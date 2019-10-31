«Терминатор» против «Семейки Аддамс»: на что пойдут россияне

Как и в США, в России эксперты кинорынка ожидают по результатам премьерного уикенда лидерство новой части культовой франшизы Джеймса Кэмерона «Терминатор: Темные судьбы» режиссера первого «Дэдпула» Тима Миллера. Шестая часть позиционируется создателями фильма как сиквел к картине «Терминатор 2: Судный день». Новая глава неутихающей схватки между людьми и киборгами, разворачивающейся одновременно в прошлом, будущем и настоящем сможет заработать в России 320 млн рублей.

Со второго места в таблице лидеров проката стартует еще одна премьера этой недели — мультипликационная версия классической готической пародии «Семейка Аддамс». Свои голоса персонажам дали Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Морец и даже Снуп Дог. В первые выходные проката от нового столкновения странноватой семьи с жестоким миром современности ожидают сборов на уровне 260 млн рублей.

Не дотянув до планки, заданной своей предшественницей, сиквел «Малефисента: Владычица тьмы» продолжает спускаться вниз по таблице лидеров проката. Возвращение Анджелины Джоли на широкие экраны в переосмысленной «для взрослых» классической истории студии Disney о спящей красавице 1959 года, где главной героиней стала злая колдунья, принесет своим авторам на третьей неделе проката 220 млн рублей.

Новую фантастическую драму представит зрителям режиссер Сарик Андреасян. Его фильм «Робо» расскажет историю о дружбе 12-летнего мальчика с собранным родителями роботом-спасателем. Робота озвучил Сергей Безруков, помимо него в фильме также сыграли Владимир Вдовиченков, Мария Миронова и Константин Лавроненко. Ожидается, что в прокате фильму удастся заработать 70 млн рублей за первый уикенд (при бюджете в 150 млн рублей).

На второй неделе демонстрации в кинотеатрах фильм «Текст» по роману Дмитрия Глуховского с Александром Петровым в главной роли замкнет пятерку фильмов с самыми высокими сборами. Замешанный на страхе человека перед гаджетами и риском утечки личных данных триллер о мести и краже личности соберет около 50 млн рублей на грядущих выходных.

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Для триумфатора Венецианского кинофестиваля фильма Тодда Филлипса «Джокер» этот уикенд станет уже пятым в российских кинотеатрах. Новое экранное воплощение истории возникновения грозы Готэма и непримиримого врага Бэтмена в исполнении главного фаворита на награду «Оскар» американской киноакадемии этого года Хоакина Феникса сможет принести своим создателям еще 45 млн рублей.

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Режиссер Рубен Флейшер в перерыве между первой частью своей франшизы о борцах с зомби и фильмом «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» успел снять для Sony фильм об одном из ключевых злодеев вселенной комиксов о Человеке-пауке, а теперь решил вернуться к старым героям, спустя десять лет. Новости из Америки, постепенно переживающей зомби-апокалипсис, от команды с Вуди Харрельсоном во главе заработают 45 млн рублей на второй неделе проката в России.

Несмотря на узнаваемый (и любимый в России) бренд DreamWorks, новая работа анимационной студии и режиссера Джилл Калтон «Эверест» постепенно теряет зрительский интерес. На пятых выходных аналитики кинорынка ожидают, что финансовые показатели мультфильма о девочке, которая решает помочь найденному в Шанхае снежному человеку найти дорогу домой на родную гору вопреки козням миллионера и зоолога, уже не превысят 20 млн рублей.

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Новая работа от живого классика японской анимации Макото Синкая о сверхъестественном дожде, накрывшем Токио, «Дитя погоды» станет четвертой премьерой в российском прокате на этих выходных. После внушительного результата по сборам, который показал в России предыдущий фильм Синкая «Твое имя», от премьеры его нового проекта ожидают результат в районе 20 млн рублей.

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Последнюю новинку проката на этой неделе представит Нигина Сайфуллаева. Главные роли в ее фильме о любви между акушеркой и актером провинциального театра «Верность» исполнили Евгения Громова и Александр Паль. Ожидается, что за первый уикенд ему удастся собрать 15 млн рублей.