Сдался под натиском: Вин Дизель снялся в кинокомиксе «Бладшот»

Студия Sony Pictures Russia опубликовала первый дублированный трейлер фантастического боевика «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли. Новая супергеройская лента стала первой экранизацией комиксов издательства Valiant Comics. Главного героя — морского пехотинца Рэя Гаррисона по прозвищу Бладшот — придумали известные иллюстраторы Дон Перлин и Боб Лейтон, работавшие с Marvel Comics.

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По сюжету фильма ученые воскрешают персонажа Дизеля путем запуска нанороботов в кровь, и благодаря сверхновым разработкам его сила, скорость, заживляемость ран и прочие возможности возрастают в разы. Мыслительные процессы также претерпевают изменения: после воскрешения главного героя преследуют яркие воспоминания об убийстве его жены неизвестным человеком. Герой Дизеля в ярости находит и убивает преступника, но объяснение его действиям оказывается сложнее, чем просто месть. Оказывается, что с помощью нанороботов ученые запускают в память Гаррисона воспоминания по одному и тому же сценарию, каждый раз обновляя данные о новой жертве.

Премьера боевика в России, как и во всем мире, запланирована на красивую дату — 20 февраля 2020 года (20.02.2020).

Первый кадр из «Бладшота» был обнародован еще в январе — сам Дизель опубликовал в инстаграме снимок, на котором он изображен в роли Гаррисона.

«Да начнется эра Valiant (знаменитое издательство комиксов — «Газета.Ru). Лично для меня Рэй Гаррисон — центральный персонаж всей вселенной Valiant Comics и, кажется, один из самых сложных героев среди всех, кого мне доводилось играть. Надеюсь, что не разочарую вас», — написал актер под фотографией.

Режиссирует проект малоизвестный Дэйв Уилсон, сотрудник компании Blur Studios, основателем которой является автор «Дэдпула» Тим Миллер. Для Уилсона «Бладшот» стал второй режиссерской работой после успешного анимационного сериала-антологии «Любовь, смерть и роботы», вышедшего на Netflix в 2019 году.

Сценарий ленты написал Эрик Хайссерер, в 2017-м претендовавший на получение «Оскара» в номинации «Лучший адаптированный сценарий» за «Прибытие». Вместе с Дизелем главные роли в картине исполнили Сэм Хьюэн («Чужестранка»), Эйса Гонсалес («Малыш на драйве», «От заката до рассвета») и Тоби Кеббелл («Черное зеркало», «Варкрафт»).

Еще прошлой зимой иностранные СМИ сообщали, что съемки фильма Columbia Pictures стартовали летом минувшего года и проходили в целом ряде стран мира, включая Чехию, ЮАР и Венгрию.

Издательство Valiant Comics было основано в 1989 году бывшим работником DC Comics и Marvel Comics Джимом Шутером. Одним из самых ярких персонажей компании является Бладшот, придуманный в 1992 году. Экранизация практически полностью повторяет оригинальную историю из комиксов: после того, как врачи с помощью современных технологий вытаскивают смертельно раненного солдата Рэя Гаррисона с того света, он становится Бладшотом — практически неуязвимой машиной для убийств.

По сюжету комикса, вернувшая Гаррисона к жизни правительственная организация ставит перед ним задачу собрать отряд из людей с суперспособностями. Для этого ученые заблаговременно стерли совершенному воину память и управляли его мыслями и воспоминаниями. Какое-то время все шло по плану, и Рэй исправно поддавался воздействию ученых, но однажды он стал неуправляемым.

В конце прошлого года студия Columbia Pictures приступила к работе над другим супергеройским боевиком — сиквелом «Венома». Первая часть картины вышла на экраны в октябре 2018 года и собрала в мировом прокате более $850 млн при бюджете в $100 млн, а премьера второго фильма запланирована на октябрь 2020-го. По данным издания The Hollywood Reporter, над сценарием второй части блокбастера работает Келли Марсел, принимавшая участие в разработке дебютной ленты франшизы. Продюсерами проекта являются Ави Рад («Железный человек»), Мэттью Толмак («Человек-паук: Возвращение домой») и Эми Паскаль (номинация на «Оскар» за «Секретное досье»).