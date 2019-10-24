Джоли, Петров и зомби: на что пойдут россияне

Самым востребованным фильмом этих выходных в России станет сиквел сказочной ленты Роберта Стромберга о рогатой колдунье в исполнении Анджелины Джоли. По мнению аналитиков, во второй уикенд проката картине удастся собрать 330 млн рублей. Сюжет фантастического фильма «Малефисента: Владычица тьмы», снятого норвежцем Йоакимом Роннингом, разворачивается через несколько лет после событий первой части. Напомним, в ней рассказывалось о том, что ожесточило сердце героини Джоли и заставило ее проклясть принцессу Аврору. В новой картине также снялись Эль Фэннинг и Мишель Пфайффер.

Фильм «Zомбилэнд: Контрольный выстрел», выпущенный спустя десять лет после первой части (она называлась «Добро пожаловать в Zомбилэнд»), стартует в России со 160 млн рублей. Действие ленты происходит в эпоху постапокалипсиса и рассказывает о четырех охотниках на зомби, которых сыграли Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эбигейл Бреслин и Эмма Стоун. Мир — по сюжету комедии — охвачен вирусом, который превращает всех в живых мертвецов, а главные герои пытаются с ними бороться.

Еще одна премьера недели — отечественная драма «Текст» Клима Шипенко — соберет примерно 90 млн рублей. Главного героя первой экранизации произведения писателя Дмитрия Глуховского сыграл Александр Петров. Его персонаж возвращается из тюрьмы после ложного обвинения в торговле наркотиками и получает доступ к смартфону подставившего его человека. Также в картине снялись Кристина Асмус, Кирилл Нагиев, Иван Янковский и сам автор сценария Глуховский.

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Российский мультфильм «Урфин Джюс возвращается» режиссера Федора Дмитриева в свои премьерные выходные заработает около 80 млн рублей. Основой для ленты послужила знаменитая повесть Александра Волкова «Волшебник изумрудного города» — оттуда же создатели позаимствовали Элли, Тотошку, Трусливого Льва, Железного Дровосека и других известных персонажей. По сюжету им угрожает коварный злодей Урфин Джюс, который разговаривает голосом Константина Хабенского. Слугу главного отрицательного персонажа — медведя Топтуна — озвучил Дмитрий Дюжев.

По итогам четвертого российского уикенда сольник о Джокере в исполнении Хоакина Феникса соберет 70 млн рублей. Сюжет криминального триллера Тодда Филлипса, одного из самых обсуждаемых фильмов года, охватывает историю происхождения злодея Джокера без каких-либо связей с другими произведениями Вселенной DC.

Мультфильм «Эверест» китайско-американского производства за четвертый уикенд заработает 40 млн рублей. Лента повествует о приключениях девочки и большого милого Йети, которые отправляются в путешествие по Шанхаю и Гималайским горам. К слову, недавно Вьетнам снял «Эверест» с проката из-за сцены с «девятипунктирной линией» в Южно-Китайском море: эта черта используется Китаем на картах для определения его территориальных требований в Южно-Китайском море, на часть которых претендует и Вьетнам.

Вторая режиссерская работа итальянского актера Андреа Ди Стефано — криминальная драма «Три секунды» — в первые российские выходные соберет 18 млн рублей. Согласно сюжету картины, главный герой намеренно попадает в самую охраняемую в стране тюрьму, чтобы внедриться в местную банду. Роли в ленте среди прочих исполнили Юэль Киннаман, Розамунд Пайк и Клайвом Оуэном.

В свой премьерный уикенд мультфильм «Сельма в городе призраков» мексиканца Карлоса Гутиерреза Медрано заработает 10 млн рублей. Первой ассоциацией при виде названия и афиши новой картины становится оскароносный мультфильм «Тайна Коко» 2017 года. В обеих лентах события происходят в Мексике, на афише можно увидеть черепа, а главным героем является подросток и его путешествие в потусторонний мир. «Тайна Коко», кстати, в 2017-м завоевала сразу две статуэтки на премии «Оскар».