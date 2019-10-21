«Стыдно»: минкульт Украины извинился за скандал с «Кварталом 95»

Министр культуры Украины Владимир Бородянский принес свои извинения бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой за посвященную ей глумливую песню, которую исполнил хор имени Григория Веревки с актерами из «Квартала 95».

«Извините, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки», — написал Бородянский на своей странице в фейсбуке.

Накануне вечером на YouTube-канале «Квартала 95» — студии, которая основана действующим президентом Украины Владимиром Зеленским, было опубликовано видео с фрагментом из шоу «Вечерний квартал», в котором артисты высмеяли факт сожжения дома Гонтаревой в сентябре прошлого года.

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Ведущий номера Степан Казанин назвал происшествие «ярким событием», после чего на сцену вышли женщины Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой и стали петь: «Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала» (В настоящее время Гонтарева проживает в Лондоне — «Газета.Ru).

Кроме того в песне прозвучала фраза: «Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича». Это отсылка к тому, что Гонтарева обвинила в причастности к поджогу олигарха Игоря Валерьевича Коломойского. По мнению бывшей главы Нацбанка, с его стороны это могла быть месть за национализацию Приватбанка.

«Люди огонь увидели — помогать начали, ведра схватили и прибежали, в огонь соляру плескали», — пели артисты, вызывая робкие усмешки зрителей в зале.

Также в песне говорилось о том, что пожарные стали жарить шашлыки вместо выполнения прямых обязанностей. В заключении прозвучала строчка: «Мораль проста — дом сгорел со стыда».

Сама Гонтарева была крайне возмущена подобным высмеиванием.

«Это стыд. Насмехаться над человеческим горем — это невозможно представить в цивилизованном обществе! — цитирует ее слова издание TCH. — Относительно цинизма «95-го Квартала» сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны».

Бывшая чиновница убеждена в том, что обращаться в суд в этом случае не имеет смысла: «Если судиться, то у меня денег не хватит на все эти суды. А еще и суды полностью продажны в пользу Коломойского. Вы это и сами видите».

По словам Гонтаревой, Коломойский в любом случае станет отрицать свою причастность к номеру. В этом она была права, в беседе с журналистами олигарх подчеркнул, что отношения к этому не имеет, но одобряет. Коломойский отреагировал на скандальный номер одним словом: «Браво!». Затем пояснил, что ему особенно понравилась фраза «Валерия думает на Валерьича», а также то, что «хата сгорела от стыда», сообщает «Радио Свобода».

На вопрос о том, не находит ли он это глумлением над человеческим горем, Коломойский парировал, что «не последнее же имущество сгорело».

«Что только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?» — сказал он.

В настоящее время, обсуждаемый ролик на YouTube посмотрели 424 тысячи раз. Одобрили его 8 тысяч человек, осудили — 37 тысяч.

Согласно украинским СМИ, в результате скандальной шутки, супруге Кошевого в соцсетях стали поступать угрозы. Так, под одной из публикаций Ксении Кошевой в фейсбуке, один из пользователей написал: «Интересно, если у Евгения Кошевого совершенно случайно сгорит двухэтажный особняк по адресу: (указывается адрес, который мы по этическим соображениям не приводим — «Газета.Ru»), то он потом же запишет веселую песню, верно?»

«Ой-ой-ой, Кошевая, за хатой последи своей», «На всякий случай проверь проводку, чаще всего пожары случаются именно из-за неисправной проводки», «Ждите пожара. Это же так весело и смешно, хотя народ заслужил вас — таких вот постсовков без образования и морали, чудовища», — цитирует пользователей соцсети портал Страна.ua.

Кроме того, один из подписчиков супруги артиста выложил полные данные автомобиля, который зарегистрирован на Кошевого.

Позже высказался лидер партии «Голос» и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. В своем твиттере он написал, что вся эта история — «дно».

Художественный руководитель и генеральный директор хора имени Веревки Зиновий Корешок попытался отвести удар от коллектива на себя, заверив, что решение выступать с «Кварталом» принял он сам и вся ответственность лежит на нем. Он отметил, что участвовавшие в скандальном номере артистки воспринимали его отрицательно. Также Корешок принес свои извинения Гонтаревой. В заключение он отметил, что хор часто работает по контрактам. По его словам, на этот раз «Квартал» заплатил им 30 000 гривен за выступление в номере.