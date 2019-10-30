Сошло с рук: дело против Спейси закрыли из-за смерти истца от рака

Прокуратура Лос-Анджелеса официально прекратила дело против двукратного лауреата премии «Оскар» Кевина Спейси из-за смерти массажиста, обвинявшего актера в домогательствах. Истец утверждал, что в октябре 2016 года в ходе сеанса в Малибу 60-летний артист пытался поцеловать его и заставлял трогать гениталии. В июле 2018-го расследование по этому инциденту было передано в офис окружного прокурора, сообщает Variety.

Решение по данному делу прокуратура, впрочем, так и не успела принять — в сентябре минувшего года адвокат истца уведомил представителей Спейси о его смерти. По информации СМИ, обвинитель скончался от рака.

Уже на этой неделе в прокуратуре сообщили об отказе от дела: «В ходе следствия жертва скончалась. Обвинения в сексуальном насилии не могут быть доказаны без участия обвинителя. Таким образом, дело было отклонено».

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Скандал имени Спейси разгорелся осенью 2017-го, когда актер Энтони Рэпп публично рассказал о домогательствах со стороны голливудской знаменитости. По его словам, произошло это еще в 1986 году, когда потерпевший был несовершеннолетним.

Вскоре после признания Рэппа Спейси совершил каминг-аут, заверив, что не помнит тот инцидент, однако все-таки принеся извинения Энтони. На этом, однако, история не закончилась: немногим позднее после заявления Рэппа звезду «Жизни Дэвида Гейла» в харассменте обвинили еще 15 человек. Представители артиста, в свою очередь, попытались хоть как-то сгладить ситуацию — они, в частности, рассказывали о добровольном желании Кевина пройти лечение в клинике, а также говорили о злодеяниях отца артиста, «педофила и фашиста», всячески издевавшегося над Спейси.

Несмотря на то, что оказаться за решеткой по делу Рэппа актер не мог из-за срока давности, его карьера тогда фактически рухнула — Кевин наряду с продюсером Харви Вайнштейном стал для Голливуда главной персоной нон-грата, лишившись работы во всех больших проектах, включая сериал «Карточный домик», где Спейси показательно «убили», а затем еще и «похоронили» с позором.

Netflix, что примечательно, разорвал с артистом контракт еще на самом старте связанного с харассментом скандала, объявив, что Кевин в популярном шоу больше не появится никогда. Учитывая тот факт, что Спейси исполнял в проекте главную роль, речь на тот момент шла о закрытии сериала, но впоследствии его было решено продолжить — уже без участия звезды. Кроме того, все сцены, в которых снялся Спейси, тогда же были вырезаны из фильма «Все деньги мира», а Международная академия телевизионных наук и искусств отменила собственное решение о награждении артиста премией «Эмми».

Сам артист решился на первое полноценное публичное выступление спустя более года после начала харассмент-скандала, представ в образе своего героя Фрэнка Андервуда из «Карточного домика».

«Я знаю, чего ты хочешь. Конечно, нас пытались разлучить, однако у нас есть нечто слишком сильное и властное. Мы — ты и я — делились всем друг с другом, я рассказал тебе о своих самых потаенных и мрачных тайнах. Я показал тебе, на что способны люди, шокировал тебя своей откровенностью, хотя при этом я скорее бросал тебе вызов и заставлял задуматься, — сказал он в трехминутном ролике, явно отсылающем к событиям из сериала.

— Я знаю, чего ты хочешь — чтобы я вернулся. С каждым днем во мне растет уверенность в том, что достаточно скоро ты узнаешь всю правду. Подожди, мне только пришло в голову, что ты на самом деле ведь не видела, как я умер, не правда ли? Выводы могут ввести в большое заблуждение».

Добавим, что в минувшем июле стало известно о закрытии еще одного дела против обладателя «Оскара». Причиной завершения разбирательства стал отказ предполагаемого потерпевшего — 21-летнего Уильяма Литтла — от предоставления улик в виде текстовых сообщений, которые могли доказать вину Спейси. Представители истца утверждали, что переписка, в которой он рассказывал о подробностях инцидента своей девушке, была удалена.