Долгий путь: Дэвид Линч получил «Оскар»

Об этом сообщили организаторы церемонии вручения наград американской киноакадемии в официальном Twitter мероприятия. Поднявшийся на сцену 73-летний режиссер оказался немногословен.

«У вас очень интересный вкус», — сказал он.

Лауреатами почетной премии «Оскар» в этот раз также стали итальянский режиссер Лина Вертмюллер («Все на месте и все в беспорядке», «Отнесенные необыкновенной судьбой в лазурное море в августе») и актер Уэс Стьюди («Танцующий с волками», «Новый свет»).

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Помимо них, в ходе церемонии, которая прошла в развлекательном комплексе Лос-Анджелеса Hollywood and Highland Center, была также награждена обладательница премии «Оскар» 1988 года в категории «лучшая актриса второго плана» Джина Дэвис — она получила награду им. Джина Хершолта, которая вручается за выдающийся вклад в дело гуманизма.

Изначально награждение лауреатов почетных премий за выдающийся вклад в кинематограф проходило в рамках основной церемонии американской киноакадемии, однако впоследствии было принято решение выделить для этого отдельный вечер, чтобы указать на их особый статус.

Помимо этого, по-другому проходит и определение того, кто получит одну из таких наград — решение принимается не всеми членами академии, а лишь советом управляющих организации.

Сам Дэвид Линч, последняя значительная работа которого на сегодняшний день — третий сезон сериала «Твин Пикс» — вышла на телеканале Showtime в 2017 году, трижды за свою карьеру становился претендентом на получение «Оскара» в номинации «лучший режиссер».

В 1981 году его викторианская драма «Человек-слон» с Энтони Хопкинсом и Джоном Хертом в главных ролях была представлена в восьми категориях на церемонии вручения наград киноакадемии, включая «лучший фильм», «лучший режиссер», «лучший сценарий» и «лучший актер». Однако «Оскар» за режиссуру в тот раз получил Роберт Редфорд за ленту «Обыкновенные люди».

В 1987 году Линч уже был претендентом лишь в одной категории, вместе с Оливером Стоуном («Взвод»), Вуди Алленом («Ханна и ее сестры»), Роланом Жоффе «Миссия» и Джеймсом Айвори («Комната с видом»). Члены жюри присудили награду Стоуну, чей фильм также был признан лучшим.

Не повезло Линчу и в 2002 году, когда его «Малхолланд драйв» вместе с первой частью трилогии Питера Джексона «Властелин колец: Братство кольца», «Госфорд-парком» Роберта Олтмена и «Черным ястребом» Ридли Скотта уступил «Играм разума» режиссера Рона Ховарда, получившим награду и в категории «лучший фильм».

Помимо почетного «Оскара», Дэвид Линч также является обладателем награды Каннского кинофестиваля как «лучший режиссер», которую он в 2001 году получил в связке с Джоэлом Коэном, а также главной премии фестиваля — «Золотой пальмовой ветви» за свой фильм 1990 года «Дикие сердцем». В 2006-м он был награжден «Золотым львом» Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф.

Помимо полнометражных работ, международную известность Линчу принес его телевизионный проект «Твин Пикс», премьера первого эпизода которого состоялась 8 апреля 1990 года. Несмотря на культовый статус, который сразу же приобрел сериал по всему миру, он не был удостоен премии «Эмми» ни в одной из пяти номинаций, в которых был представлен.

В 2014 году было официально объявлено о решении выпустить третий сезон сериала, состоящий из девяти эпизодов, каждый из которых поставил сам Линч, написавший вместе со своим соавтором Марком Фростом сценарий ко всему сезону.

Первая серия проекта вышла 21 мая 2017 года. Еще до завершения сериала многие критики назвали его главным событием на телевидении за все десятилетие. После демонстрации первых серий на Каннском кинофестивале, зрители устроили Линчу продолжительную овацию.

Однако несмотря на более чем положительную реакцию, которую вызвал новый сезон «Твин Пикса», он вновь не был удостоен ни одной премии «Эмми», хотя был представлен в четырех категориях.