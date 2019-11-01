Новая «Игра престолов»? Netflix показал трейлер «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix на итальянском фестивале Lucca Comics and Games представил полноценный трейлер первого сезона сериала «Ведьмак», который выйдет 20 декабря. В основу грядущего шоу легла одноименная серия романов польского писателя Анджея Сапковского. В двухминутном ролике создатели адаптации показали военные действия и сражения главного героя Геральта в исполнении Генри Кавилла. Помимо это, в трейлер попали кадры с Йеннифэр, Цири и Трисс, роли которых достались соответственно Ане Чалотре, Фрейе Аллан и Анне Шаффер.

В соцсетях отметили работу съемочной команды, которая сумела воплотить образ Геральта (вплоть до желтого цвета глаз). В коротком видео зрителям также показали знаменитую сцену, где персонаж принимает ванну.

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Шоураннером сериала является Лорен Хиссрич Шмидт, известная по успешному «марвеловскому» проекту Netflix «Сорвиголова», который удостоился массы положительных отзывов как от критиков, так и от зрителей. Кроме того, она участвовала в написании сериала «Защитники», объединившего героев Marvel — Сорвиголову, Джессику Джонс, Люка Кейджа и Железного кулака.

Летом этого года Netflix представил первый тизер «Ведьмака». Тогда поклонники саги, получившей всемирную известность в том числе благодаря компьютерной игре, в большинстве своем остались довольны атмосферой вымышленного мира и отметили визуальную составляющую шоу. Вместе с тем некоторые зрители в очередной раз раскритиковали подбор актеров, возмутившись, в частности, выбором артиста на роль Геральта. По их мнению, в «Ведьмаке» Кавилл больше похож на персонажей «Сумерек», чем на знаменитого охотника на монстров из произведений Сапковского.

Кроме того, часть зрителей сравнила «Ведьмака» с «дешевой» версией «Игры престолов», в первую очередь, из-за схожести персонажей. Другие, наоборот, уверены, что сериал Netflix получится ничуть не хуже главного хита телеканала HBO.

Главный вопрос состоит в том, смогут ли создатели проекта воплотить уникальную атмосферу творений Сапковского.

Серия «Ведьмак» так же, как и цикл романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина, охватывает большой период времени и является эпосом, однако не совсем ясно, сумеет ли команда Netflix воплотить его в сериале. Как известно, Шмидт объявила, что экранизация будет основана на первых двух книгах серии — «Последнее желание» и «Меч Предназначения». В то же время, как заметили фанаты вселенной, именно эти части не имеют цельного сюжета, а скорее представляют собой сборники отдельных рассказов о приключениях Геральта. По их мнению, все самое интересное начинается с третьей книги.

Другая проблема, о которой утверждали поклонники ведьмака из школы Белого волка, это довольно небольшой на старте бюджет (особенно для такого проекта) — $30 млн. Это во многом значило, что создателям шоу пришлось бы значительно экономить на многих сценах. Для сравнения: на первый сезон «Игры престолов» было выделено $50 млн, а на восьмой — более $90 млн. Однако, судя по последним данным, не стоит бить тревогу: бюджет «Ведьмака» все же решили увеличить до $70-80.

Ранее в сети поднялась волна возмущения, связанная со слухами, что на роль Цири создатели шоу хотят взять темнокожую актрису, несоответствующую описанию персонажа в романах.

Подобные опасения у фанатов серии возникли после того, как в интернет утекла якобы заявка на кастинг актрисы на роль Цири. В требованиях было отмечено, что студия ищет «афроамериканку, азиатку или представительницу других национальных меньшинств». Поклонники саги, в свою очередь, отмечали, что Цири не может быть темнокожей, так как действие романов происходит в средневековой Восточной Европе.

Цикл Сапковского неоднократно экранизировали. Так, в 2002 году на родине писателя в Польше был снят 13-серийный сериал «Ведьмак» так же, как и новый проект Netflix — по «Последнему желанию» и «Мечу Предназначения». Кроме того, существует перемонтированная и урезанная версия «Ведьмака», которую выпустили в виде телефильма годом ранее.