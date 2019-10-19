Великое «Возможно»: каким получился сериал «В поисках Аляски»

Майлзу Холтеру 16 лет, у него нет друзей, но есть мечта — найти Великое «Возможно». Как и многое в своей жизни, этот термин он подцепил из биографии Франсуа Рабле: Майлз читает только жизнеописания великих людей, а в первую очередь его интересуют их предсмертные слова. В родной Флориде юношу ничего не держит, поэтому он отправляется на поиски Великого «Возможно» в Алабаму и поступает в школу-интернат Калвер-Крик, где когда-то учился его отец. Там он обретает настоящих друзей — Чипа «Полковника» Мартина и Такуми Хикохито, а также впервые влюбляется — в экстраординарную девушку по имени Аляска Янг.
Звучит все это до невозможности банально, но поверьте — на деле все иначе. Вышедшая в 2005 году дебютная книга Джона Грина «В поисках Аляски» (позже он прославится с романом «Виноваты звезды») действительно содержит в себе большое количество штампов и клише, связанных с американским школьным бытом. В итоге она оказывается совершенно небанальным рассуждением о дружбе и любви, верности и чести, но главное — о жизни, смерти и о том, как сживаться со смертью.
Кадр из сериала «В поисках Аляски» (2019)Paramount Pictures
Приземлившийся на Hulu проект «В поисках Аляски» нельзя назвать подробной экранизацией: шоураннеры Джош Шварц и Стефани Сэвадж многое изменили и добавили от себя, что в целом логично, поскольку роман Грина слишком невелик даже для формата мини-сериала. Изначально он должен был стать как раз полнометражным фильмом, но у Paramount долгое время не получалось запустить его производство. Дело сдвинулось с мертвой точки только после успеха «Виноваты звезды» в 2014 году.
Интонации шварцево-сэваджевских «Одиноких сердец» и «Сплетницы» здесь отчетливо слышны (мелодрамы стало куда больше, чем в книге), но атмосферу оригинального романа они не заглушают. Проще всего «В поисках Аляски» описать как смесь «Над пропастью во ржи» и «Хорошо быть тихоней» с фильмами «500 дней лета» и, пожалуй, «Мост в Терабитию». Объединяющая все эти названия жизнеутверждающая меланхолия была крайне бережно перенесена на экран.
Во многом это заслуга отлично подобранного саундтрека — кажется, все звучащие здесь вещи появились не позже 2005-го. Загибайте пальцы: The White Stripes, Gorillaz, LCD Soundsystem, The Killers, Franz Ferdinand (кавер), Хосе Гонсалес (сразу добавляет в список референсов игру «Жизнь — странная штука»), 50 Cent (да, «P.I.M.P.»!). Если такой плейлист не вернет вас в нежную юность, вы, вероятно, безнадежны.
Кадр из сериала «В поисках Аляски» (2019)Paramount Pictures
Наконец, тут задействованы прекрасные юные артисты. Аляску играет Кристин Фросет, которую вы могли видеть в недавнем социальном триллере для подростков «Общество» на Netflix и в байопике Джерома Сэлинджера «За пропастью во ржи» (занятное совпадение). В роли «Толстячка» Майлза снялся Чарли Пламмер из «Всех денег мира» Ридли Скотта — лауреат премии Марчелло Мастроянни Венецианского фестиваля (ее вручают лучшим молодым актерам). Одно из самых удачных попаданий — малоизвестный Дэнни Лав, изображающий Полковника.
Ждать от «В поисках Аляски» откровений и детального анализа современной молодежи, каким могла похвастаться недавняя «Эйфория», не стоит. Книга Грина и ее экранизация посвящены более универсальным материям (на дворе 2005 год, но мобильников еще толком ни у кого нет, вместо них — телефонные автоматы), а следовательно — могут оказаться интересны и понятны широкому кругу читателей и зрителей. Поэтому сериал все же не стоит пропускать: вероятнее всего, он вас приятно удивит.
В США мини-сериал «В поисках Аляски» вышел в онлайн-кинотеатре Hulu. В России его показывает стриминговый сервис more.tv. Первую серию можно посмотреть во «ВКонтакте».