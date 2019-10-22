«Звездные войны», Вин Дизель и другие трейлеры недели

«Звездные Войны: Скайуокер. Восход» («Star Wars: The Rise of Skywalker»), Джей Джей Абрамс — 19 декабря

На официальном YouTube-канале культовой франшизы вышел финальный трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход», завершающего третью трилогию знаменитой киновселенной. Создатели обещают, что девятый фильм саги даст ответы на все загадки из сорокалетней истории семьи Скайуокеров, а уже в следующей трилогии «Звездных войн» двинутся в новом направлении. Опубликованный трейлер выглядит впечатляюще благодаря мощным спецэффектам, захватывающим пейзажам, эпическим битвам и общему настроению, которое держит зрителей в напряжении на протяжении трех минут.

«Бладшот» («Bloodshot»), Дэйв Уилсон — 20 февраля 2020

Студия Sony Pictures Russia опубликовала первый дублированный трейлер фантастического боевика «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли. Новая супергеройская лента стала первой экранизацией комиксов издательства Valiant Comics. Согласно сюжету фильма, ученые воскрешают персонажа Дизеля путем запуска нанороботов в кровь, наделяют его суперспособностями, после чего используют для своих темных целей, управляя сознанием. В актерский состав фильма — помимо Дизеля — вошли Сэм Хьюэн («Чужестранка»), Эйса Гонсалес («Малыш на драйве», «От заката до рассвета») и Тоби Кеббелл («Черное зеркало», «Варкрафт»).

«Аванпост», Егор Баранов — 21 ноября

Действие фантастического триллера «Аванпост» разворачивается в ближайшем будущем после глобальной катастрофы, которая не затронула лишь 10% территории России и небольшой части соседних государств. Потеряв связь с большинством населенных пунктов Земли, герои фильма понимают, что на планету произошло нападение извне и организуют ударно-разведывательные аванпосты, чтобы спасти человечество от неизвестной угрозы. Главные роли в картине исполнили российский звезды Петр Федоров, Лукерья Ильяшенко, Алексей Чадов и Светлана Иванова.

«Лед 2», Жора Крыжовников — 14 февраля 2020

На YouTube-канале студии Sony Pictures опубликован первый тизерный трейлер фильма «Лед 2» с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым в главных ролях. Первый «Лед» стал самым успешным российским фильмом 2018 года, собрав кассу в размере 1,5 млрд руб. В основе сюжета оригинальной картины — история любви фигуристки Нади (Аглая Тарасова) и хоккеиста Саши (Александр Петров). Они же станут главными героями сиквела, поженятся и будут мечтать о ребенке, для рождения которого придется пожертвовать многим.

«Американский сын» («Аmerican Son»), Кенни Леон

Стриминговый сервис Netflix представил официальный трейлер фильма «Американский сын», который появится на платформе в ноябре. Лента является адаптацией одноименной бродвейской пьесы, впервые показанной в 2018 году. «Американский сын» рассказывает о бывших супругах, которые встречаются в полицейском участке Южной Флориды для поисков пропавшего сына-подростка. Ситуация становится особенно напряженной, потому что долгое время расследование стоит на месте. Каст фильма почти полностью повторяет актерский состав бродвейского спектакля: Керри Вашингтон, Джереми Джордан, Стивен Паскуале и Юджин Ли.

«Отпуск в дикой природе» («Holiday In The Wild»), Эрни Барбараш

Еще одна новинка от Netflix — официальный трейлер романтической комедии «Отпуск в дикой природе» с Кристиан Дэвис и Робом Лоу. Изначально эта лента была известна как «Рождество в дикой природе», но создатели решили не заострять внимание на рождественских каникулах, использовав в названии обобщенное понятие «отпуск». В фильме рассказывается о девушке Кейт, которая после расставания с мужем отправляется в путешествие по Африке, и ее план отвлечься от переживаний перерастает в новые отношения.

Студия Lionsgate опубликовала первый полный трейлер драмы «Скандал» о сексуальных домогательствах на Fox News. В основу сюжета легла история экс-главы телеканала Роджера Айлза, который оказался в центре скандала из-за попыток добиться сексуальной близости с сотрудницами. Три женщины — Мегин Келли, Гретчен Карлсон и Кайла Посписин — первыми выступили с обвинениями в домогательствах против начальника, в результате чего тот был вынужден оставить руководящую должность. Роли этих героинь исполнили Марго Робби, Шарлиз Терон и Николь Кидман.