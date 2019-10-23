«Крепостной МХАТ»: 80 человек уволились при Боякове

С момента прихода во МХАТ им. Горького нового художественного руководителя Эдуарда Боякова, который сменил на этой позиции основательницу театра, Народную артистку СССР и полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Татьяну Доронину, из театра были уволены или вынуждены уйти больше 80 человек, рассказали «Газете.Ru» участники труппы МХАТа.

«Он уволил или вынудил уволиться больше 80 человек. Помимо артистов, которые имеют какой-то голос, он увольнял людей из цехов, — рассказала Заслуженная артистка России Юлия Зыкова. — И сейчас пришла информация, вчера два человека уже подали заявления, одного из них точно заставили подать заявление. В частности, начальник департамента по открытым пространствам ушел, человек пришедший еще при Боякове. Его люди уходят периодически. У нас набираются люди, потом они исчезают».

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«Газета.Ru» попыталась связаться с Эдуардом Бояковым, однако он не ответил ни на один звонок. В отделе кадров театра от комментариев отказались и переадресовали вопрос помощнику Боякова Егору Скворцову. Тот при этом заявил, что «даже если бы знал, то точно не мог бы ответить» на вопрос об увольнениях, и направил за дальнейшими разъяснениями к юристу театра Федору Кириллову.

Кириллов в свою очередь заметил, что с 2015 года одинаковое количество работников театра увольняется и вновь поступает на службу в театр. Он отметил, что средняя численность персонала театра на протяжении последних пяти лет не меняется — «кто-то приходит, кто-то уходит, кто-то перезаключает договоры».

В 2019 году, по его данным, в театре по этой схеме уволились 67 человек.

Однако, по словам актеров, с собой Бояков привел около 50 человек, чьи задачи и полномочия не были разъяснены, а средства на зарплату выделяются из фонда театра. Заслуженная артистка России Лидия Матасова подчеркнула, что ни с кем из сотрудников театральных цехов, у которых были срочные договора, их не продлили. Как отметил другой артист театра, Александр Титоренко, в срочном договоре указано, что он может быть расторгнут в одностороннем порядке в течение сезона.

Артисты сказали, что на встрече министра культуры России Владимира Мединского и советника президента России по вопросам культуры Владимира Толстого с Дорониной бывшей художественной руководительнице театра было обещано, что при смене руководства коллектив театра и репертуар будут сохранены, и это было основным условием со стороны Народной артистки.

Толстой в комментарии для «Газеты.Ru» отметил, что получает «очень противоречивую информацию» о происходящем в театре, и посоветовал обратиться с запросом в Министерство культуры.

«Да, мы с Мединским были [на встрече с коллективом театра]. Но это была совершенно другая ситуация, и Доронина [занимала другую позицию]. Все занимали другую позицию. Поэтому я в этом согласился принимать участие. Сейчас очень многое изменилось, я эту ситуацию не контролирую и комментировать не могу ничего», — сказал Толстой.

По словам Матасовой, через полгода после прихода на место Дорониной Бояков потребовал от большей части труппы (за исключением льготников и Народных артистов) переходить с бессрочных на срочные трудовые договоры.

«Стандартная практика большинства театров — это формирование труппы на основе заключения именно срочных договоров, потому что это обеспечивает высокую мобильность труппы, в том смысле, что и артисты не привязаны, по большому счету, к театру, могут реализовать свои возможности где они хотят, и театр при формировании труппы не привязан к определенному составу, может формировать [состав], исходя из своих репертуарных потребностей», — заявил, в свою очередь, юрист театра Кириллов «Газете.Ru».

Матасова также отметила, что заслуженным артистам было предложено заключить договоры на три года, остальным участникам труппы — на год.

«Мы так и не поняли почему. Он потом сказал, что этим выясняет лояльность по отношению к нему. И те люди, которые не перешли на срочные трудовые договоры, сказал он, не являются членами его трудового коллектива», — объяснила актриса.

После этого Бояков якобы пошел на конфликт с выказавшими нелояльность в ходе сбора труппы. Актеры утверждают, что во время встречи он запрещал несогласным с его требованиями задавать вопросы и угрожал избавиться от них:

«Я с вами не буду работать. Вас нет в моем творческом пространстве. И не будет. То, что я вас не могу выбросить, это проблема законодательства».

Труппа говорит о существовании плана закрыть МХАТ на реконструкцию в течение ближайших двух лет.

«Когда театр уйдет на реконструкцию, тем людям, которые не подписали срочный договор, обязаны предоставить зарплату и место работы на это время. Соответственно, тех людей, которые подписали, могут отправить в отпуск и вообще не продлить договор», — выразила опасения Заслуженная артистка России Зыкова.

Однако юрист МХАТа отметил, что в театрах отсутствует практика принуждения к переходу с бессрочных договоров на срочные.

«Ну, она [реконструкция театра] ведь еще не началась... Если кто-то вдруг захотел изменить характер трудовых отношений, иначе как через процедуру увольнения ему не пройти. То есть — надо предыдущие отношения прекратить, а потом начать какие-то иные отношения, на иных условиях. Поэтому, когда кто-то говорит о том, что принуждают изменить характер трудовых отношений — это бред полный», — сказал Кириллов.

В сентябре с актеров, которые обратились в Министерство культуры с просьбой разобраться в сложившейся ситуации, без предупреждения сняли стимулирующую надбавку, составляющую около трети зарплаты, заявил Титоренко.

«После того, как мы не подписали переход на срочный договор, репертуар был изменен, и у меня уже ни одного спектакля не было. Сейчас это не просто дискриминация, это какой-то геноцид. Мало того, что у людей снимают зарплату, так еще эту часть зарплаты раздают другим, лояльным артистам, — сообщила Зыкова. — Идет разделение коллектива. Играют спектакли с лояльными артистами, премьеры, которые были выпущены в прошлом году, ставятся по одному или два раза».

Вдобавок Матасова обратила внимание, что в момент ухода Дорониной с поста худрука основательнице театра было обещано, что коллектив сохранят и не позволят актерам труппы оказаться на улице. Молчание она назвала осознанной позицией, вызванной нежеланием унижаться.

«Бояков всем говорит — зрителям, нам: «Я здесь начальник. Татьяна Васильевна — почетный президент. Мы ее уважаем любим, мы ее ценим, как и вся страна, но она — никто». Вот в чем все дело. Я думаю, ей нанесли очень сильный удар психологический, и может быть даже физический», — пояснила она.

Артисты также выразили опасение, что после реконструкции «МХАТ может не открыться, это будет какой-нибудь культурный центр».

«Это крепостной театр. Государство ему просто отдало вотчину, на которой он поступает, как Салтычиха — хочу порю, хочу убиваю. Что хочу, то и делаю», — заявила Зыкова.

Таким образом, несмотря на заверения о сохранении традиций и коллектива театра Дорониной, представители власти устраняются от ответственности за происходящее в МХАТе при новом художественном руководителе. Дальнейшая же судьба ее детища в настоящий момент остается неизвестной.