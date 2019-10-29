«Утреннее шоу», «Мандалорец», «Темные начала» и еще 8 сериалов ноября

С 1 ноября на Apple TV+
Антиутопия про будущее, в котором все человечество лишилось зрения, а цивилизация вернулась к подобию первобытно-общинного строя. Когда у слепого воина Бабы Восса (Джейсон Момоа) рождаются зрячие близнецы, ему с женой приходится заняться объединением племен, чтобы свергнуть тиранию королевы, объявившей охоту на его детей. Разработкой сериала «Видеть» занимались режиссер «Голодных игр» Фрэнсис Лоуренс и автор «Острых козырьков» Стивен Найт.
С 1 ноября на Apple TV+
«Дикинсон» — костюмное драмеди про американскую поэтессу Эмили Дикинсон, выполненное в духе «Эйфории». История взросления, поисков гендерной и сексуальной идентичности, а также осознания положения женщины в обществе, упакованная в декорации середины XIX века. Главную роль исполнила звезда «Ромео и Джульетты» 2013 года Хейли Стейнфелд. Еще в сериале появится рэпер Уиз Халифа в образе Смерти. Авторство идеи принадлежит Алене Смит, приложившей руку к сериалу «Любовники».
С 1 ноября на Apple TV+
Ремейк культового детского сериала, выходившего на PBS в 90-е годы. Сюжет перезапуска напоминает фильм «Ужастики» с Джеком Блэком. В книжном магазинчике заводится дух-трикстер, который оживляет вымышленных персонажей. Четверке местных детишек придется отловить высвободившихся существ и запереть их на родных страницах, а параллельно разгадать тайну распоясавшегося призрака.
С 1 ноября на Apple TV+
Шоу про альтернативную историю, в которой космическая гонка между США и СССР не закончилась. Советский космонавт стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны, и теперь сотрудники NASA твердо настроены на реванш. Шоураннером выступает сценарист и продюсер Рональд Д. Мур, работавший над несколькими сериалами из франшизы «Звездный путь» и перезапуском «Звездного крейсера «Галактика».
С 1 ноября на Apple TV+
Подноготная вымышленного утреннего телешоу на американском телевидении. После успешных 15 лет в эфире одного из ведущих, Митча Кесслера (Стив Карелл), увольняют на фоне разразившегося сексуального скандала. Чтобы сохранить работу, его партнерша Алекс Леви (Дженнифер Энистон) вынуждена воевать с мужской командой продюсеров и новой соведущей Брэдли Джексон (Риз Уизерспун), которая метит на ее место. Источником вдохновения для создателей стала книга журналиста CNN Брайана Стелтера об утренних телешоу и, в частности, ведущих передачи «Today» Мередит Виейры и Энн Карри.
С 4 ноября на HBO / с 5 ноября в «Амедиатеке»
Вторая попытка экранизировать фэнтезийную трилогию Филипа Пулмана (предыдущая закончилась на одном полнометражном фильме, который не слишком удачно выступил в прокате). Первый сезон «Темных начал» будет посвящен событиям первой книги «Северное сияние». Главную роль исполнила Дафни Кин, известная по фильму «Логан». Также в сериале задействованы Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Эндрю Скотт, Дэвид Суше и другие.
С 5 ноября на Netflix
Продолжение британской черной комедии про мальчика Джеймса (Алекс Лоутер), считающего себя убийцей-психопатом, и девочку Алиссу (Джессика Барден) с большими семейными проблемами. Второй сезон «Конца *****го мира» будет уже чистой фантазией сценаристки Чарли Ковелл, поскольку первые восемь серий целиком покрыли оригинальный комикс Чарльза Форсмана. Судя по трейлеру, в новых эпизодах основная роль будет отведена Алиссе; судьба героя Алекса Лоутера пока остается неизвестной.
С 10 ноября на Adult Swim и «КиноПоиске HD»
Долгожданный камбэк главного взрослого мультсериала современности. Пока только с пятью новыми сериями (но впереди еще точно как минимум 65).
С 12 ноября на Disney+
Основной (и пока единственный) козырь собственного онлайн-кинотеатра Disney — сериал по «Звездным войнам» от режиссера «Железного человека» и ремейка «Короля Льва» Джона Фавро. Главным героем «Мандалорца» станет охотник за головами (не Бобба Фетт, но того же разлива) в исполнении Педро Паскаля. Действие будет разворачиваться между шестым и седьмым эпизодами космической саги.
С 17 ноября на Netflix
Возвращение дорогущей костюмной драмы про действующую королеву Великобритании Елизавету II — с обновленным актерским составом. Правительницу вместо Клэр Фой теперь играет Оливия Колман, Мэтта Смита в роли принца Филиппа сменил Тобайас Мензис, а Ванесса Кирби уступила образ принцессы Маргарет Хелене Бонэм Картер. Кроме того, возможно, в сериале уже сейчас появится Маргарет Тэтчер — ее изобразит Джиллиан Андерсон. Третий сезон охватит промежуток между 1964-м и 1976 годом: The Beatles, высадка американцев на Луне, покушение на принцессу Анну, три смены правящей партии.
С 28 ноября на Apple TV+
Мистический триллер, спродюсированный мастером жанра М. Найтом Шьямаланом. У Дороти (Лорен Эмброуз) и Шона (Тоби Кеббелл) Тернеров умирает недавно родившийся ребенок. Вместо него они заводят дома куклу и приглашают молодую няню (Нелл Тайгер Фри) за ней присматривать. Разнообразная чертовщина не заставляет себя ждать. В сериале также снялся звезда «поттерианы» Руперт Гринт.