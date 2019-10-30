«Достигла потолка»: Михалкова ушла из «Уральских пельменей»

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова заявила об уходе из команды юмористов, опубликовав в инстаграме фотографию с тарелкой пельменей. Актриса написала, что «переросла» выступления в коллективе, который сделал ее известной, и поблагодарила коллег за помощь в творческом развитии.

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«Теперь официально: я больше не являюсь участницей юмористического коллектива «Уральские Пельмени», — сообщила Михалкова. — Причин много. Основная — одна. Стабильность. Для актера это главный враг. Играть по накатанной, застрять в одном образе — это путь к печальным самоповторам и забвению».

Актриса отметила, что коллеги предлагали ей варианты других образов и просили остаться в коллективе, но она уже построила планы на дальнейшую профессиональную деятельность.

«В «Пельменях» я достигла потолка. Меня просили остаться, но то, что предлагали — все это я переросла. «Уральские Пельмени», спасибо за все! — поблагодарила Михалкова,

— Куда теперь? Жизнь у меня сверхактивная: готовлю собственное шок-шоу с интеллигентным юмором, снимаю кулинарную передачу, монтирую острый видео-проект в интернете».

По словам артистки, она задумалась о завершении сотрудничества с «Пельменями» еще полгода назад. Девушка подчеркнула, что обладает «круглосуточной работоспособностью», а ее график расписан «на недели вперед».

Несмотря на большой объем работы и отсутствие времени на личную жизнь, артистка заявила, что ее устраивает такой ритм, и она сделала осознанный выбор относительно своей деятельности.

«Для кого-то оставить след в истории, сделать уникальное научное открытие на порядок важнее стакана воды. Это не вынужденный несчастный трудоголизм, а образ жизни. Некоторые удивляются: если я постоянно на съемках, гастролях, то когда же трачу время на себя? Сцена и есть мое все. Полностью поглощена творчеством, оно затмевает все другие интересы, — цитирует Михалкову «Стархит». — Думаю ли я о старости? Нет, конечно. Размышляю лишь, сколько минут смеха и радости подарю людям здесь и сейчас».

Отсутствие семьи и детей в возрасте 36 лет она объяснила нежеланием заводить ячейку общества «для галочки».

«Во-первых, у каждого своя судьба. Во-вторых, семья — не елочная игрушка, а серьезное дело, колоссальная ответственность. И заводить ее надо, когда на сто процентов уверен и в человеке, и в себе! В-третьих, любви покорны все возрасты. И в 20, и в 30, и позже возможно все», — считает Михалкова.

В конце прошлого года юмористка неожиданно заявила, что «Уральские пельмени» распались и гастролируют по отдельности.

«Друзья! Новый Год — пора откровений. О моем участии в «Уральских Пельменях»: наш коллектив в полном, классическом составе выступает только в Екатеринбурге и на телеканале СТС. А на гастролях разбегается кто куда. Молодой состав «Уральских пельменей» в одну сторону, Рожков с Мясниковым — в другую. Меня нет ни там, ни там», — написала юмористка в инстаграме.

Она также заявила, что в течение всего прошлого года журналисты и поклонники интересовались причинами ее отсутствия в шоу, а сами коллеги настойчиво предлагали сделать выбор между старыми и новыми участниками команды. По словам актрисы, она не могла выбирать, потому что считает всех резидентов коллектива одной семьей — это то же самое, что метаться «между мамой и папой».

«Я в равной степени люблю Андрея и Славу, Сокола и Брекоту, всех-всех, даже Исаева! Да, Сергей, даже тебя! Мы столько вместе прошли, сотни концертов отыграли, объехали всю Россию. Целая жизнь!» — написала Михалкова.

Вместо тяжелого выбора между коллегами артистка приняла решение вовсе отказаться от большей части гастролей. Позднее она поблагодарила своих подписчиков в инстаграме и рассказала, что получила очень много сообщений и звонков со словами поддержки. По словам Михалковой, на ее номер поступило 52 звонка, и на все она ответила.