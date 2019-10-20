Провал «Малефисенты»: что смотрят в США

Как и предсказывали аналитики кинорынка, первое место по сборам в американском прокате на прошедших выходных занял фильм-возвращение на экраны Анджелины Джоли «Малефисента: Владычица тьмы». Однако однозначно назвать успехом лидерство переосмысленной игровой версии классического хита от студии Disney «Спящая красавица» более чем полувековой давности сложно. Помимо того, что картина собрала гораздо меньше, чем ожидалось — $36 млн против прогнозировавшихся $42 млн — вторая часть сказки для взрослых еще и показала результат в два раза ниже, чем ее предшественница.

На второе место потеснился триумфатор Венецианского кинофестиваля и один из главных фаворитов грядущей церемонии вручения наград американской киноакадемии «Оскар» «Джокер» от Тодда Филиппса с Хоакином Фениксом в главной роли. Не входящая в официальную киновселенную DC история происхождения главного врага Бэтмена и грозы Готэма с нестираемой улыбкой на лице смогла принести своим создателям на третьей неделе проката еще $29 млн.

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Подробнее о фильме — в рецензии «Газеты.Ru» без спойлеров.

Сиквел комедийного хоррор-хита 2009 года «Добро пожаловать в Zoмбилэнд: Контрольный выстрел» стартовал с третьей строчки в таблице лидеров проката недели. Режиссер Рубен Флейшер в перерыве между двумя частями приключений команды отчаянных американцев успел снять фильм «Веном», а теперь решил показать, как продолжилась история группы авантюристов во главе с Вуди Харрельсоном в захваченной армией зомби Америке спустя 10 лет. За первые выходные в домашнем прокате фильм смог собрать $26 млн при бюджете в $42 млн.

Сразу на две строчки, не дожидаясь Хеллоуина, опустилась на второй неделе мультипликационная версия франшизы с восьмидесятилетней историей «Семейка Аддамс». Голоса персонажам в этот раз дали Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Морец и даже Снуп Догг. Новая глава в борьбе пародийно-готического клана с бесчеловечной современностью принесла своим создателям $16 млн.

Научно-фантастический боевик «Гемини» от многократного обладателя премий «Оскар», «Золотой лев» и «Золотой медведь» Энга Ли с бюджетом в $138 млн замыкает пятерку лидеров прошедшего уикенда. История противостояния киллера в исполнении Уилла Смита с самим собой смогла собрать всего $8,5 млн.

Чуть ниже расположился новый анимационный хит от студии DreamWorks и Джилл Калтон «Эверест». Мультфильм о дружбе маленькой девочки и найденного ей в Шанхае снежного человека, которому она решила во что бы то ни стало помочь добраться до его дома на Эвересте вопреки козням миллионеров и зоологов, принесла своим создателям $3,5 млн.

Ранее «Газета.Ru» взяла интервью у режиссера проекта Джилл Калтон.

Седьмой по счету результат за прошедшие выходные принадлежит полнометражному продолжению одного из самых успешных сериалов из Великобритании за последние десять лет «Аббатство Даунтон». Его действие постоянный сценарист Джулиан Феллоуз вместе с режиссером Майклом Энглером перенесли на полтора года после окончания проекта телеканала ITV. История встречи полюбившихся героев с королем Великобритании Георгом V и его супругой Марией, которые нанесли визит в особняк семьи Кроули в Йоркшире в 1927 году, смогла заработать еще $3 млн.

На одну строчку вниз спустился фильм «Джуди» от двукратного лауреата премии Лоуренса Оливье британца Руперта Гулда. Биографическая картина о последнем годе жизни легенды золотой эпохи Голливуда Джуди Гарланд с Рене Зельвегер в главной роли смогла принести своим создателям еще $2 млн.

На шестой неделе проката фильм «Стриптизерши» с Дженнифер Лопес и Карди Би в главных ролях все еще удерживается в десятке самых кассовых лент. На этот раз экранизация документальной статьи о мести потерявших работу танцовщиц стриптиз-клуба бывшим клиентами с Уолл-Стрит заработала еще $2 млн.





Главным долгожителем таблицы лидеров прошедших выходных оказался сиквел экранизации классического хоррора от Стивена Кинга «Оно 2». Фильм о повзрослевших героях, которые решили покончить со своим главным детским кошмаром, собрал еще $1,5 млн.