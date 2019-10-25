Враг государства? Эминема допросили из-за угроз Трампу

Секретная служба США в 2018 году действительно допрашивала хип-хоп-исполнителя Эминема из-за его песен, в которых упоминались президент Дональд Трамп и его дочь Иванка. Об этом сообщает Buzzfeed News со ссылкой на документы ведомства.

Примечательно, что сам исполнитель рассказывал о допросе в Секретной службе в композиции «The Ringer» с последнего альбома «Kamikaze», который вышел в августе 2018 года. В частности, в тексте говорится о том, что Трамп якобы «подослал» к нему «агентов».

Те, согласно содержанию песни, встретились с ним, чтобы проверить, не связан ли он с терроризмом и намерен ли он действительно причинить вред американскому лидеру.

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Согласно обнародованным порталом документам Секретной службы, ведомство отмечало, что Эминем «проявлял неприемлемое поведение» и «угрожал лицам, находящимся под защитой [службы]». Допрос в присутствии адвокатов со стороны исполнителя состоялся 18 января 2018 года. Как отмечает издание, федеральное агенство США не стало направлять дело в прокуратуру для дальнейшего расследования.

В 2017 году рэпер исполнил в рамках церемонии BET Hip Hop Awards импровизацию, в которой назвал Трампа «камикадзе, который может вызвать ядерный холокост». В своем выступлении он также раскритиковал главу государства по ряду вопросов, среди которых иммиграция, коррупция, расизм и контроль за оборотом оружия. В финале программы Эминем обратился к фанатам и поставил ультиматум тем поклонникам, которые поддерживают Трампа: «Вы либо за, либо против». Он отметил, что если его фанаты не могут решить, кто им нравится больше, то он сделает этот выбор за них. Затем рэпер показал нецензурный жест и удалился со сцены.

Кроме того, в том же году Эминем выпустил сингл «Framed» со своего последнего альбома «Revival». В нем, по мнению спецслужбы, содержатся угрозы в адрес дочери президента США Иванки Трамп.

В частности, в треке содержатся следующие строчки: »Дональд Дак по телеку, игрушечный грузовичок во дворе // Но, блин, какого [черта] Иванка Трамп в багажнике моей машины // Я должен докопаться до сути всего, чтобы разгадать загадку // Я должен превзойти себя, потому что вся эта тяжесть на мне // Плюс, я чувствую себя ответственным за эту тупую блондинку». Эминем также поет, что Иванка «утонула в пруду».

В том же году песня вызвала критику со стороны общественности — многие посчитали «Framed» женоненавистнической и призвали хип-хоп-сообщество отказаться от сексисткого характера в своем творчестве.

В Секретной службе, которая занимается вопросами безопасности первых лиц государства, отказались комментировать сообщения о том, действительно ли они допрашивали Эминема.

Ранее рэпер не раз выступал с критикой Дональда Трампа. В 2016 году, незадолго до выборов президента США, он рассказал о создании новой песни «Campaign Speech» («Предвыборная речь») — в восьмиминутной композиции Эминем призвал «опасаться этого проклятого кандидата» и назвал его «человеком, от которого можно ожидать всего».

В 2017 году, выступая на музыкальном фестивале в Рединге, Эминем вместе со зрителями проскандировал оскорбления в адрес Трампа. Как заявил музыкант, он не хочет использовать сцену в качестве политической платформы и вызывать неоднозначную реакцию, поэтому не намерен называть имена. Тем не менее ближе к финалу концерта он все же произнес имя президента США и нецензурно выразился в его адрес.

О своей ненависти к Трампу артист рассказал еще в 2017-м в интервью Vulture. «Из-за него у меня закипает кровь. Я даже не могу больше смотреть новости, потому что это слишком напрягает меня. Шутки прочь, рифмы прочь — я пытаюсь донести сообщение о нем. Для меня также важно, чтобы наша страна была великой, я хочу, чтобы все было как можно лучше, но с ним этого не будет», — делился Эминем.

Сам Трамп никак не высказывался в адрес рэпера. В свою очередь старший сын политика комментировал его выпады в адрес своего отца. «Немного странно, что он признает, что хорошо подготовился, чтобы сразиться с 70-летним политиком. Наверное, не лучшая его выходка. Накрылся его фристайл», — писал Дональд Джон в Twitter.