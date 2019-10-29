«Утреннее шоу», «Мандалорец», «Темные начала» и еще 8 сериалов ноября

Какие сериалы смотреть в ноябре: выбор «Газеты.Ru»

close
Кадр из сериала «Темные начала» (2019) Кадр из сериала «Темные начала» (2019)
Кадр из сериала «Темные начала» (2019)

Кадр из сериала «Темные начала» (2019)

«Амедиатека»
Ноябрь 2019 года — важнейший месяц для международного стримингового рынка и сериальной индустрии: Apple и Disney запускают собственные онлайн-площадки. Первые расскажут про внутреннюю кухню утреннего телешоу, мрачное будущее ослепшего человечества и альтернативную вселенную, где СССР первым высадился на Луне. Вторые представят игровой сериал по «Звездным войнам». Также в этом месяце стартует новая экранизация трилогии Филипа Пулмана «Темные начала», а «Рик и Морти», «Конец *****го мира» и «Корона» вернутся с новыми сезонами. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в ноябре, и рассказывает о самых интересных.
1 «Видеть» («See») — 1 сезон

С 1 ноября на Apple TV+

Антиутопия про будущее, в котором все человечество лишилось зрения, а цивилизация вернулась к подобию первобытно-общинного строя. Когда у слепого воина Бабы Восса (Джейсон Момоа) рождаются зрячие близнецы, ему с женой приходится заняться объединением племен, чтобы свергнуть тиранию королевы, объявившей охоту на его детей. Разработкой сериала «Видеть» занимались режиссер «Голодных игр» Фрэнсис Лоуренс и автор «Острых козырьков» Стивен Найт.

 2 «Дикинсон» («Dickinson») — 1 сезон

С 1 ноября на Apple TV+

«Дикинсон» — костюмное драмеди про американскую поэтессу Эмили Дикинсон, выполненное в духе «Эйфории». История взросления, поисков гендерной и сексуальной идентичности, а также осознания положения женщины в обществе, упакованная в декорации середины XIX века. Главную роль исполнила звезда «Ромео и Джульетты» 2013 года Хейли Стейнфелд. Еще в сериале появится рэпер Уиз Халифа в образе Смерти. Авторство идеи принадлежит Алене Смит, приложившей руку к сериалу «Любовники».

 3 «Послания призрака» («Ghostwriter») — 1 сезон

С 1 ноября на Apple TV+

Ремейк культового детского сериала, выходившего на PBS в 90-е годы. Сюжет перезапуска напоминает фильм «Ужастики» с Джеком Блэком. В книжном магазинчике заводится дух-трикстер, который оживляет вымышленных персонажей. Четверке местных детишек придется отловить высвободившихся существ и запереть их на родных страницах, а параллельно разгадать тайну распоясавшегося призрака.

 4 «Ради всего человечества» («For All Mankind») — 1 сезон

С 1 ноября на Apple TV+

Шоу про альтернативную историю, в которой космическая гонка между США и СССР не закончилась. Советский космонавт стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны, и теперь сотрудники NASA твердо настроены на реванш. Шоураннером выступает сценарист и продюсер Рональд Д. Мур, работавший над несколькими сериалами из франшизы «Звездный путь» и перезапуском «Звездного крейсера «Галактика».

 5 «Утреннее шоу» («The Morning Show») — 1 сезон

С 1 ноября на Apple TV+

Подноготная вымышленного утреннего телешоу на американском телевидении. После успешных 15 лет в эфире одного из ведущих, Митча Кесслера (Стив Карелл), увольняют на фоне разразившегося сексуального скандала. Чтобы сохранить работу, его партнерша Алекс Леви (Дженнифер Энистон) вынуждена воевать с мужской командой продюсеров и новой соведущей Брэдли Джексон (Риз Уизерспун), которая метит на ее место. Источником вдохновения для создателей стала книга журналиста CNN Брайана Стелтера об утренних телешоу и, в частности, ведущих передачи «Today» Мередит Виейры и Энн Карри.

 6 «Темные начала» («His Dark Materials») — 1 сезон

С 4 ноября на HBO / с 5 ноября в «Амедиатеке»

Вторая попытка экранизировать фэнтезийную трилогию Филипа Пулмана (предыдущая закончилась на одном полнометражном фильме, который не слишком удачно выступил в прокате). Первый сезон «Темных начал» будет посвящен событиям первой книги «Северное сияние». Главную роль исполнила Дафни Кин, известная по фильму «Логан». Также в сериале задействованы Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Эндрю Скотт, Дэвид Суше и другие.

 7 «Конец *****го мира» («The End of the F***ing World») — 2 сезон

С 5 ноября на Netflix

Продолжение британской черной комедии про мальчика Джеймса (Алекс Лоутер), считающего себя убийцей-психопатом, и девочку Алиссу (Джессика Барден) с большими семейными проблемами. Второй сезон «Конца *****го мира» будет уже чистой фантазией сценаристки Чарли Ковелл, поскольку первые восемь серий целиком покрыли оригинальный комикс Чарльза Форсмана. Судя по трейлеру, в новых эпизодах основная роль будет отведена Алиссе; судьба героя Алекса Лоутера пока остается неизвестной.

 8 «Рик и Морти» («Rick and Morty») — 4 сезон

С 10 ноября на Adult Swim и «КиноПоиске HD»

Долгожданный камбэк главного взрослого мультсериала современности. Пока только с пятью новыми сериями (но впереди еще точно как минимум 65).

 9 «Мандалорец» («The Mandalorian») — 1 сезон

С 12 ноября на Disney+

Основной (и пока единственный) козырь собственного онлайн-кинотеатра Disney — сериал по «Звездным войнам» от режиссера «Железного человека» и ремейка «Короля Льва» Джона Фавро. Главным героем «Мандалорца» станет охотник за головами (не Бобба Фетт, но того же разлива) в исполнении Педро Паскаля. Действие будет разворачиваться между шестым и седьмым эпизодами космической саги.

 10 «Корона» («The Crown») — 3 сезон

С 17 ноября на Netflix

Возвращение дорогущей костюмной драмы про действующую королеву Великобритании Елизавету II — с обновленным актерским составом. Правительницу вместо Клэр Фой теперь играет Оливия Колман, Мэтта Смита в роли принца Филиппа сменил Тобайас Мензис, а Ванесса Кирби уступила образ принцессы Маргарет Хелене Бонэм Картер. Кроме того, возможно, в сериале уже сейчас появится Маргарет Тэтчер — ее изобразит Джиллиан Андерсон. Третий сезон охватит промежуток между 1964-м и 1976 годом: The Beatles, высадка американцев на Луне, покушение на принцессу Анну, три смены правящей партии.

 11 «Дом с прислугой» («Servant») — 1 сезон

С 28 ноября на Apple TV+

Мистический триллер, спродюсированный мастером жанра М. Найтом Шьямаланом. У Дороти (Лорен Эмброуз) и Шона (Тоби Кеббелл) Тернеров умирает недавно родившийся ребенок. Вместо него они заводят дома куклу и приглашают молодую няню (Нелл Тайгер Фри) за ней присматривать. Разнообразная чертовщина не заставляет себя ждать. В сериале также снялся звезда «поттерианы» Руперт Гринт.