«Смертью все закончилось»: Скарлетт Йоханссон уйдет из Marvel

Американская актриса Скарлетт Йоханссон, исполнившая роль Черной Вдовы, может покинуть киновселенную Marvel. В эфире передачи Tonight Show с Джимми Фэллоном знаменитость подчеркнула, что в блокбастере «Мстители: Финал» ее героиня действительно погибла. Догадки поклонников о том, что Черная вдова на самом деле выжила и существует в параллельной вселенной, актриса опровергла.

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«Нет, думаю, что смертью все для нее закончилось», — заключила Йоханссон.

Не скрывая своей радости, она рассказала, что работа над сольным фильмом о женщине-супергерое «Черная вдова» закончилась пару недель назад.

«Я не могу дождаться, когда люди увидят этот фильм! Для меня это было необходимое завершение, я была совершенно без сил после этой картины — и эмоционально, и буквально», — поделилась звезда.

Картина выйдет в прокат 22 апреля следующего года, а через неделю после мировой премьеры ее покажут в России. Действие сольного фильма героини Йоханссон будет разворачиваться после событий фильма «Первый мститель: Противостояние», но до событий «Мстителей: Война бесконечности». В новом проекте Marvel также появятся Рэйчел Вайс, Флоренс Пью и Дэвид Харбор в роли Красного Стража.

Летом этого года Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис года по версии журнала Forbes. По данным издания, с 1 июня 2018-го по 1 июня 2019 года она заработала $56 млн. Фактическая сумма ее дохода оказалась меньше, потому что в рейтинге использовались данные о заработках до выплаты налогов и без вычета гонораров агентам, менеджерам и юристам.

При этом большую часть суммы — $35 млн — Йоханссон заработала благодаря роли Черной вдовы в фильме «Мстители: Финал». Минувшим летом заключительная часть франшизы установила новый мировой рекорд по кассовым сборам, собрав по всему миру около $2,78 млрд.

Таким образом, картина отодвинула на второе место предыдущего лидера — научно-фантастический фильм Джеймса Кэмерона «Аватар», который удерживал лидерство на протяжении последних десяти лет.

Для 34-летней актрисы эта победа в рейтинге стала второй: в прошлом году она заработала $40,5 млн. Тогда ее финансовому успеху также способствовала популярность супергеройского блокбастера «Мстители: Война бесконечности». В нем героиня Йоханссон спасает Алую ведьму и Вижена от Черного Ордена, а также принимает активное участие в обороне Ваканды.

В последнее время создатели фильмов и сериалов часто заостряют внимание на женских персонажах. Самый первый фильм с участием супергероя-женщины — «Чудо-женщина» с Галь Гадот в главной роли — вышел в 2017 году. В октябре этого года вышел сериал «Бэтвумен» с Руби Роуз, сыгравшей супергероиню нетрадиционной ориентации, а весной следующего года выйдет еще один кинокомикс от DC — «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.

В начале этого года первый женский блокбастер студии Marvel «Капитан Марвел» с Бри Ларсон собрал более $1 млрд по всему миру. В фильме «Мстители: Финал» Ларсон в роли Капитана Марвел снялась в феминистской сцене, позвав себе на подмогу почти всех основных женских персонажей — Алую Ведьму, Валькирию, Окой, Мантис, Шури, Осу, Гамору, Небулу и Пеппер Поттс в костюме Железного человека.

Недавно актриса рассказала Variety о желании сняться в фильме, в котором все роли будут принадлежать исключительно женщинам.

«Многие женщины из актерского состава Marvel подошли к Кевину (Кевин Файги, глава Marvel Studios — «Газета.Ru») и сказали: «Мы вместе займемся этим. Мы хотим сделать это», — сказала Ларсон.

Она отметила, что «не понимает, что это может значить», и не несет ответственность за будущее киностудии.

«Но если мы действительно будем гореть желанием сделать это, если мы с любовью отнесемся к этому, это случится», — подчеркнула актриса.

По ее словам, глава Marvel уже думал о создании полностью женского кроссовера, ноне строил конкретных планов. Однако коммерческий успех фильмов с акцентом на женских персонажей предложенный актрисами проект может быть всерьез рассмотрен командой студии.