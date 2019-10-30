Редкое заболевание? Пианистку осудили за хранение наркотиков

Преображенский суд Москвы приговорил пианистку Анну Коровушкину к двум годам тюремного заключения за хранение наркотиков, сообщает Telegram-канал Baza. По информации, ей предстоит экспертиза врачей, поскольку она несколько лет жалуется на проблемы со здоровьем. После медицинского осмотра будет решено, можно ли отправлять артистку в колонию общего режима.

5 февраля этого года СМИ сообщили о задержании Коровушкиной с наркотиками.

Это произошло в подъезде дома на Открытом шоссе. При обыске у пианистки изъяли сверток, обмотанный коричневым скотчем. Впоследствии выяснилось, что в нем находилось 38 грамм героина. Согласно полиции, количество запрещенного вещества свидетельствовало о том, что купила она его не только для личного использования, но и с целью продажи. Тогда в отношении 27-летней женщины возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков.

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С 2017 года Коровушкина собирала в социальных сетях деньги на лечение из-за редкого, по ее утверждениям, заболевания печени. Некоторые подозревали пианистку в мошенничестве и утверждали, что все полученные деньги та тратит на героин. В частности, на просьбы подписчиков предоставить документы, подтверждающие заболевание, женщина не реагировала.

В том же году издание Life со ссылкой на композитора Олега Влади писало, что Коровушкину интересовала лишь материальная помощь. Он рассказал, что так и не смог узнать диагноз пианистки. Кроме того, композитор заявил, что проблемы с кистями рук у нее могут быть следствием инъекций, похожих на те, что делают себе люди с химической зависимостью.

«Сначала сам отправил некоторую сумму денег, а потом разместил у себя на странице пост с просьбой о помощи. Вместе с моими знакомыми мы собрали около 250 тыс. рублей, но это лишь то, что мне известно, и это лишь мои друзья, — приводит слова Влади издание. — Я знаю, что Аню неоднократно пытались показать лучшим врачам, но при этом она каждый раз методично сливалась и уходила от связи. А потом через какое-то время снова начинала публиковать посты с просьбами о материальной помощи».

Влади признался, что кинулся собирать средства на лечение коллеге из-за того, что был уверен: «время идет не на дни, а на минуты». Он рассказал, что обратился за консультацией по вопросу Коровушкиной в Минздрав.

«Речь идет о трансплантации печени. У нее была возможность показаться в Институте трансплантологии по настоятельной рекомендации человека из Минздрава. Если бы речь шла о пересадке печени, мы бы нашли ей деньги. Все то, что выходит за рамки финансов, — от этого Аня отказывается и все снова идет по той же схеме: она уходит от связи, а потом возвращается и начинает публично просить денег», — поделился композитор.

В соцсетях Коровушкина неоднократно писала, что «медленно умирает». На ее странице в VK также есть снимок, в подписи к которому она жалуется на то, что расцарапала себя до крови от нестерпимой боли. На другой фотографии женщина делает себе инъекции в живот. В комментариях под публикациями многие пользователи сочувствует пианистке и желают ей поскорее поправиться.

В 2015 году сайт kp.ru рассказывал, что проблемы со здоровьем у Коровушкиной начались на втором курсе консерватории. Девушка пропускала занятия из-за сильных болей в области живота. В итоге она взяла академический отпуск. Отмечается, что тогда пианистка проходила обследование, но никакой болезни якобы обнаружено не было.

В одном из постов девушка сообщила, что отказалась от еды. По данным издания, у нее была диагностирована анорексия. Пианистку доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, врачи не нашли у нее редкого заболевания.

«Анна поступила с интоксикацией психотропных таблеток, очень слабая, — приводит слова врачей сайт kp.ru. — И то, что растет печень — такого не бывает в природе. Поскольку Анна сидела на каких-то обезболивающих препаратах, а то и на наркотиках, у нее не было аппетита».