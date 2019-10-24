Второй Netflix: зачем БРИКС понадобился свой стриминг-сервис

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) могут создать собственный онлайн-кинотеатр, который в будущем составил бы конкуренцию стриминговому гиганту Netflix, передает газета O Globo. Соответствующая инициатива обсуждалась на встрече министра Бразилии по делам гражданского общества Осмара Терры с представителями Минкультуры КНР и крупнейшего китайского производителя аудиовизуального контента China Media Group.

Отмечается, что цель проекта — популяризировать кинематограф стран «пятерки». По информации издания, стриминг-платформу могли бы использовать режиссеры из стран БРИКС, которые находятся в поиске финансирования своих фильмов и сериалов и площадок для их показа.

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Как утверждают бразильские власти, средства для разработки и запуска нового сервиса выделит Новый банк развития, созданный странами-членами объединения в 2014 году. Недавно банк БРИКС обеспечил Бразилию $500 млн на реализацию программы развития муниципальной инфраструктуры, сообщает газета Valor Economico.

В ходе переговоров Осмар Терра также подчеркнул, что Бразилия и ее киноиндустрия, испытывающая трудности с финансированием, могла бы найти поддержку благодаря сотрудничеству с Китаем, где около 600 млн человек пользуются платными видеосервисами. При этом предполагается, что каждое из государств БРИКС получит 20 процентов от общего объема контента.

В настоящее время переговоры о создании стриминга находятся на начальной стадии. Если стороны придут к соглашению, то договор будет подписан в ходе саммита БРИКС в ноябре в Бразилии.

В начале октября генеральный директор Госфильмофонда Николай Малаков рассказал о намерениях стран БРИКС создать облачное хранилище копий своих киноархивов. По мнению бывшего заместителя министра культуры России, это поможет спасти кинематографическое наследие государств «в случае катаклизмов».

«Мы все занимаемся оцифровкой наших фондов, и в этой связи появилась идея хранить эти данные в облаке вместе с другими странами БРИКС, гарантируя их сохранность в случае катаклизмов», — прокомментировал Малаков в беседе с ТАСС по итогам встречи стран объединения в бразильском Нитерое.

На фоне конкуренции на рынке видео стриминговый сервис Netflix пытается нарастить собственную аудиторию за счет неанглоязычных фильмов и сериалов, которые пользовались бы успехом среди пользователей за рубежом. В 2020 году компания планирует выпустить до 30 иностранных проектов. Во многом этому послужил успехи таких хитов онлайн-платформы, как испанский «Бумажный дом» или бразильский «Единомышленники» (Sintonia).

Примечательно, что в Бразилии число подписчиков Netflix составляет более 10 млн человек, пишет TV Globo. При этом годовой доход от подписки на сервис достиг около $1,2 млрд.

В марте прошлого года бывшая президент Бразилии Дилма Русеф обвинила компанию Netflix в политической ангажированности и клевете после премьеры сериала об известном антикоррупционном расследовании под названием «Автомойка».

Действие шоу разворачивается за десять лет до начала громкого расследования. Полиция ведет дело об отмывании денег на юге Бразилии и в результате обнаруживает огромную преступную сеть, в которой оказываются задействованы политики, бизнесмены и государственная нефтяная компания.

После выхода сериала критике подвергся тот факт, что заявления правых политиков сценаристы приписали экс-президенту Бразилии и бывшему лидеру левых сил Луису Инасиу Луле да Силве. Экс-глава государства Русеф обвинила продюсера сериала Хосе Падилью в очернении Партии трудящихся, которую создал Лула да Силва.

«Под видом правдивой истории расследования «Автомойка» режиссер сериала Хосе Падилья преподносит искаженные факты и множит ложь, чтобы ударить по мне и президенту Луле, — цитирует Дилму Русеф Reuters. — Он превратился в автора фейковых новостей».

Дело в отношении строительной компании Odebrecht было возбуждено в 2016 году министерством юстиции США в сотрудничестве с правоохранительными органами Бразилии и Швейцарии. В ходе расследования было выяснено, что концерн платил взятки политикам и партиям, представителям госкомпаний, адвокатам, банкирам и координаторам, для того чтобы получать прибыльные заказы в Бразилии и за рубежом.