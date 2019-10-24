Без «Джокера»: названы претенденты на «Оскар»

Ряд киностудий огласили список актеров, которых они решили выдвинуть на соискание главной награды американской киноакадемии «Оскар», номинанты которой будут представлены 13 января 2020 года, пишет Indiewire.

В частности, руководство студии Sony, выпустившей фильм Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде», который многие букмекеры называют главным фаворитом грядущей церемонии, выдвинуло на соискание премии исполнителей двух главных ролей — Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта.

Правда, если Ди Каприо будет представлен в номинации «лучший актер», то Питту предстоит побороться за звание «лучшего актера второго плана». Это станет четвертой исполнительской номинацией Питта на главную американскую кинонаграду — в 2009 и 2012 году он был кандидатом на «Оскар» как «лучший актер» за фильмы «Загадочная история Бенджамина Баттона» и «Человек, который изменил все», а в 1996 году — как «лучший актер второго плана» за свою роль в «12 обезьянах» режиссера Терри Гиллиама.

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По мнению аналитиков, такой ход ставит Питта в выигрышную позицию и увеличивает его шансы на победу, в отличие от Ди Каприо, который получил свой «Оскар» совсем недавно — в 2016 году, благодаря съемкам в фильме Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Выживший».

Другими кандидатами от Sony на номинацию американской киноакадемии стали звезды фильма «Прекрасный день по соседству» Мэттью Райс и Том Хэнкс — Райс может стать победителем в категории «лучший актер», а Хэнкс — лучшим актером второго плана.

Руководство кинокомпании A24 тоже приняло решение развести схожим образом две главные актерские номинации между звездами своего фильма «Маяк» — более опытный Уиллем Дефо, для которого грядущая номинация на «Оскар» может стать пятой за карьеру, будет представлен как «лучший актер второго плана», в то время как Роберт Паттинсон, недавно утвержденный на роль Бэтмена в новом фильме о супергерое, может стать одним из фаворитов на звание «лучшего актера».

Стриминговый сервис Netflix аналогичным образом распределил кандидатуры исполнителей главных ролей в своем фильме о Ватикане «Два папы». Если Джонатан Прайс, для которого участие в состязании за звание «лучшего актера» станет первой номинацией на награду американской киноакадемии, поборется за звание лучшего актера, то обладатель награды Энтони Хопкинс будет представлен в категории «лучший актер второго плана».

Однако не все студии приняли «соломоново решение». Так, представители Walt Disney и 20th Century Fox не стали скромничать и выдвинули в качестве двух своих кандидатов на номинацию американской киноакадемии обоих исполнителей главных ролей в фильме «Ford против Ferrari» Мэтта Дэймона и Кристиана Бэйла. Теперь, если их номинируют, Дэймону и Бэйлу предстоит конкурировать не только с другими коллегами по актерскому цеху, но и друг с другом.

Что касается еще одного крупного игрока Warner Bros, то компания пока не представила свою кандидатуру, хотя почти все специалисты сходятся во мнении, что она выдвинет Хоакина Феникса за роль Джокера в одноименном фильме.

Кандидатом на номинацию американской киноакадемии от России стал фильм 28-летнего режиссера Кантемира Балагова и продюсера Александра Роднянского «Дылда» в категории «лучший фильм на иностранном языке». Об этом 24 сентября сообщил председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов на специальном заседании, которое прошло в московском Доме кино.

Директор департамента кинематографии Министерства культуры Ольга Любимова сообщила, что ведомство поддерживает решение комитета.

«Нам самим всегда очень интересно, какое решение примет Российский оскаровский комитет, и мы волновались и болели не только за «Дылду», мы были бы рады, если бы «Война Анны» была номинирована на «Оскар», это большое достижение», — заявила она.

Фильм Балагова рассказывает о фронтовых подругах, которые в 1945 году пытаются наладить мирную жизнь в Ленинграде после блокады. Главные роли в фильме сыграли Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Андрей Быков и Игорь Широков.