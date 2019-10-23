Последняя глава: закрылась премия «Русский Букер»

Организаторы «Русского Букера» сообщили о прекращении литературной премии. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте награды. Отмечается, что в последний раз премия, вручаемая за лучший роман года на русском языке, присуждалась в 2017-м. Впоследствии она была приостановлена из-за отсутствия финансирования.

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«За эти два года велись многочисленные переговоры и поступали предложения, но — в конце концов — они не дали результата. Учитывая формат премии и ее репутацию, далеко не каждое предложение могло быть принято, — говорится в пресс-релизе. — Изначально мы не рассматривали предложения, которые могли поступить из-за рубежа, поскольку это сразу ставило российскую премию в положение «иностранного агента», что было бы, по меньшей мере, абсурдно для премии, цель которой — продвижение и поддержка русской литературы.

Не могли быть приняты предложения, которые влекли за собой принципиальное изменение положения о премии и ее сложившегося формата. По этой причине были отклонены варианты, подразумевавшие вмешательство спонсора в премиальный процесс или перенос всех ее событий за пределы Москвы».

Согласно организаторам, переговоры с потенциальными спонсорами велись вплоть до лета этого года, после чего премия была вынуждена прекратить существование по причине нехватки денег на аренду офиса, а также текущие траты. При этом в будущем вручение премии может возобновиться, так как закрытие одноименного фонда пока что не планируется.

«В ближайшее время мы не планируем закрытие фонда «Русский Букер», оставляя тем самым возможность для возобновления премии», — подчеркивается в сообщении «Русского Букера».

При этом — как отметил литературный секретарь награды Игорь Шайтанов — процедура закрытия фонда может стартовать в будущем году, если спонсоры так и не будут найдены.

«Премия закрыта, работа фонда «Русский Букер» приостановлена. Пока фонд действует, премия может быть возобновлена в любой момент... Сейчас мы пытаемся предпринимать некоторые действия в поисках грантов и спонсоров, но активная фаза уже прошла. Появится спонсор или грант — мы вернемся к работе, нет — мы начнем процедуру закрытия фонда в 2020 году», — цитирует его РИА «Новости».

По словам учредителей премии, ее завершение, возможно, «прозвучит тревожным напоминанием о текущем статусе литературы в современном культурном пространстве».

Премия «Русский Букер» была основана в 1991 году и впервые вручена в 1992-м. Согласно официальному сайту, ее главная цель — «привлечение внимания читающей публики к серьезной прозе и обеспечение коммерческого успеха книг, утверждающих традиционную для русской литературы гуманистическую систему ценностей».%

Первым лауреатом «Русского Букера» стал Марк Харитонов («Линия Судьбы, или Сундучок Милашевича»). Позднее премию также получали Владимир Маканин («Стол, покрытый сукном и с графином в середине»), Булат Окуджава («Упраздненный театр»), Георгий Владимов («Генерал и его армия»), Андрей Сергеев («Альбом для марок»), Анатолий Азольский («Клетка»), Александр Морозов («Чужие письма»), Михаил Бутов («Свобода»), Михаил Шишкин («Взятие Измаила), Людмила Улицкая («Казус Кукоцкого»), Олег Павлов («Карагандинские девятины, или Повесть последних дней»), Рубен Давид Гонсалес Гальего («Белое на черном»), Василий Аксенов («Вольтерьянцы и вольтерьянки»), Денис Гуцко («Без пути-следа»), Ольга Славникова («2017»), Александр Иличевский («Матисс»), Михаил Елизаров («Библиотекарь»), Елена Чижова («Время женщин»), Елена Колядина («Цветочный крест»), Александр Чудаков («Ложится мгла на старые ступени…»), Андрей Дмитриев («Крестьянин и тинейджер»), Андрей Волос («Возвращение в Панджруд»), Владимир Шаров («Возвращение в Египет»), Александр Снегирев («Вера»), Петр Алешковский («Крепость») и Александра Николаенко («Убить Бобрыкина. История одного убийства»).