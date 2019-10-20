Не «Джокером» единым: куда сходить кинотуристам в Нью-Йорке

Лестница на авеню Шекспира («Джокер»)

Лестница на авеню Шекспира, где Хоакин Феникс в образе Джокера танцует под песню осужденного за педофилию Гари Глиттера, никогда не пользовалась особым интересом у туристов. Но после выхода фильма легко можно было предположить, что теперь она станет одной из самых желанных достопримечательностей как для обычных зевак, так и для тех, кто хочет повторить на ней безумный клоунский танец. Такое внимание вызывает, мягко говоря, спорные эмоции у жителей района Хайбридж, где находится лестница — одни предупреждают, что район, вообще-то, не из числа безопасных, другие грозятся обложить позирующих для фото любителей комиксов налогом. Впрочем, как это часто бывает, повышенный интерес к такому месту может вызвать обратный эффект и запустить процесс джентрификации — такая шутка вполне бы понравилась создателям фильма.

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^^^Таймс-сквер («Бердмэн», «Капитан Америка: Первый мститель», «Ванильное небо», «Джерри Магуайер»)

Таймс-сквер традиционно считается одним из главных символов Нью-Йорка: небоскребы, густо обвешанные сияющей неоновыми переливами рекламой, безумная уличная жизнь, не утихающая ни на минуту, огромные магазины и обилие театров. Благодаря тому, что это место идеально воплощает собой образ огромного человейника, режиссеры постоянно используют его, чтобы у зрителя не только не осталось сомнений, что действие фильма происходит в Нью-Йорке, но и чтобы окунуть с головой в атмосферу городского шквала.

Метрополитен-музей («Восемь подруг Оушена», «Афера Томаса Крауна», «Правила съема: метод Хитча»)

Метрополитен-музей — еще одна визитная карточка Нью-Йорка. Неоготический дом №1000 на Пятой авеню, четвертый по посещаемости художественный музей мира, знаменит своей невиданной коллекцией предметов искусства, дизайна, моды и скульптур. А помимо привлечения для туристов, он еще и часто служит киноприманкой для тех, кто хочет освежить в памяти свою поездку туда или даже еще не был в музее, но хочет составить хотя бы примерное представление. Стоит отметить, что стоимость экспонатов, безусловно, одна из главных причин, почему фантазии сценаристов об этом месте постоянно клонятся в сторону афер и ограблений.

Центральный вокзал Нью-Йорка («Мстители», «К северу через северо-запад»)

Центральный вокзал Нью-Йорка, расположенный посреди Манхэттена, на пересечении 42-й улицы и Парк-авеню, был самой дорогой железнодорожной станцией в мире (его стоимость составляла $43 млн). Его киноистория насчитывает множество десятилетий — такое ощущение, что через этот вокзал прошли герои почти всех американских фильмов.

Пожарная часть Hook & Ladder 8 («Охотники за привидениями»)

А вот запомнившееся всем посетителям видеосалонов восьмидесятых годов, а также простым киноманам здание пожарной части Hook & Ladder 8 из фильма «Охотники за привидениями» находится вдалеке от основных нью-йоркских достопримечательностей. Чтобы добраться до него общественным транспортом, можно доехать на метро до станции Франклина (первая и вторая линии). На земле у входа красуется логотип команды борцов с нечистью, стилизованный под пожарную тематику (на привидение надет специальный шлем, в руке оно держит пожарную фомку), а через окно можно увидеть висящую на стене эмблему из оригинального фильма — город помнит своих героев.

Перри-стрит, 66 («Секс в большом городе»)

Ну и как же можно съездить в Нью-Йорк и не посмотреть на дом, где живет главная героиня «Секса в большом городе», колумнистка Кэрри Брэдшоу. Построенный в 1896 году четырехэтажный таунхаус, который можно увидеть в фильме, расположен в районе Вест-вилладж на Перри-стрит (хотя героиня и живет в районе Верхнего Ист-Сайда).

Бедфорд-стрит, 90 («Друзья»)

А вот герои сериала «Друзья» вряд ли смогли бы добраться до своей квартиры за сутки — большая часть съемок проходила в Калифорнии, а фасад дома для отбивки снимался как раз в Нью-Йорке, на Бедфорд-стрит. Окна и пожарная лестница дома номер 90 появлялись почти во всех эпизодах сериала,

52-я улица («Зуд седьмого года»)

Не самым очевидным выбором для поездки по достопримечательностям может показаться пересечение 52-й улицы и Лексингтон-авеню. Однако вряд ли во всем Нью-Йорке есть более каноническое место с точки зрения кино — именно здесь в фильме «Зуд седьмого года» юбку Мэрилин Монро задрало вверх потоками восходящего воздуха. Этот кадр знают даже те, кто никогда не смотрел ленту.

Парк Саттон-Плейс («Манхэттен», «Мой слуга Годфри»)

Конечно, говоря о кинематографическом Нью-Йорке, нельзя обойти стороной и Парк Саттон-Плейс — большинство киноманов знают его по бесконечно растиражированным кадрам из «Мантхэттена» Вуди Аллена, где его герой сидит в обнимку с Дайан Китон. Ну, а более искушенный зритель может поностальгировать по голливудским картинам времен Великой депрессии и вспомнить сцену из «Моего слуги Годфри» 1936 года, в которой главный герой делает предложение своей возлюбленной.

Флашинг-Медоус — Корона-парк («Люди в черном»)

Но не Манхэттеном единым живет Нью-Йорк — любой, кто забредет во Флашинг-Медоус — Корона-парк, раскинувшийся в районе Куинс, тут же узнает громадный глобус, который разнес вдребезги пришелец Эдгар-жук в первой части «Людей в черном». Судя по всему, спецагенты провели все необходимые восстановительные работы, а местным жителям стерли ненужные воспоминания, поэтому здесь можно увидеть знаменитую скульптуру в неповрежденном виде.

«Тиффани» («Завтрак у Тиффани»)

Ни один список нью-йоркских достопримечательностей, связанных с кино, не будет полным без ювелирного магазина «Тиффани», к которому, как известно, так любила ходить с выпечкой героиня фильма с Одри Хепберн. Проникнуться духом культовой картины и книги Трумена Капоте и попытаться ощутить чувства, обуревавшие Холли Голайтли, можно попробовать на Пятой авеню.