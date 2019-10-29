Скандальный развод: муж Лолиты подал иск в суд

Пятый муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов, который младше ее на 12 лет, подал иск в Басманный районный суд Москвы. Развод можно было оформить и через ЗАГС, поскольку у пары нет общих детей, но мужчина объяснил свое решение некими «вскрывшимися обстоятельствами», суть которых раскрывать не стал. Согласно данным сайта mos-sud.ru, заседание по делу «О расторжении брака супругов — бездетных или имеющих взрослых детей», истцом которого является Иванов, а ответчиком — Милявская, состоится утром 29 октября. Первая встреча с судьей в рамках досудебной подготовки пройдет в формате беседы.

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Артистка, в свою очередь, попросила признать их брак фиктивным — вероятно, из-за измен мужа и содержания им девушки-косметолога из Белоруссии, о чем неоднократно писали многие СМИ. На признание фиктивности брака не влияет его продолжительность — супруги могут прожить вместе «хоть 40 лет», сообщил адвокат Милявской Сергей Жорин.

«Все дело в том, с какими целями один из них вступал в брак. Если человек изначально не собирался строить семейные отношения и вести совместное хозяйство, а также ввел в заблуждение второго супруга о своих целях и намерениях — это основание признать брак фиктивным, — приводит слова юриста сайт kp.ru. —

Дело в том, что Лолите стали доподлинно известны определенные обстоятельства жизни Дмитрия в период их брака. Есть доказательства, которые мы представим в суде. Исходя из них, на момент создания брака Иванов не преследовал цель создать семью. И в дальнейший период эти обстоятельства подтверждались».

Подробностей адвокат раскрывать не стал, отметив, что сделает это в суде. По его словам, Милявская жаждет доказать свою правоту и не придает особого значения разделению совместно нажитого имущества.

«А главное, что Лолита — правдоруб. Для нее вопрос «Зачем?» в принципе не стоит. Когда она узнала определенные обстоятельства, она просто не могла поступить иначе: для нее важно зафиксировать это по закону. Она принципиальный человек и хочет, чтобы все было по-честному и в рамках закона», — пояснил юрист.

О расставании с Ивановым Милявская объявила в начале июля, признавшись в инстаграме, что после девяти лет совместной жизни они друг к другу остыли.

«Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход!» — написала Лолита под совместной фотографией с мужем.

Своего бывшего возлюбленного певица назвала «замечательным молодым мужем», пожелала ему всего самого хорошего и объявила себя свободной женщиной. При этом она отметила, что пока не собирается вступать в очередные отношения, а сфокусируется на семье и работе.

Романтические отношения Лолиты с бывшим теннисистом Ивановым завязались в 2010 году, а год спустя пара вступила в официальный брак. Пятый муж артистки оказался моложе ее на 12 лет. Певица часто признавалась, что именно этот мужчина сделал ее по-настоящему счастливой и позволил почувствовать себя защищенной. В канун семилетия со дня свадьбы Иванов заявлял в интервью «Стархиту», что в их отношениях романтики немного, но уважение и забота присутствуют всегда

«Романтика была на первом этапе отношений — сейчас уже больше бытовуха. Ну, массажи всегда Лоле делаю. Потому что вижу, как она приходит, ложится уставшая. Но массаж ног для меня — не романтика, а что-то само собой разумеющееся», — говорил экс-возлюбленный Милявской.

Также Иванов рассказывал, что с уважением относится к свободному времени супруги и предпочитает не заставлять ее стоять у плиты, а заказывать еду из ресторана. По его словам, ссоры в их семье происходили только во время ремонта.

До Иванова Лолита была замужем за актером Александром Беляевым, а затем вступила в фиктивный брак ради московской прописки с Виталием Милявским, о чем сама говорила не раз. Третьим мужем артистки был шоумен Александр Цекало, после которого она вышла замуж за бизнесмена Александра Зарубина.