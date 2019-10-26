«Память еще свежа»: в Британии снимают сериал о Скрипалях

Британская вещательная корпорация «Би-би-си» начала съемки телевизионной драмы в трех частях об отравлении химическим веществом «Новичок» в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, которые стали причиной обострения в отношениях между Великобританией и Россией.

Сообщается, что на главные роли в проекте были утверждены обладательница награды Британской академии кино и телевидения актриса Анна-Мари Дафф, а также Рейф Сполл, известный по своим ролям в фильмах Эдгара Райта («Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые»). Кого именно они будут играть пока что не раскрывается.

Реклама

Компанию им составят исполнитель роли Роберта Баратеона из сериала телеканала HBO «Игра престолов» Марк Эдди, а также сыгравшая главу клана вампиров-вегетерианцев в экранизации романа «Сумерки» Мианна Беринг, ранее принявшая участие в театральном спектакле об отравлении бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

Съемки пройдут на территории юго-западной Англии, а съемочную команду уже заметили в прибрежном городе Уэстон-сьюпер-Мэр в графстве Сомерсет. По словам представителей «Би-би-си», основное внимание в проекте планируется уделить тому, как местные жители и сотрудники общественных служб отреагировали на произошедшее, продемонстрировав «героизм в ситуации, когда их город стал центром международного конфликта».

Против выпуска теледрамы высказались родители полицейского Ника Бейли, пострадавшего во время расследования обстоятельств отравления Скрипаля и его дочери Юлии. В результате, Бейли провел две недели в больнице и позднее жаловался на серьезные последствия. По их мнению, из произошедшего пытаются раздуть сенсацию.

«Это неподобающее и незрелое отношение к жителям Солсбери, и в частности — к жертвам и их семьям. Как родители сержанта Ника Бейли, который был отравлен этим веществом, мы считаем, что у нашей семьи, как и у семей других жертв, нет нужды в напоминании. Мы до сих пор пытаемся прийти в себя после того, что случилось в прошлом году», — сказали они в письме.

Родители Бейли также подчеркнули, что прошлогодняя документальная программа о событиях в Солсбери была «информативной и хорошо сбалансированной». Они выразили сожаление в связи с тем, что у руководства «Би-би-си» возникло желание выпустить художественный проект по горячим следам.

«Жители Солсбери заслужили перерыв. Обещание продюсера «Би-би-си» сфокусироваться «на необычайном героизме, проявленном обычными людьми в кризисной ситуации» — лишь предлог для раздувания сенсации эпизода из нашей жизни и жизни населения Солсбери, память о котором еще свежа», — добавили они.

Продюсер «Би-би-си» Пирс Венджер, в свою очередь, заметил, что эти отравления «повергли нацию в шок и оказали большое влияние на ничего не подозревавшее сообщество».

«Би-би-си» освещает современные темы и сегодняшние вопросы, и имеет богатую историю исследования реальных событий с разных перспектив с чувством уважения и разумным отношением», — сказал Венджер.

Авторами сценария для теледрамы об отравлениях выступили бывший корреспондент программы «Би-би-си» о текущих событиях «Panorama» Деклан Лон, а также продюсер и режиссер Адам Паттерсон.

В мае на сообщения о готовящихся съемках отреагировало российское посольство в Великобритании, где пообещали внимательно ознакомиться с проектом, когда он выйдет в эфир.

«Вместе с тем, хотели бы посоветовать создателям фильма брать за основу исключительно реальные события и официальную, заслуживающую доверия информацию следствия. Как известно, итоги расследования до настоящего времени так и не были представлены ни российской стороне, ни широкой общественности», — говорили дипломаты.

По мнению сотрудников российского представительства, в этой ситуации подобный телевизионный продукт может стать «дополнительным пропагандистским инструментом», который будет использован для продвижения политической версии событий.