Приквел «Игры престолов» и Ридли Скотт: чего ждать от HBO Max

Руководство WarnerMedia в ходе презентации HBO Max объявило цену за подписку на стримнговый сервис, которая составит $14.99. Проект будет официально запущен в мае 2020 года.

Одной из главных премьер нового сервиса должен стать приквел к сериалу «Игра престолов». Он получил название «Дом Дракона» и расскажет об истории династии Таргариенов. Сценарий к первым десяти эпизодам напишут Райан Кондал и автор книжной серии «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин.

Вместе с Кондалом шоураннером нового сериала станет Мигель Сапочник, награжденный в 2016 году премией «Эмми» за режиссуру девятой серии шестого сезона «Игры престолов». Они также станут исполнительными продюсерами вместе с Мартином и Винсом Жерардисом.

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«Вселенная «Игры престолов» столь богата историями. Мы с нетерпением ждем исследования истории зарождения дома Таргариенов и ранней эры Вестероса от Мигеля, Райана и Джорджа», — заявил программный директор HBO Кейси Блойс.

При этом, всего за несколько часов до объявления о решении запустить «Дом Дракона», представители HBO отказались от другого приквела, над сценарием к которому работала Джейн Голдман. Его сюжет должен был быть построен вокруг первой битвы людей с белыми ходоками.

Съемки пилотной серии неназванного проекта прошли летом. По сообщениям СМИ, на главные роли в нем были утверждены Наоми Уоттс и Джош Уайтхаус.

По словам источников, руководство телеканала оказалось недовольно представленным пилотным эпизодом и потребовало внести в него изменения, прежде чем окончательно отказалось от идеи запуска проекта.

Помимо этого, стало известно, что режиссер двух фильмов новой трилогии из вселенной «Звездных войн» Джей Джей Абрамс ведет с Warner Bros. переговоры о своем участии в ряде проектов.

«[Глава AT&T и гендиректор Warner Media] Джон Стэнки просто снес нас своими планами… Каждая компания – это набор людей, и здесь собрались самые лучшие люди», — сказал Абрамс.

Он не стал раскрывать все подробности переговоров, однако выразил волнение в связи с запуском пилотной версии своей научно-фантастического драмы «Полусвет». В описании проекта говорится, что в нем будет рассказано о битве всего мира с монструозной, агрессивной силой.

Также стало известно, что свой научно-фантастический сериал «Воспитанный волками» представит на стриминговом сервисе классик жанра Ридли Скотт. Главным героем десятийсерийного проекта станет Трэвис Фиммел. В «Воспитанных волками» будет рассказана история о двух андроидах, запрограммированных на воспитание человеческих детей на неизвестной и необитаемой планете.

«Поскольку мы боремся за удержание на высоком креативном уровне, нет никого, кто мог бы оказать нам в этом больше помощи, чем Ридли Скотт», — заявил глава департамента, занимающегося контентом, Кевин Райлли.

Еще одной звездой, которая заключила договор с новым стриминговым сервисом стал комик и телеведущий Конан О'Брайен, который вместе со своей командой снимет несколько выпусков стенд-апа для HBO Max.

Два сериала по комиксам вселенной DC выпустит на платформе продюсер Грег Берланти – «Странные искатели приключений», а также проект, вдохновленный историями о супергерое Зеленом фонаре.

«Обе эти франшизы DC, которыми мы займемся вместе с HBO Max будут ни на что не похожи из того, что вы видели по телевизору», — пообещал Берланти.

В ходе презентации также стало известно, что HBO Max заключило сделку о приобретении в свою библиотеку анимационного сериала «Рик и Морти».

«Рик и Морти» ворвались на сцену в 2013 году и быстро собрали легион поклонников из числа критиков и молодых зрителей», — прокомментировал это приобретение Райлли.

Еще одной покупкой HBO Max стали права на демонстрацию трех новых сезонов мультсериала «Южный парк». При этом, сначала они будут выходить на Comedy Central, где были показаны первые 23 сезона проекта, а через 24 часа после их эфирной премьеры, новые серии будут появляться на HBO Max.