Такого, как Белый: герой «Бригады» заменил молодежи Штирлица

В ходе опроса, проведенного ВЦИОМ, в рамках которого россиян просили выбрать наиболее предпочтительного политического лидера из списка героев популярных кинофильмов, мнения разных возрастных групп опрошенных кардинально разошлись.

Если россияне старше 35 лет говорили организаторам опроса, что проголосовали бы на выборах за Штирлица («Семнадцать мгновений весны») или профессора Преображенского («Собачье сердце»), то среди молодых людей голоса распределились между Данилой Багровым («Брат­»), Валерием Харламовым («Легенда №17») и Сашей Белым («Бригада»).

Организаторы опроса обратили внимание на то, что в 1999 году фигура действующего президента России Владимира Путина выглядела как наиболее привлекательный кандидат на пост президента страны, поскольку тот был похож на Штирлица, а в последние годы ситуация развернулась, и уже кинообраз советского разведчика сохраняет свою актуальность, так как его реализует глава государства, остающийся наиболее популярным политиком страны.

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«Отчасти лидерство Штирлица объясняется работой СМИ, которые на протяжении последних двадцати лет воспроизводили связь между Штирлицем и Путиным. Многие респонденты выбирают в качестве главы государства Штирлица, потому что действующий российский президент обладает качествами, соответствующими идеальному политику/политическому лидеру», — отметили во ВЦИОМ.

Фигура профессора Преображенского, в свою очередь, привлекла избирателей, недовольных положением дел в стране, готовых критиковать происходящее, и вместе с этим — адаптировались к ситуации. Основными его качествами назвали умудренность, острое критическое отношение ко враждебному социальному окружению, в котором он находится, а также здравый смысл и иронию.

«Преображенский — отнюдь не революционер, а ворчун, резонер-конформист, при этом социально успешный и состоявшийся профессионально», — говорится в отчете ВЦИОМ.

Однако оба эти «кандидата» не пользуются популярностью среди молодежи. Их назвали лишь 4% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет, а также 8-9% среди опрошенных в возрасте от 24 до 35 лет.

Выбором двух самых младших возрастных групп стал Данила Багров с 31%, на втором месте – Саша Белый («Бригада») с 24%, на третьем – Валерий Харламов («Легенда №17»») с 22%.

Ветерана первой чеченской войны в исполнении Сергея Бодрова-младшего, который обладает обостренным и не терпящим полутонов чувством справедливости, способным хладнокровно и беспощадно убивать тех, кто встает у него на пути, назвали «своим» кандидатом на пост президента 15% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет и 16% в возрасте от 25 до 34 лет.

Однако если при ответе на вопрос об отношении к Багрову симпатии двух наиболее молодых возрастных групп разделились, то в случае с героем Сергея Безрукова из сериала «Бригада» Александром Беловым (более известным как Саша Белый) виден явный перевес в сторону самой молодой части аудитории.

Свои голоса за криминального авторитета и депутата Госдумы, образ которого был построен вокруг основателя и лидера Ореховской ОПГ Сергея Тимофеева, оказались готовы отдать 18% молодых людей 18-24 лет и только 6% 25-34 лет.

За двукратного олимпийского чемпиона, восьмикратного чемпиона мира и одного из ведущих хоккеистов СССР Валерия Харламова, которого в фильме «Легенда №17» сыграл Данила Козловский, согласились проголосовать 13% среди респондентов от 18 до 24 лет и 9% от 25 до 34 лет.

«Российский кинематограф за последние 20 лет (с момента выхода на экраны фильма «Брат­-2») не создал впечатляющих образов современников, которые могли бы рассматриваться как ролевые модели для политиков. Налицо дефицит таких ролевых моделей», — отмечается в опубликованных результатах опроса.

Однако если популярность Харламова можно объяснить недавним успехом «Легенды №17», а «Брат­» Алексея Балабанова благодаря своим художественным качествам перешел в разряд вневременных культовых фильмов, то популярность среди людей в возрасте до 24 лет главного героя сериала «Бригада», который вышел на экраны в 2002 году объяснить не так уж просто.

Среди качеств, которыми должен обладать политический лидер, опрошенные назвали честность (44%), образованность и компетентность (31%), близость к народу (26%) и умение эффективно организовать работу других людей (25%).

Судя по лидерству персонажей Бодрова и Безрукова, среди молодых россиян перестает быть актуальным запрос на образованность и компетентность (в отсутствии которых нельзя упрекнуть Штирлица и профессора Преображенского), однако повысился запрос на близость к народу (которой как раз явно не хватает разведчику и старорежимному профессору-интеллигенту).

Помимо этого, если у Штирлица и Преображенского способность к работе в команде является качеством скорее второстепенным, а сами они (по разным причинам) стремятся к индивидуалистическому подходу, то Харламов и Белый явно склоняются к командному методу работы, в какой-то мере это можно сказать и Багрове во второй части «Брат­а».

Еще одной любопытной характеристикой, которую можно выделить в не ладящих с законом Белом и Багрове, является способность прощать своих, даже если те нарушили установленные в команде принципы.

Интересно также обратить внимание и на главного врага столь популярного у наиболее молодой группы опрошенных Саши Белого. Воплощенный на экране покойным Андреем Паниным образ милиционера «Володи-Опера». Он несет в себе ярко выраженные черты двух других киногероев, из которых россиянам предлагали выбрать президента. «Володя-Опер», как и Данила Багров, служил в Чечне и обладает бескомпромиссным чувством справедливости, презирая преступников и стремясь провести в жизнь правосудие в том виде, как он его понимает.

Однако служба в органах роднит его с другим персонажем, который фигурировал в списках 1999 года — оперативным работником МУРа Глебом Жегловым из фильма «Место встречи изменить нельзя». Если в 1999 году он занимал третье место среди опрошенных, уступая Штирлицу, маршалу Жукову и Петру I, то в 2019 году не прошел даже «отборочный тур».

Можно легко узнать черты образа Жеглова, подкидывающего кошелек карманнику по кличке «Кирпич» со словами «вор должен сидеть в тюрьме», в «Володе-Опере», по приказу которого подбросили пистолет Белому в первых сериях «Бригады».

Отдельно можно отметить, что в один год с «Бригадой» был снят (но выпущен лишь спустя шесть лет, в 2008 году) фильм «Поцелуй не для прессы» о выпускнике юрфака по фамилии Платов в исполнении Панина, который владеет самбо и работает в Германии, а в конце становится президентом России.

(Аналогичная судьба ожидала персонажа Панина и в фильме по роману Виктора Пелевина «Generation П», где внешность его героя использовали для создания виртуального президента России).

Таким образом, несмотря на схожий набор базовых качеств, присущий самым популярным среди опрошенных киногероям, политтехнологам, которые будут готовы взять на вооружение данные этого опроса, придется проделать большую работу по проведению различий между качествами, которые вызывают кардинально противоположные чувства у взрослых и молодых россиян.