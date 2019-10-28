Не на что вещать: в «Останкино» предупредили о сбоях

Генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия «Телевизионный технический центр «Останкино» Михаил Шубин опубликовал видеообращение, в котором предупредил о возможных сбоях в вещании из-за неплатежей.

Шубин подчеркнул, что из-за долгов Первого канала и его подрядчиков «Останкино» остается без четверти или, возможно, трети доходов и «три-четыре месяца в году не может ни работать, ни дышать».

«Впервые за 15-летнюю практику последние три-четыре года аварийность стала нарастать, причем лавинообразно. Мы во многих вещах не гарантируем эфир, работоспособность телецентра. Это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать не можем», — заявил Шубин.

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По его словам, из-за долгов перед ФГУП его руководство не может проводить регламентные работы, что ставит под угрозу техническую работу телецентра, а также эфиры всех его клиентов-вещателей.

Шубин также сообщил о принятом решении реорганизовать штат телецентра.

«Неоднократно выступая в антикризисные годы, я говорил: «Все, что угодно, но людей не трогаем». Мы придерживались этого правила в последние пять лет. Сейчас больше возможностей нет», — посетовал он.

Свои рабочие места сохранят только те сотрудники, которые «напрямую обеспечат жизнедеятельность и производство» телецентра, а все, что не приносит доход «будет срезано», предупредил гендиректор «Останкино».

Как рассказал источник РИА «Новости», видеообращение было распространено внутри компании для понимания ситуации сотрудниками. «Во всех правовых полях что-то делается», — указал собеседник агентства.

Источник принадлежащих семье Демьяна Кудрявцева «Ведомостей» в «Останкино» сообщил, что с конца августа по начало сентября в телецентре были уволены около 200 человек.

В видеообращении Шубин говорил, что руководство обращалось в арбитражный суд, писало обращения и вступало в диалог с различными инстанциями, чтобы предотвратить массовые сокращения и решить возникшую проблему.

«Решений нет», — признался он.

Два иска на общую сумму в 164 млн рублей поступили в Арбитражный суд Москвы со стороны «Останкино» к руководству Первого канала в декабре 2018 года. Оба они были отозваны после обещания устранить задолженность.

Представители Первого канала заявили, что компания произведет все выплаты в соответствии с договорными обязательствами.

Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин в свою очередь сообщил, что ведомство работает с телецентром по вопросу недопущения перебоев в телевещании, передает ТАСС.

«Министерство в курсе ситуации. Оно поддерживает принимаемые руководством ТТЦ [Телевизионного технического центра «Останкино»] антикризисные меры. Ведет работу с должниками. И часть задолженности погашена. Хотя большой долг остается. Работает с ТТЦ над недопущением перебоев с эфиром телеканалов», — сказал он.

Помимо этого, с 2018 года по 2019 год телецентр подал 18 исков к компании «Красный квадрат» на сумму более 180 млн рублей. При этом в большинстве случаев эти иски были удовлетворены. Генеральный директор «Красного квадрата» Илья Кривицкий и сам Шубин отказались от комментариев.

Первый заместитель генерального директора Общественного телевидения России Александр Пономарев отметил, что в ОТР не получали предупреждения, что какие-либо работы не будут производится, и отметил, что телецентр своими действиями, вероятно, пытается обратить на ситуацию внимание тех, от кого зависит принятие решений.

По словам представителей медиарынка, в последние несколько лет Первый канал неоднократно сталкивался с финансовыми проблемами и задерживал выплаты партнерам, в частности, производителям контента. Так, в 2018 году руководство канала получило государственную помощь в размере 4,6 млрд рублей, чтобы погасить затраты на распространение программ в городах, чье население составляет менее 100 тысяч человек. На следующий год Первый канал снова получил субсидии — на этот раз 3,8 млрд рублей, предназначенные для приобретения и производства программного продукта, а также его дальнейшей доставки. Из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 год, а также 2021-2022 годы также следует, что Министерство финансов выступило с инициативой направить Первому каналу 6,5 млрд рублей.