«Стыдно»: минкульт Украины извинился за скандал с «Кварталом 95»

Министр культуры Украины извинился за выступление хора имени Веревки

Минкульт Украины извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за издевательский номер, который был посвящен инциденту с ее сгоревшим домом. Глумливая песня была исполнена хором имени Григория Веревки на шоу «Квартала 95» — студии, которая была основана нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

Министр культуры Украины Владимир Бородянский принес свои извинения бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой за посвященную ей глумливую песню, которую исполнил хор имени Григория Веревки с актерами из «Квартала 95».

«Извините, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки», — написал Бородянский на своей странице в фейсбуке.

Накануне вечером на YouTube-канале «Квартала 95» — студии, которая основана действующим президентом Украины Владимиром Зеленским, было опубликовано видео с фрагментом из шоу «Вечерний квартал», в котором артисты высмеяли факт сожжения дома Гонтаревой в сентябре прошлого года.

Ведущий номера Степан Казанин назвал происшествие «ярким событием», после чего на сцену вышли женщины Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой и стали петь: «Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала» (В настоящее время Гонтарева проживает в Лондоне — «Газета.Ru).

Кроме того в песне прозвучала фраза: «Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича». Это отсылка к тому, что Гонтарева обвинила в причастности к поджогу олигарха Игоря Валерьевича Коломойского. По мнению бывшей главы Нацбанка, с его стороны это могла быть месть за национализацию Приватбанка.

«Люди огонь увидели — помогать начали, ведра схватили и прибежали, в огонь соляру плескали», — пели артисты, вызывая робкие усмешки зрителей в зале.

Также в песне говорилось о том, что пожарные стали жарить шашлыки вместо выполнения прямых обязанностей. В заключении прозвучала строчка: «Мораль проста — дом сгорел со стыда».

Сама Гонтарева была крайне возмущена подобным высмеиванием.

«Это стыд. Насмехаться над человеческим горем — это невозможно представить в цивилизованном обществе! — цитирует ее слова издание TCH. — Относительно цинизма «95-го Квартала» сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны».

Бывшая чиновница убеждена в том, что обращаться в суд в этом случае не имеет смысла: «Если судиться, то у меня денег не хватит на все эти суды. А еще и суды полностью продажны в пользу Коломойского. Вы это и сами видите».

По словам Гонтаревой, Коломойский в любом случае станет отрицать свою причастность к номеру. В этом она была права, в беседе с журналистами олигарх подчеркнул, что отношения к этому не имеет, но одобряет. Коломойский отреагировал на скандальный номер одним словом: «Браво!». Затем пояснил, что ему особенно понравилась фраза «Валерия думает на Валерьича», а также то, что «хата сгорела от стыда», сообщает «Радио Свобода».

На вопрос о том, не находит ли он это глумлением над человеческим горем, Коломойский парировал, что «не последнее же имущество сгорело».

«Что только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?» — сказал он.

В настоящее время, обсуждаемый ролик на YouTube посмотрели 424 тысячи раз. Одобрили его 8 тысяч человек, осудили — 37 тысяч.

Согласно украинским СМИ, в результате скандальной шутки, супруге Кошевого в соцсетях стали поступать угрозы. Так, под одной из публикаций Ксении Кошевой в фейсбуке, один из пользователей написал: «Интересно, если у Евгения Кошевого совершенно случайно сгорит двухэтажный особняк по адресу: (указывается адрес, который мы по этическим соображениям не приводим — «Газета.Ru»), то он потом же запишет веселую песню, верно?»

«Ой-ой-ой, Кошевая, за хатой последи своей», «На всякий случай проверь проводку, чаще всего пожары случаются именно из-за неисправной проводки», «Ждите пожара. Это же так весело и смешно, хотя народ заслужил вас — таких вот постсовков без образования и морали, чудовища», — цитирует пользователей соцсети портал Страна.ua.

Кроме того, один из подписчиков супруги артиста выложил полные данные автомобиля, который зарегистрирован на Кошевого.

Позже высказался лидер партии «Голос» и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. В своем твиттере он написал, что вся эта история — «дно».

Художественный руководитель и генеральный директор хора имени Веревки Зиновий Корешок попытался отвести удар от коллектива на себя, заверив, что решение выступать с «Кварталом» принял он сам и вся ответственность лежит на нем. Он отметил, что участвовавшие в скандальном номере артистки воспринимали его отрицательно. Также Корешок принес свои извинения Гонтаревой. В заключение он отметил, что хор часто работает по контрактам. По его словам, на этот раз «Квартал» заплатил им 30 000 гривен за выступление в номере.