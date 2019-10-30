«Терминатор», «Дитя погоды» и другие премьеры недели

«Терминатор: Темные судьбы» («Terminator: Dark Fate»), Тим Миллер

Через неделю после мировой премьеры в России выходит шестая часть популярной франшизы о киборгах — картина «Терминатор: Темные судьбы». Сценарий ленты написал Джеймс Кэмерон, автор первого фильма о Терминаторе, который вышел в 1984 году. Спустя много лет к своим ролям вернулись легендарные Арнольд Шварценеггер (Киборг Т-800) и Линда Хэмилтон (Сара Коннор). Также в актерский состав фильма вошли Диего Бонета, Габриела Луна, Маккензи Дэвис и Наталия Рейес.

«Дитя погоды» («Tenki no ko»), Макото Синкай

В широкий российский прокат выходит мультфильм «Дитя погоды» Макото Синкая, вошедший в лонглист премии «Оскар 2020» в номинациях «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший анимационный фильм». Главной темой новой работы японского режиссера, как обычно, являются чувства и переживания простого человека. В «Дитя погоды» им становится мальчик Ходака, который переехал из провинции в шумный Токио и встретил там необычную девушку.

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За несколько дней до премьеры в Москве состоялся спецпоказ мультфильма, на котором присутствовал сам Синкай. Корреспондент «Газеты.Ru» Александр Обносов взял у режиссера интервью.

В отечественной картине «Верность» с Александром Палем и Евгенией Громовой в главных ролях освещается тема кризиса в отношениях. Вместо того, чтобы поговорить со своим возлюбленным, девушка подозревает его в измене, накручивает эти догадки в своей голове и начинает «мстить» ему, изменяя со случайными мужчинами.

Российская фантастическая драма «Робо» Сарика Андреасяна рассказывает о 12-летнем Мите Привалове, мечтающем стать автором комиксов о супергероях. Однако у родителей мальчика, инженеров-робототехников, уже есть свое видение его будущей карьеры. В поисках поддержки Митя подружился с роботом-спасателем Робо, сконструированным его родителями. В фильме снялись Владимир Вдовиченков, Сергей Безруков, Мария Миронова, Константин Лавроненко и Даниил Муравьев-Изотов.

Мультипликационная версия истории о легендарной семье, сохраняющая стиль комиксов Чарльза Аддамса, выходит на российские экраны. Новая «Семейка Аддамс» режиссеров Грега Тирнана и Конрада Вернона построена вокруг встречи главных героев с хитрой телеведущей, из-за которой у них возникают большие проблемы. Как и популярный сериал, анимационная лента основана на черном юморе, показывающем «идеальную» американскую семью через призму сатиры.

У россиян появилась возможность посмотреть запись юбилейного концерта народной артистки СССР Аллы Пугачевой — в кинотеатрах покажут 98-минутную киноверсию выступления. В создании видео «Алла Пугачева. Тот самый концерт» приняли участие театральный режиссер Филипп Григорьян и кинорежиссер Татьяна Гулина. В одном из интервью Примадонна призналась, что очень рада выходу киноверсии ее первого за последние десять лет концерта, который смогут увидеть люди «начиная с Дальнего Востока и дальше по всей России».

Еще одна отечественная премьера — шестой полнометражный фильм Андрея Смирнова «Француз», первый показ которого прошел летом на фестивале «Кинотавр». По словам самого режиссера, эта картина представляет собой размышление о том, что значило прожить жизнь в России двадцатого века. Сюжет ленты разворачивается в конце 1950-х, когда французский студент приезжает в Москву на стажировку в МГУ, знакомится с балериной и фотографом и погружается в культурную жизнь. Однако главная цель визита француза в российскую столицу заключается в другом: он ищет арестованного много лет назад отца, которым был белым офицером.