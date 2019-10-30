«Расторг контракты со всеми артистами»: Фадеев о судьбе лейбла

Музыкальный продюсер Максим Фадеев сообщил, что его лейбл MALFA расторг контракты со всеми своими артистами. По словам 51-летнего композитора, решением продюсерского центра контент был отдан теперь уже бывшим представителям MALFA в «безвозмездное пользование» — за исключением двух музыкантов, с которыми до сих пор идут судебные споры. При этом озвучивать их имена Фадеев не стал.

«Я не знал, как мне лучше сделать заявление, потому что много разговоров уже ходит. Я уверен, что весь шоу-бизнес и так все знает. Но поклонники хотят знать, что происходит. Компания MALFA расторгла контракты со всеми артистами лейбла — без исключения. При этом мы отдали весь контент артистам в безвозмездное пользование — на охрану авторских прав. За исключением только двух артистов, с которыми идут судебные споры», — заявил Фадеев.

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Кроме того, продюсер рассказал о том, как теперь после «полной реструктуризации» будет работать MALFA. Согласно композитору, лейбл станет «эксклюзивной, очень дорогой компанией», которая сможет выдавать лучший продукт, нежели у центра был до этого.

«Компания существовала очень много лет, и в ней было много-много изменений. Но такого кардинального изменения не было, пожалуй, никогда. Поскольку компания разрослась до невероятных объемов и размеров, которые было практически невозможно контролировать, я принял решение, что хочу реструктуризировать полностью компанию и ее сущность. То есть внутренний посыл, — пояснил Фадеев. — Я понял такую вещь, что это может быть не компания-масс-маркет, а очень маленькая, емкая компания с ограниченным количеством входов.

Это будет абсолютно эксклюзивная — очень дорогая — компания, не масс-маркет. То есть мы не можем предлагать большое количество артистов этому рынку. Может быть, мы будем предлагать одного или двух артистов в год. Поэтому компания будет настроена на очень четкую и внятную работу. Мы сможем лучше сосредоточиться и выдавать лучший продукт, нежели у нас был».

От дополнительных комментариев по поводу расторжения контрактов с артистами лейбла Фадеев отказался. Не стал отвечать на вопрос по этой теме и представитель певицы Ольги Серябкиной, экс-участницы группы «Серебро», одного из главных проектов MALFA.

На сайте лейбла раздел «артисты» в данный момент не работает — при переходе на страницу портал выдает ошибку.

Ранее в этом году MALFA сотряс скандал с исполнительницей Наргиз Закировой, которая в рамках YouTube-шоу «А поговорить?» откровенно рассказала о причинах ухода из продюсерского центра Фадеева. 49-летняя певица, в частности, тогда заявила, что сотрудники лейбла якобы не считали нужным сообщать ей о грядущих концертах, не имели представления о местонахождении артистки и не занимались ее развитием. Согласно Наргиз, ее также не устраивало отсутствие концертов в больших городах. Говоря об этом, Закирова подчеркнула, что после разрыва соглашения с MALFA ее концертного директора засыпали предложениями о выступлениях в Европе.

По словам певицы, она неоднократно пыталась прекратить работать с продюсерским центром, но для Фадеева была артисткой, «приносящей бабло», и он был заинтересован в продолжении сотрудничества. Кроме того, Закирова заверила, что в лейбле «всем рулит» Серябкина.

«В лейбле рулит всем другой человек. Ее (Серябкину. — «Газета.Ru») все слушаются, и она там может сворачивать горы», — сказала исполнительница.

На днях Наргиз, комментируя слухи о ее «пьяном» выступлении, также связала подобные сообщения в СМИ с уходом от Фадеева.

«Я, честно говоря, даже не лезу в интернет-пространство. Там какой-то ужас творится. Последние три месяца, как я разорвала контракт с продюсерским центром Максима Фадеева, я только и вижу такие сообщения, что я «все пью и пью, — сказала она «Газете.Ru». — И, знаете, дело даже не в том, что мне это надоело, что у меня нервный срыв и прочее. Но дело уже доходит до идиотизма. Я знаю, откуда дует этот ветер, и, видимо, «надуться» он все никак не может. Все три месяца [с момента ухода с лейбла] читаю про себя, что я «где-то там валяюсь пьяная».