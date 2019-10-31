Куда уходят деньги? Господдержку кино признали непрозрачной

Счетная палата России обнаружила недостатки в системе господдержки отечественного кинематографа. По данным отчета, опубликованного на сайте контрольного ведомства, процедура отбора заявок на финансирование производства фильмов недостаточно прозрачна.

Речь идет о конфликте интересов. В экспертный состав Фонда кино, который вместе с Минкультом отбирает фильмы, претендующие на госсредства, входят крупнейшие отечественные кинопроизводители.

В ходе отбора специалисты голосуют за понравившийся им проект и решают, в каком размере и на каких условиях (возвратных и безвозвратных) выдается субсидия. Часто они участвуют в распределении бюджетных средств самим себе, а также своим бизнес-партнерам.

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Аудиторы отмечают, что такая ситуация создает риски финансирования из бюджета аффилированных проектов. Анализ пяти реестров документов с отчетностью о расходовании субсидий показал, что часто средства перечисляют на счета компаний, которые не должны предоставлять отчет. До 60% от сметной стоимости российских картин были направлены в кипрские или российские фирмы, говорится в бюллетене.

В Минкульте с критикой Счетной палаты согласились и заверили, что в скором времени рассмотрят предложения по изменению системы субсидирования фильмов и работы экспертных советов. Однако говорить о конкретных сроках и нововведениях, как рассказали ТАСС в пресс-службе министерства, пока не приходится.

«Газета.Ru» уже рассказывала подробнее о том, кто из отечественных кинематографистов чаще претендует на госфинансирование. Ведущими игроками рынка, которым удается получать субсидии от Фонда кино едва ли не на каждый свой фильм, по-прежнему остаются пять крупных киностудий: «СТВ» Сергея Сельянова, «Арт Пикчерс Студия» Федора Бондарчука, «ТаББаК» Тимура Бекмамбетова, «Энджой мувиз» Сарика Андреасяна и «ТРИТЭ» Никиты Михалкова. За 2012-2017 гг. «Арт Пикчерс Студия», к слову, получала поддержку Фонда кино 22 раза.

Некоторые представители дотируемых компаний, например, Федор Бондарчук, Сергей Сельянов и один из учредителей студии «ТРИТЭ» Михалкова Леонид Верещагин входят в состав экспертного совета Фонда кино.

Среди членов совета также немало их партнеров, которые связаны друг с другом совместными проектами.

Например, прокатчиком фильмов Бондарчука «Притяжение» и «Лед» выступает компания «Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг», генеральным директором которой является Антон Сиренко — член экспертного совета. Помимо собственных проектов, Бондарчук активно участвует в лентах других кинопроизводителей, которые также поддерживает Фонд кино. Так, в 2015 году постановщик исполнил главную роль в фильме «Призрак», одним из продюсеров которого был Сергей Сельянов. Картина, к слову, не окупилась в прокате, задолжав Фонду кино 22 млн рублей.

По данным базы ЕАИС, одним из главных бенефициаров Фонда кино является «СТВ» Сергея Сельянова, выпустившая с 2015 года 24 проекта. На их производство было выделено 385 млн рублей возвратных и 1,7 млрд безвозвратных средств.

Крупнейшими по объемам госфинансирования также стали мультипликационная студия «Визарт фильм» (300 млн рублей возвратных и 360 млн рублей безвозвратных денег), «Тритэ», получившая на производство пяти фильмов 50 млн рублей возвратных и более 1,5 млрд рублей безвозвратных госсредств, а также «Энджой Мувиз» братьев Сарика и Гевонда Андреасянов — с 115 млн рублей возвратных и 410 млн рублей безвозвратных на восемь картин.

За 2017-2019 гг. на поддержку киноиндустрии из федерального бюджета было выделено 22,8 млрд рублей.

Львиная доля из них, как утверждает Счетная палата, — 78,6% или 17,9 млрд рублей — пошла на производство национальных фильмов. Между тем данные базы ЕАИС, в которой содержится информация о 528 фильмах и 258 компаниях, получивших субсидирование, свидетельствует о том, что распределение средств неэффективно. Из 38 фильмов, которые с 2015 года получили от 100 млн рублей госрасходов, 14 — то есть больше трети — в прокате собрали меньше этой суммы.

Например, лента «Крымский мост. Сделано с любовью!» режиссера Тиграна Кеосаяна, получившая 100 млн безвозвратных средств, собрала в прокате всего 70 млн рублей. Еще хуже дела обстоят у мультфильма «Урфин Джюс возвращается»: из 200 млн рублей госфинансирования, проект заработал всего лишь 47 млн.

При этом, согласно подсчетам «Ведомостей», больше половины фильмов, получивших с 2015 года поддержку Минкульта, зрители в кинотеатрах практически не смотрели. Из 155 картин, снятых на госсредства, 80 — увидели меньше 10 тыс. человек. Некоторые проекты, в числе которых «Весури» Александра Тютрюмова (с 30 млн безвозвратных средств), согласно базе ЕАИС, в прокат даже не вышли.

Кроме того, девять дотируемых проектов задолжали возвратную часть денег из госбюджета. Больше всего средств от Минкульта и Фонда кино получил фильм «Герой» (2016) с Димой Биланом в главной роли. Компании «Медиа Арт Студио» выделили на его производство 110 млн рублей возвратных и 30 млн рублей безвозвратных средств. Среди должников оказался фэнтезийный боевик «Ночные стражи» с Леонидом Ярмольником и Любовью Аксеновой. Компания «Спутник» получила от Фонда кино 55 млн рублей возвратных и 35 млн безвозвратных госсредств.