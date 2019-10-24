Больше не тайна: Зоуи Дешанель показала нового бойфренда

Актриса Зоуи Дешанель опубликовала снимок в Instagram со своим новым бойфрендом Джонатаном Скоттом. На фотографии с празднования Хэллоуина на студии Universal, размещенной в аккаунте звезды 21 октября, Скотт держит испуганную артистку на руках в окружении скелетов с бензопилами в руках.

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«Все еще размышляю о том, как я была напугана этими людьми, одетыми в жуткие маски», — поделилась актриса.

В комментариях к публикации Скотт написал, что «если кто-то слышал пронзительный крик, то это был не он».

За два дня до этого Джейкоб Печеник подал на развод с актрисой, передает TMZ. Согласно судебным документам, продюсер в качестве причины расторжения брака указал «неразрешимые разногласия» между супругами.

Бывший муж Дешанель подчеркнул, что не живет с ней с января этого года. Что касается их детей, четырехлетней Элси и двухлетнего Чарли, то мужчина запросил совместную опеку.

Дешанель и Печеник объявили о разводе еще в сентябре. Тогда супруги уточнили, что как друзья и бизнес-партнеры оказались более эффективны, чем как партнеры по жизни.

close Зоуи Дешанель и Джейкоб Печеник Зоуи Дешанель и Джейкоб Печеник Reuters

«После долгих обсуждений и томительного принятия решения мы решили, что нам лучше остаться друзьями, бизнес-партнерами и родителями наших детей, чем состоять в отношениях, — рассказали экс-возлюбленные. — Мы по-прежнему привержены нашему общему делу, ценностям и прежде всего нашим детям. Спасибо, что уважаете нашу частную жизнь в этот период».

Бывшие супруги познакомились на съемках комедии «Рок на Востоке», в которой снялись Дешанель, Билл Мюррей и Брюс Уиллис. Печеник выступал в качестве продюсера проекта. В январе 2015 года Дешанель и Печеник обручились, а уже через полгода узаконили свои отношения. Причем сделали они это тайно — о свадьбе пары стало известно лишь спустя пару месяцев после торжества. Через месяц после мероприятия у пары родилась дочь Элси, а через два года они стали родителями во второй раз — на свет появился их сын Чарли.

Роман продлился в общей сложности пять лет. Знаменитости вели довольно закрытый образ жизни и редко появлялись на светских мероприятиях.

Спустя месяц после официального заявления супругов папарацци запечатлели Дешанель вместе с иллюзионистом и продюсером Джонатаном Скоттом. Кроме того, романтические отношения между ними подтвердили их друзья.

«Они оба кажутся довольно счастливыми. Все, что сейчас между ними происходит, — абсолютно новое чувство для Зои, ведь она не искала новых отношений. Они сблизились с Джонатаном совершенно неожиданно. И только время покажет, что будет дальше», — цитирует человека из окружения артистов сайт E!News.

В начале октября пара появилась на съемках популярного телешоу «Танцы со звездами» (Dancing With The Stars). Они сидели в первом ряду за столиком у самого танцпола и обнимались. Кадры с ними попали в проморолик шоу на телеканале ABC. По словам других зрителей, которые сидели рядом, Скотт специально придвинул свой стул поближе к Зои и постоянно что-то рассказывал ей на ухо, чем всячески веселил актрису, пишет TMZ.

По данным зарубежных таблоидов, Дешанель и Скотт познакомились в августе этого года на съемках нового выпуска другого развлекательного шоу — «Караоке в машине» (Carpool Karaoke) Джеймса Кордена.

Отмечается, что до встречи с 39-летней актрисой шоумен год назад расстался с давней подругой Хасинтой Кузнецовой. Он также состоял в браке с Келси Улли, однако их отношения продлились всего два года.

Для Дешанель это уже второй по счету развод. В 2012 году актриса развелась с фронтменом рок-группы Death Cab For Cutie Беном Гиббардом после двух лет в браке. Причиной разрыва стал напряженный график артистов. Как сообщали близкие супругов, пара рассталась мирно. Сейчас они поддерживают дружеские отношения.

«Зои и Бен сделали все без скандалов и ссор, — уверяли друзья Дешанель и Гиббарда. – Развод — это их личное решение, не стоит искать в этом третью сторону».