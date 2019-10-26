Нежный возраст: каким получился сериал «Миссис Флетчер»

45-летняя Ив Флетчер (Кэтрин Хан) провожает подросшего сына Брендана (Джексон Уайт) в колледж и возвращается в пустой дом. От нечего делать женщина записывается на литературные курсы, а параллельно приступает к штудированию порнографии в промышленных масштабах — и задумывается о собственной сексуальности.

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«Миссис Флетчер» — уже второй проект HBO, основанный на литературе американского писателя и сценариста Тома Перротты. В 2014 году на канале стартовала мистическая драма «Оставленные», которой занимался нынешний шоураннер «Хранителей» и соавтор «Остаться в живых» Деймон Линделоф. Свою последнюю книгу про женский кризис среднего возраста Перротта взялся адаптировать для малых экранов самостоятельно.

Вопреки незамысловатой завязке, «Миссис Флетчер» сложно назвать проходной вещью. Антиэйджистские сюжеты в Голливуде давно пользуются спросом (правда, по большей части они ориентированы на более возрастного зрителя, как в случае с прошлогодним «Книжным клубом»), однако сериал Перротты способен удивить небанальным подходом к материалу. Вместо разжевывания примитивной морали в духе «никогда не поздно начать жить в свое удовольствие», шоу концентрируется на размышлениях о многообразии человеческих взаимоотношений.

close Кадр из сериала «Миссис Флетчер» (2019) Кадр из сериала «Миссис Флетчер» (2019) HBO

Сериал будет интересен не только ровесникам заглавной героини; линия ее сына Брендана вообще местами становится куда занятнее основной. Унаследовав от отца раздутую маскулинность, которая успела давно прогнить, юноша внезапно обнаруживает себя совершенно лишним среди прогрессивных сверстников. Пока его мать расширяет круг знакомств и заводит новые социальные связи, Брендан безуспешно пытается понять, как ему существовать в изменившемся мире. Перебрасывание мяча для регби (гротескная сцена посреди музейной выставки на тему феминизма) — самая открытая форма взаимодействия с родным отцом, на которую он способен.

Для Кэтрин Хан образ женщины среднего возраста, которая пускается во все тяжкие в поисках себя, уже довольно привычен: взять хотя бы вышедшую шесть лет назад комедию «Полуденная нега» или недавний сериал Amazon «Я люблю Дика», закрытый после первого сезона. В «Миссис Флетчер» актриса работает, кажется, на пределе своих возможностей, но шоу не использует ее потенциал по-максимуму: самому Перротте, очевидно, ближе и понятнее герой Джексона Уайта. Несмотря на то, что все семь эпизодов мини-сериала поставили женщины, его история проработана гораздо глубже.

С виду изящная открытая концовка довольно несвоевременна: многие побочные линии так и остаются подвешенными в воздухе, а два центральных персонажа как будто так ни к чему и не приходят. Возможно, положение могла бы спасти пара-тройка дополнительных серий. С другой стороны, емкий хронометраж (в общей сложности «Миссис Флетчер» идет около трех с половиной часов) делает шоу пригодным для запойного просмотра в выходные. В конечном итоге сериал Перротты дает пищу для размышлений, и в принципе это способно компенсировать его недошлифованность.