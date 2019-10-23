«Хочу жить и работать»: госпитализирована Елена Малышева

В ночь на 23 октября ведущая программ «Жить здорово» и «Здоровье» Елена Малышева была госпитализирована в больницу с гипертоническим кризом. Об этом она сообщила через свою страницу в Instagram, опубликовав несколько видеороликов из машины «скорой помощи» и коридоров больницы.

«Кто чем занят, а я нахожусь в машине «скорой помощи»... В первый раз в жизни у меня поднялось давление. В первый раз в жизни у меня гипертонический криз и давление 200 на 130», — поделилась Малышева.

Снимая себя в режиме «селфи», она рассказала подписчикам о своем состоянии и продемонстрировала руку с аппаратом для измерения давления. Также телеведущая периодически переводила камеру на врачей, высказывала восхищение их профессией и в целом выглядела довольно бодрой и воодушевленной.

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«Вот так выглядит «скорая помощь» из позиции лежа», «Вот так себя чувствует пациент на каталке», — прокомментировала Малышева свое положение.

Она активно общалась с врачами, шутила, интересовалась их работой и спрашивала, пропускают ли на дорогах машину «скорой помощи» — доктор ответил, что не всегда.

Позднее телеведущая опубликовала большой пост с описанием всех анализов и медицинских манипуляций, необходимых для избежания гипертонического криза. Также она описала порядок действий при повышении давлении.

«Я врач и я знаю, что делать. Очень важно, чтобы в таких ситуациях вы тоже вели себя правильно: вызовите «скорую помощь». Если вы один дома, откройте входную дверь, чтобы «скорая» могла войти, если вы потеряли сознание. Я была одна, и все это сделала», — заявила Малышева.

Она посоветовала выпить средство для медленного снижения давления, подчеркнув, что быстродействующие препараты могут быть опасны.

«Если даже врачи «скорой помощи» снизили вам давление, все равно не отказывайтесь от госпитализации. С давлением шутки плохи. Нужно обследоваться и понять причины его повышения», — призвала доктор.

По предположениям Малышевой и ее кардиохирурга, причиной гипертонического криза стали сильные головные боли, которые спровоцировали повышенное давление.

«Все препараты, которые лечат головную боль, также поднимают давление. Именно так и случилось со мной. Буду ли я сейчас принимать постоянно таблетки от повышенного давления? Однозначно буду! Потому что давление — это риски инсульта. А я хочу жить и работать», — подчеркнула телеведущая.

В своем посте Малышева поблагодарила врачей за высококвалифицированную помощь, благодаря которой ее давление нормализовалось вскоре после госпитализации.

«Дорогие доктора! Спасибо еще раз! Мне с вами было хорошо! Пусть и вам будет жить здорово! Я еду на работу!» — поделилась ведущая утром 23 октября.

В августе Малышева рассказала о том, как ей удалось избежать развития онкологического заболевания. По словам 58-летней телеведущей, в этом ей помогло своевременное обследование.

«Три года назад меня спас от рака доктор, удалив предраковый полип толстого кишечника во время колоноскопии. С тех пор один раз в три года я прохожу гастро- и колоноскопию, чтобы не дать раку никаких шансов», — написала она в инстаграме.

Ведущая подчеркнула, что каждый здоровый человек должен пройти гастро- и колоноскопию в возрасте 50 лет. Она отметила, что рак не имеет симптомов, и их появление означает стремительное развитие заболевания.

Ранее Малышева оказалась в центре скандала после того, как в ее передаче «Жить здорово» вышел выпуск под названием «Откуда берутся кретины?». Эта надпись была нанесена поверх фотографии новорожденного и проецировалась на большом экране в студии. В это время телеведущая рассказывала о болезнях, которые становятся причиной нарушений умственного развития, используя слово «кретин» в качестве медицинского термина. Комментируя выпуск, сама Малышева заявила, что многие не посмотрели эпизод полностью и стали «жертвами обмана».

«Посмотрите, пожалуйста, передачу. Там вообще ничего подобного нет», — заявила она в беседе с радио «Говорит Москва».

Вместе с тем она не стала отвечать на вопрос, планирует ли извиниться перед родителями детей с ментальными расстройствами.