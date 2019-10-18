«Этот монстр»: Сюткин и Шнуров повздорили на «Голосе»

По итогам второго тура слепых прослушиваний вокального проекта «Голос», стартовавшего на прошлой неделе, больше всех участников — сразу трех вокалистов — в свою команду набрали Сергей Шнуров и Полина Гагарина. И лишь по одному исполнителю присоединились к Константину Меладзе и Валерию Сюткину.

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Первым испытать удачу в очередном выпуске «Голоса» на сцену отправился Ринат Альбиков с композицией «Вернись в Сорренто», написанной в 1902 году Эрнесто де Куртисом и Джамбаттистой де Куртисом. К вокалисту повернулись двое наставников — Сергей Шнуров и Полина Гагарина. Константин Меладзе, в свою очередь, похвалил Альбикова за «фактурное исполнение», но признался, что ему помешал выбор песни — она, по признанию композитора, вызывает у него «аллергию». В итоге конкурсант выбрал команду Гагариной.

«Надо в любом возрасте делать то, что велит тебе сердце», — считает участница проекта Екатерина Осипенко. К сожалению, к вокалистке, исполнившей хит «Мурка», никто не повернулся, однако она удостоилась огромных оваций публики. Как только кресла наставников развернулись, лидер группы «Ленинград» и Полина Гагарина узнали в Осипенко знаменитого врача-фониатра. «Ребята, спасибо, что никто не повернулся, — обратился к коллегам Шнуров. — Чуть не лишили меня фониатра».

Следующим покорять сердца сенсеев отправился 33-летний Ив Набиев. С первых нот исполнитель в ярком желтом пиджаке привлек внимание сразу трех наставников — Гагариной, Шнурова и Меладзе, а спустя несколько секунд не смог удержаться и Сюткин. Певица тут же принялась уговаривать вокалиста присоединиться к ее команде, пообещав ему дуэт. Тогда Меладзе заявил, что вокалисту не хватает одного — хорошего продюсера. «Моя предвыборная кампания: я знаю, что среди всех представленных я — лучший», — заключил Шнур. Сам Набиев пришел на проект к определенному наставнику — «в табор Сергея Шнурова».

Всех, кроме Полины Гагариной, смогла заинтересовать Анастасия Юст. В интервью девушка с экономическим образованием призналась, что ни дня не работала по профессии и всю жизнь тянулась к музыке. Она исполнила трогательную композицию «Эхо любви» Анны Герман. «Сердце подсказывает, что дальнейшую работу я продолжу с Валерием Сюткиным», — приняла решение вокалистка.

Один из самых молодых исполнителей эпизода — 24-летний Антон Токарев — заставил побороться за себя Полину Гагарину и Сергея Шнурова. Сам певец, недолго раздумывая, выбрал команду последнего.

Следующий участник — 27-летний Станислав Мошкин — представил, пожалуй, одну из самых неожиданных и интересных джазовых версий хита «Мокрые кроссы» Тимы Белорусских. Несмотря на то, что к вокалисту повернулись все судьи, ожесточенная битва по традиции велась между Сюткиным и Шнуровым. «Подойду к вам поближе, чем этот монстр», — парировал заслуженный артист России. Однако, по иронии судьбы, Мошкин выбрал команду Шнурова.

Самая юная, но не менее уверенная и перспективная конкурсантка — 17-летняя Алана Чочиева только недавно закончила школу, но уже пробует свои силы на «Голосе». В качестве песни она выбрала «Faith» Стиви Уандера, которую великий музыкант подарил Ариане Гранде. Первой к певице повернулась Полина Гагарина, но вскоре перед ней оказались уже все наставники проекта (к слову, на кнопку Сюткина нажал Шнуров). Девушка, едва сдерживая эмоции, призналась, что «видела такую картину в своих мечтах». По итогам Чочиева выбрала команду Гагариной.

Затем на сцену вышла 18-летняя Ива Тодорова из Болгарии с песней Эми Уайнхаус «Back To Black». Единственной, кто повернулся к вокалистке, тем самым не оставив шансов коллегам, была Полина Гагарина. «У вас потрясающий тембр», — похвалила девушку исполнительница.

Закрыл второй выпуск слепых прослушиваний Аскер Бабеков с композицией «S.O.S» Грегори Лемаршаля. К артисту повернулся только Константин Меладзе. Продюсер отметил, что его не впечатлила «вокальная эквилибристика», но были «две ноты», которые смогли привлечь его внимание.