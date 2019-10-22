«Там конь не валялся»: Гусман о назначении звезды КВН в Донбассе

Заслуженный деятель искусств России Юлий Гусман прокомментировал назначение бывшего участника КВН Сергея Сивохо на пост советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по реинтеграции и восстановлению Донбасса. Согласно словам режиссера, профессиональное прошлое артиста не будет иметь никакого значения в контексте его новой работы, если он проявит себе как умный и порядочный человек.

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«Совершенно не имеет значения, кто приходит в госаппарат: бывший комик, летчик, шахтер, вахтер, адмирал или плотник. Главное, чтобы он повел себя как умный, яркий, креативный, порядочный и честный человек. Я всегда не понимал идиотского выражения, что «Зеленский — комик». А все остальные у нас из Пажеского корпуса или «лицея его величества»?» — сказал Гусман «Газете.Ru».

Он также поведал, что давно знает Сивохо, и пожелал ему удачи в СНБО: «Сивохо я знал молодым — это умный, хороший и сильный человек. Каким он стал сейчас, я не знаю, но желаю ему ни пуха ни пера, успехов, потому что работы там конь не валялся».

Высказался о назначении Сивохо и бывший коллега Гусмана по жюри КВН — Леонид Ярмольник. Актер выразил мнение, что экс-юморист вписывается в команду президента страны Владимира Зеленского.

«Ну и замечательно. У Зеленского должна быть своя команда. Какой президент — такая и команда. Может быть, что-нибудь и получится», — цитирует Ярмольника «Звезда».

Кроме того, он подчеркнул, что помнит Сивохо по КВН, однако это «было 100 лет назад». Также артист признался, что друзьями они не являются.

О получении должности советника секретаря СНБО бывший участник КВН сообщил в социальных сетях ранее на этой неделе. «Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество. Впереди много сложной и важной работы. Очень надеюсь на вашу поддержку. Не подведу!» — написал он в фейсбуке.

Немногим позднее Сивохо также добавил, что в СНБО будет отвечать исключительно «за гуманитарную политику, работу с людьми и смыслами». «Не ожидал, что у меня столько поклонников, в том числе — тайных. В любом случае — всем огромное спасибо за внимание ко мне и к теме Донбасса. Понимаю, что болит, что нет простых решений и все уже устали надеяться и ждать. Но наш вопрос, вопрос мирного Донбасса, с повестки не снят и будет решен, — подчеркнул Сергей. —

Сразу хочу уточнить, что я буду отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами — и работать буду с большой и целеустремленной командой. <...> Я предлагаю не спешить с выводами, хайпом и хейтом (ненавистью — «Газета.Ru»). Скоро вы все увидите, и тогда мы сможем конструктивно дискутировать».

Сергей Сивохо, отпраздновавший в минувшем феврале свое 50-летие, является уроженцем Донецка. В Клубе веселых и находчивых он выступал за команду КВН ДПИ. Также на его счету небольшие роли в некоторых популярных отечественных сериалах, включая шоу «Моя прекрасная няня» и «Счастливы вместе». Кроме того, он занимал пост креативного продюсера «Студии Квартал-95», основанной нынешним президентом Украины Зеленским.

Летом этого года Сивохо баллотировался от партии Зеленского «Слуга народа» на выборах в Верховную раду. Как тогда рассказывал сам экс-участник КВН, причиной его выдвижения стали «личные отношения с президентом». «Что стало причиной? Личные отношения с президентом. Я видел очень тяжелую работу «Слуги народа» по подбору мажоритарщиков именно в Донецкой области, а это мой родной регион, и когда президент обратился ко мне за помощью, я не смог отказать», — приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Громадское ТВ».

По словам Сивохо, деньги на финансирование предвыборной кампании он собирал «по друзьям»: «Как и все кандидаты, у которых не очень много денег. Сейчас пытаемся собрать что-то, это очень сложная задача, конечно».

Говоря о своих приоритетах в случае прихода в Раду, шоумен подчеркивал, что они в основном связаны с восстановлением Донбасса: «Приоритет — это восстановление Донбасса, безусловно. Меня также очень интересуют новые технологии, то же «государство в смартфоне», много интересных вещей для меня, даже медицина».

Согласно СМИ, на выборах в Раду по 49-му округу Сивохо стал лишь третьим (19,89% голосов), уступив набравшему 35,94% Валерию Гнатенко из «Оппозиционной платформы — За жизнь» и представителю «Оппозиционного блока» Борису Колесникову.

В прошедшем августе — на 100-й день президентства Зеленского — Сивохо писал, что у нового украинского главы есть «море новаторских идей». По мнению шоумена, Владимир «сделает все возможное для будущего страны» — и главное, чтобы «ему перестали вставлять палки в колеса».

«Мы дружим больше 20 лет, и я знаю, что Владимир Александрович — не только творческий талантище, но и отличный менеджер-организатор. Он максимально погружается во все процессы. У него море новаторских идей. Такой человек у руля сделает все возможное для будущего страны. Он уже делает! Главное, чтоб ему перестали вставлять палки в колеса. 100 дней — слишком мало для перезагрузки власти. Дайте ему еще столько же, и он удивит всех», — заверял Сивохо.