес российских артистов.

В мае латышский премьер-министр Кришьянис Кариньш выразил недовольство в связи с тем, что Лепс до сих пор не включен в список персон нон грата, как это было сделано в США и Литве. Для внесения иностранцев в перечень лиц, которым запрещено посещать территорию страны, необходимо согласие министра иностранных дел и министра внутренних дел. При этом решение главы МИДа оспорить невозможно — оно является окончательным.

Запрет на посещение Лепсом Литвы официально вступил в силу в мае 2019 года после рассмотрения соответствующего обращения со стороны министра иностранных дел страны. При объяснении этого шага представители власти упоминали о материалах в западных СМИ, где говорилось о санкциях, наложенных на артиста правительством США.

«То, что инкриминируется ему в США, стало достаточной причиной внесения и в наши списки», — заявил тогда вице-министр иностранных дел Дарюс Скусявичюс.

Согласно данным Би-би-си, в 2013 году американские власти запретили Лепсу въезд в страну за то, что он якобы помогал известной преступной группировке в перевозке денег. Представители певца, в свою очередь, назвали это обвинение абсурдным.

В течение нескольких последних лет латвийские политики запретили въезд в страну многим российским артистам, среди которых — Иосиф Кобзон, Олег Газманов и певица Валерия. Причиной этих санкций оказалось посещение ими Крыма. Многие СМИ отмечали, что народная артистка Латвийской Республики Лайма Вайкуле пыталась отстаивать права своих коллег из России и добиться отмены запрета.