Эйфория по Кокорину и Мамаеву: о чем сериал «Трудные подростки»

Футболист сборной России Антон Ковалев (Никита Волков) избивает человека стулом и на два года отправляется в тюрьму. Когда спортсмен выходит на волю, выясняется, что слава прошла, а родной клуб не хочет идти на репутационные риски и восстанавливать контракт. Тогда «сбитый летчик» обращается к своему бывшему детсадовскому воспитателю Герману (великолепный Александр Лыков), который руководит центром для трудных подростков. Тот поручает Ковалеву натренировать ребят на победу в Олимпиаде, что должно очистить его имя в глазах общественности.

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В случае с сериалом «Трудные подростки» — дебютным оригинальным проектом свежей стрим-площадки more.tv — хочется первым делом отметить удивительную оперативность создателей. Прошло немногим больше года с тех пор, как форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака стулом, а у нас уже есть шоу с фантазией на тему. Но куда больше поражает количество отсылок и заимствований из «Эйфории», стартовавшей в эфире всего четыре месяца назад.

close Кадр из сериала «Трудные подростки» Кадр из сериала «Трудные подростки» more.tv

Вторая серия буквально начинается с цитирования сцены в торговом центре из хита HBO, а сама героиня Алены Швиденковой по имени Женя, как и Кэт в «Эйфории», сталкивается с несоответствием диктуемого корпорациями образа «идеального тела» с реальностью (в российском варианте к этому еще закономерно добавляется постоянный фэтшейминг). Другая девушка Лена (Анастасия Крылова) с ярко накрашенными глазами напоминает Кэсси из все того же проекта Дрейка.

Структурно «Трудные подростки» похожи на необычную смесь плохого сериала «Дылды» с хорошим сериалом «Отбросы». Как и в ситкоме с Павлом Деревянко, главный герой впадает в немилость и оказывается вынужден тренировать непослушных тинейджеров — с намерением вернуть свою прежнюю жизнь. Из культового британского шоу сюда перекочевали, собственно, вынесенные в название малолетние обитатели исправительного центра.

Интонационно сериал тяготеет к отечественным ситкомам нового формата («Физрук», «Дылды», «Полицейский с Рублевки» и им подобные), однако пока что смотрится наиболее адекватно на фоне собратьев. Его выделяют отличные визуальные решения, разом вызывающие в памяти и «Эйфорию» (от нее в наследство досталось кропотливое отношение к саундтреку: есть даже «Хадн дадн»!), и фильм Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Благодаря находкам вроде остроумного использования текста в кадре «Трудные подростки» моментально завоевывают расположение и остаются в памяти, поскольку сразу же начинают говорить со зрителем на собственном ярком языке.

close Кадр из сериала «Трудные подростки» Кадр из сериала «Трудные подростки» more.tv

Это самый честный и достоверный сериал о современной российской молодежи из ныне имеющихся. «Подростки» не стесняются показывать составляющие тинейджерского быта (секс, алкоголь, наркотики, дружба, любовь, ну вы в курсе), однако не грешат назидательным отношением, не стремятся никого пожурить — и в то же время не скатываются в откровенный трэш и чернуху (как происходило в «Школе» Валерии Гай Германики). Молодые люди здесь — и это действительно неожиданно для российского сериала — представлены не как непостижимое стихийное явление, а именно как люди: со своими проблемами, страхами и мечтами.

Наконец, «Трудные подростки» очень неплохо написаны (главным образом — диалоги) и крепко сыграны. Никита Волков из неудачной экранизации «Черновика» Сергея Лукьяненко смотрится крайне органично в образе профукавшего карьеру футболиста, который по-прежнему хорохорится и строит из себя мачо. Это как раз тот случай, когда артист сам по себе идеально вписывается в образ — как, например, было с Александром Петровым в «Полицейском с Рублевки». На Александра Лыкова всегда приятно посмотреть — пусть даже ничем похожим на Казанову из великих «Улиц разбитых фонарей» тут и не пахнет. Но главное достояние «Трудных подростков» — это сами подростки. Каждый представитель младшего актерского состава здесь предельно колоритен и харизматичен, и вы, скорее всего, хотя бы в одном из них узнаете какого-нибудь вашего одноклассника. А потому оторваться будет невозможно.

Сериал «Трудные подростки» выходит на стриминговом сервисе more.tv.