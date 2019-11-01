На стороне Серебренникова: суд отказал в подписке о невыезде

Мещанский суд Москвы не стал удовлетворять ходатайство гособвинения, отказавшись брать подписку о невыезде с фигурантов дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом сообщила судья Олеся Менделеева.

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«Одна лишь тяжесть обвинений в отсутствии доказательств о том, что подсудимые могут скрыться или оказать давление. В основании изложенного суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства государственного обвинения», — цитирует ее ТАСС.

Незадолго до этого прокуратура обратилась в суд с просьбой взять с постановщика и других фигурантов дела подписку о невыезде. По мнению стороны обвинения, они могут воспользоваться тем, что в их отношении не была избрана мера пресечения. «Гособвинение просит избрать всем фигурантам дела меру пресечения в виде подписки о невыезде», — заявил прокурор. Он также напомнил, что фигурантам дела вменяется тяжкое экономическое преступление, передает РИА «Новости».

Ирина Поверинова, представитель обвиняемой Софьи Апфельбаум, в свою очередь, заявила, что «на скамье подсудимых находятся взрослые ответственные люди, которые работают на важной работе». В то же время продюсер Юрий Итин рассказал, что планировал «подписать контракт на работу в Ярославле» — а при подписке о невыезде сделать этого он не сможет.

В ходе заседания судья также подчеркнула, что вопрос о мере пресечения может быть опять поднят, если Серебренников и другие участники процесса станут пропускать слушания. «У вас отменена мера пресечения, но статус подсудимых не отменен», — пояснила она, добавив, что будет проводить заседания каждый день — кроме выходных и праздников.

1 ноября, Мещанский суд Москвы вновь приступил к рассмотрению дела «Седьмой студии». В начале осени, как известно, материалы уголовного разбирательства были возвращены в прокуратуру для исправления ошибок в обвинительном заключении. Обвинение утверждало, что фигуранты дела сговорились предоставлять Министерству культуры неверные сведения, присваивая деньги и распоряжаясь средствами по своему смотрению. При этом в документе не было сведений о том, какие именно мероприятия при реализации проекта «Платформа» не состоялись и в чем выразились противоправные действия фигурантов дела, заявила судья в ходе оглашения решения по «Седьмой студии». Тогда же было объявлено об отмене меры пресечения для обвиняемых, находившихся под подпиской о невыезде.

Позднее, впрочем, прокуратура обжаловало возврат дела в Мосгорсуде, который встал на сторону обвинения, в результате чего оно было вновь передано в Мещанский суд на рассмотрение — но уже в новом составе.

Напомним, что фигурантами дела «Седьмой студии» являются режиссер Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Апфельбаум, экс-гендиректор «Седьмой студии» Итин, а также бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский (при этом продюсер Екатерина Воронова находится в розыске, а разбирательство касательно экс-главбуха «Седьмой студии» Нины Масляевой выведено в отдельное судопроизводство). Согласно следствию, в 2011-2014 годах обвиняемые похитили из федерального бюджета более 133 млн рублей, которые были выделены Минкультом на реализацию проекта по развитию и популяризации современного искусства «Платформа». Следователи также утверждают, что по поручению Серебренникова заключались фиктивные договоры с подконтрольными фирмами — и средства Министерства культуры выводились на счета контрагентов, после чего распределялись между самим постановщиком и его сообщниками.

Сами подсудимые за исключением Масляевой вину не признают. По словам защиты, результаты повторной экспертизы, обнародованные в августе, привели к «развалу позиции обвинения». Как отметил адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов, постановщик и его партнеры даже сэкономили бюджетные средства в ходе реализации «Платформы».

«Эксперты установили, что Серебренников потратил на проект 216 млн руб., тогда как рыночная стоимость проекта составляет 260 млн руб. без учета налогов. Таким образом, эксперты установили, что Серебренников не украл у государства, а сэкономил для государства», — подчеркнул юрист.