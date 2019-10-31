Предали CNN: Моргану Фримену простили домогательства

Репортеры телеканала CNN возмутились решением их материнской компании Warner Media, которая пригласила лауреата премии «Оскар» Моргана Фримена озвучить вступительную видео-презентацию на встрече с инвесторами, пишет Variety. Причиной тому стали обвинения актера в домогательствах, выдвинутые в прошлом году.

«Это отвратительно, — приводит слова одного из сотрудников издание. — Многие из нас от шока почесывали головы, удивляясь, как нечто подобное могло произойти».

Другой корреспондент выразил недоумение по поводу найма Фримена, заявив: «Из всех миллионов людей, которых они могли нанять, почему он?». Третий работник телеканала подчеркнул, что во время презентации люди переписывались в общей беседе, спрашивая, как такое могло случиться. «Это дурной тон», — заключил собеседник издания.

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Отмечается, что ни один из журналистов CNN не захотел раскрывать свое имя, опасаясь ответных действий со стороны руководства медиахолдинга. В свою очередь представители конгломерата проигнорировали запрос портала.

Голос Фримена звучал в ролике, который был призван проиллюстрировать достижения AT&T, Warner Bros. и Turner как отдельных компаний, которые в 2018 году вошли в состав Warner Media, принадлежащего AT&T. В нем показали кадры из фильмов — от «Касабланки» до вселенной »Гарри Поттера», шоу «Друзья» и сюжетов CNN.

«Инновация может родиться от одной искры, — произносит Фримен в пятиминутном видео. — И цель этой искры — навсегда изменить нашу жизнь, мгновенно соединяя нас через звезды высоко над головой. Сегодня эта искра продолжает распространяться».

В мае 2018 года CNN опубликовал расследование об обвинениях артиста в харассменте. В частности, в тексте приводились сведения о неоднократных случаях неподобающего поведения, которое Фримен позволял себе на протяжении всей карьеры.

Представителям телеканала удалось поговорить с 16 людьми — восемь из них утверждали, что стали жертвами актера, еще восемь предстали в статусе свидетелей. Не на условиях анонимности согласилась общаться только журналистка Хлоя Мелас, соавтор статьи CNN.

В материале говорилось, что на съемках криминальной комедии «Уйти красиво» в 2015 году Фримен в течение нескольких месяцев домогался до ассистентки продюсера. Она рассказала, что актер неоднократно дотрагивался до нее без разрешения, клал руку на поясницу или поглаживал ее, а также часто отпускал реплики по поводу ее фигуры и одежды.

По ее словам, однажды Фримен попытался приподнять ее юбку и спросить, надела ли она нижнее белье. При этом женщина подчеркнула, что у него ни разу не получилось действительно поднять ее юбку. В результате ей на помощь пришел партнер Фримена по площадке, актер Алан Аркин, который сказал коллеге остановиться.

«Морган испугался и не знал, что сказать», — отметила собеседница издания.

Другая женщина, которая работала старшей сотрудницей производственного отдела картины «Иллюзия обмана» в 2012 году, сказала, что Фримен регулярно комментировал ее внешность. Она отметила, что вся съемочная группа знала, что в присутствии актера «нельзя носить одежду, подчеркивающую грудь и другие части тела, — и вообще ничего облегающего».

Начало расследованию положил случай, произошедший с журналисткой CNN Хлоей Мелас на пресс-конференции, посвященной выходу фильма «Уйти красиво». Во время интервью Фримен «взял ее за руку, несколько раз повторил что-то вроде: «Хотел бы я быть там», а также заявил ей, что «она созрела». На тот момент женщина находилась на седьмом месяце беременности.

По ее словам, в помещении было много людей, в том числе партнеры Фримена по фильму Алан Аркин и Майкл Кейн, но никто ничего не предпринял в защиту женщины.

В расследовании утверждалось, что одна из реплик знаменитости была записана на камеру. Мелас сообщила о произошедшем в отдел кадров, который позже связался по этому вопросу с представителями Warner Bros.

Те сообщили журналистке, что не смогут удовлетворить ее запрос, так как «лишь одно из высказываний актера попало на видео, а присутствующие сотрудники Warner Bros. ничего не замечали». В ответ на это Мелас и ее руководитель решили не освещать фильм.

После выхода статьи Фримен извинился за свое поведение. «Любой, кто знает меня или работал со мной, понимает, что я не тот, кто намеренно оскорбляет или сознательно заставляет кого-то чувствовать себя неловко, — сказал актер журналистам. — Я приношу извинения всем, кто чувствовал себя неудобно или ощущал неуважение к себе. Это никогда не входило в мои намерения».

После обвинений в харассменте с артистом временно приостановили отношения компании Visa и TransLink (канадская транспортная компания — «Газета.Ru»).