Великое «Возможно»: каким получился сериал «В поисках Аляски»

Майлзу Холтеру 16 лет, у него нет друзей, но есть мечта — найти Великое «Возможно». Как и многое в своей жизни, этот термин он подцепил из биографии Франсуа Рабле: Майлз читает только жизнеописания великих людей, а в первую очередь его интересуют их предсмертные слова. В родной Флориде юношу ничего не держит, поэтому он отправляется на поиски Великого «Возможно» в Алабаму и поступает в школу-интернат Калвер-Крик, где когда-то учился его отец. Там он обретает настоящих друзей — Чипа «Полковника» Мартина и Такуми Хикохито, а также впервые влюбляется — в экстраординарную девушку по имени Аляска Янг.

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Звучит все это до невозможности банально, но поверьте — на деле все иначе. Вышедшая в 2005 году дебютная книга Джона Грина «В поисках Аляски» (позже он прославится с романом «Виноваты звезды») действительно содержит в себе большое количество штампов и клише, связанных с американским школьным бытом. В итоге она оказывается совершенно небанальным рассуждением о дружбе и любви, верности и чести, но главное — о жизни, смерти и о том, как сживаться со смертью.

close Кадр из сериала «В поисках Аляски» (2019) Кадр из сериала «В поисках Аляски» (2019) Paramount Pictures

Приземлившийся на Hulu проект «В поисках Аляски» нельзя назвать подробной экранизацией: шоураннеры Джош Шварц и Стефани Сэвадж многое изменили и добавили от себя, что в целом логично, поскольку роман Грина слишком невелик даже для формата мини-сериала. Изначально он должен был стать как раз полнометражным фильмом, но у Paramount долгое время не получалось запустить его производство. Дело сдвинулось с мертвой точки только после успеха «Виноваты звезды» в 2014 году.

Интонации шварцево-сэваджевских «Одиноких сердец» и «Сплетницы» здесь отчетливо слышны (мелодрамы стало куда больше, чем в книге), но атмосферу оригинального романа они не заглушают. Проще всего «В поисках Аляски» описать как смесь «Над пропастью во ржи» и «Хорошо быть тихоней» с фильмами «500 дней лета» и, пожалуй, «Мост в Терабитию». Объединяющая все эти названия жизнеутверждающая меланхолия была крайне бережно перенесена на экран.

Во многом это заслуга отлично подобранного саундтрека — кажется, все звучащие здесь вещи появились не позже 2005-го. Загибайте пальцы: The White Stripes, Gorillaz, LCD Soundsystem, The Killers, Franz Ferdinand (кавер), Хосе Гонсалес (сразу добавляет в список референсов игру «Жизнь — странная штука»), 50 Cent (да, «P.I.M.P.»!). Если такой плейлист не вернет вас в нежную юность, вы, вероятно, безнадежны.

close Кадр из сериала «В поисках Аляски» (2019) Кадр из сериала «В поисках Аляски» (2019) Paramount Pictures

Наконец, тут задействованы прекрасные юные артисты. Аляску играет Кристин Фросет, которую вы могли видеть в недавнем социальном триллере для подростков «Общество» на Netflix и в байопике Джерома Сэлинджера «За пропастью во ржи» (занятное совпадение). В роли «Толстячка» Майлза снялся Чарли Пламмер из «Всех денег мира» Ридли Скотта — лауреат премии Марчелло Мастроянни Венецианского фестиваля (ее вручают лучшим молодым актерам). Одно из самых удачных попаданий — малоизвестный Дэнни Лав, изображающий Полковника.

Ждать от «В поисках Аляски» откровений и детального анализа современной молодежи, каким могла похвастаться недавняя «Эйфория», не стоит. Книга Грина и ее экранизация посвящены более универсальным материям (на дворе 2005 год, но мобильников еще толком ни у кого нет, вместо них — телефонные автоматы), а следовательно — могут оказаться интересны и понятны широкому кругу читателей и зрителей. Поэтому сериал все же не стоит пропускать: вероятнее всего, он вас приятно удивит.

В США мини-сериал «В поисках Аляски» вышел в онлайн-кинотеатре Hulu. В России его показывает стриминговый сервис more.tv. Первую серию можно посмотреть во «ВКонтакте».