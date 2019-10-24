Выходные с Малефисентой и Джокером: на что пойдут американцы

Борьба за первое место американского бокс-офиса будет нешуточной, и точно предсказать победителя невозможно. С высокой долей вероятности американцы отдадут свое предпочтение продолжению истории о Малефисенте — согласно прогнозам, во второй уикенд проката касса фильма пополнится на $20 млн. События картины «Малефисента: Владычица тьмы» Йоакима Роннинга разворачиваются через несколько лет после пробуждения принцессы Авроры — этой сценой завершился первый фильм, снятый Робертом Стромбергом в 2014 году. В новой ленте к Анджелине Джоли и Эль Фэннинг присоединилась Мишель Пфайффер в роли злой колдуньи.

Тем не менее, в четвертый уикенд проката от лидера почти не отстанет «Джокер», который сможет выручить примерно $19 млн. Учитывая некоторую погрешность в прогнозах, лента Тодда Филлипса имеет шансы вырвать первенство у «Малефисенты». Фильм раскрывает историю происхождения страшного клоуна без привязки к другим фильмам DC, что значительно расширяет аудиторию зрителей. Главную роль в картине сыграл обладатель «Золотого глобуса» за лучшую мужскую роль в фильме «Переступить черту» Хоакин Феникс.

Выпущенное через десять лет продолжение фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд» во второй американский уикенд заработает приблизительно $14,5 млн. Новая лента под названием «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» охватывает эпоху постапокалипсиса, в которой четыре охотника на зомби пытаются сражаться с живыми мертвецами. Борцов с нечистью в фильме сыграли Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эбигейл Бреслин и Эмма Стоун.

Анимационная версия легендарной истории о семейке Аддамс в третьи выходные проката выручит $11,3 млн. В мультфильме сохраняется стиль комиксов Чарльза Аддамса, основанный на черном юморе и показывающий «идеальную» американскую семью через призму сатиры. Новая «Семейка Аддамс» режиссеров Грега Тирнана и Конрада Вернона построена вокруг встречи главных героев с хитрой телеведущей, из-за которой у них возникают большие проблемы.

Криминальная драма «Черный и синий» Деона Тейлора в премьерный уикенд соберет $7,3 млн. Главная героиня фильма — новобранец американской полиции Алисия Уэст, которая фиксирует на камере видеонаблюдения убийство наркоторговца и понимает, что преступником является ее коллега. В ленте снялись Наоми Харрис, Тайриз Гибсон, Фрэнк Грилло, Майк Колтер, Рейд Скотт и Бо Кнапп.

Очередной премьерой недели является ужастик «Обратный отсчет» Джастина Дека: в ходе первых выходных он соберет $6,3 млн. Фильм посвящен зависимости от гаджетов: эту тему режиссер обыграл через приложение, отсчитывающее часы до смерти. По сюжету жуткой ленты героиня Элизабен Лейл обнаруживает в своем смартфоне обратный отсчет времени до собственной гибели, которая, согласно приложению, произойдет через три дня.

В третий уикенд проката фантастический боевик «Гемини» тайваньского режиссера Энга Ли пополнит кассу на $4,5 млн. Этот фильм представляет собой бенефис Уилла Смита, исполнившего сразу две роли, причем разных возрастов: стареющего наемного убийцы и преследующего его молодого киллера. Создатели щедро сдобрили «Гемини» современными спецэффектами и сняли его в режиме 120 кадров в секунду.

Фильм Роберта Эггерса о двух смотрителях маяка в исполнении Роберта Паттинсона и Уиллема Дефо во вторые выходные заработает $3,7 млн. Примечательно, что по сравнению с результатами премьерного уикенда аналитики прогнозируют подъем сборов фильма аж на 765%, что связано с увеличением количества экранов. Также причиной повышенного интереса к «Маяку» стало выдвижение Паттинсона на «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» от студии. Список номинантов на премию будет объявлен в январе.