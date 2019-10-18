Испугалась проверки: Бочкареву лишили водительских прав

Звезду сериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву лишили водительских прав на один год и восемь месяцев и назначили ей административный штраф в размере 30 тыс. рублей. Суд принял такое решение из-за отказа актрисы пройти медицинскую проверку после слухов о задержании с наркотиками. Официальный представитель Бочкаревой отказался комментировать постановление суда.

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По словам пресс-секретаря Преображенского районного суда Москвы Александра Савельева, Бочкарева нарушила ч. 1 ст. 12.26 КоАП (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Сама актриса и ее представитель не пришли на судебное заседание. Приговор еще не вступил в силу, поэтому в течение десяти дней его можно обжаловать в Преображенском суде Москвы.

Напомним, что в конце сентября Бочкареву остановили сотрудники ДПС — согласно телеканалу РЕН ТВ, у актрисы нашли наркотики. Тогда же в сети появилось видео задержания, на котором женщина, внешностью и голосом очень похожая на Бочкареву, подтверждает наличие у нее запрещенных веществ. В частности, она призналась, что перевозила кокаин в нижнем белье. Кроме того, она якобы сама достала сверток, вес которого составил 0,69 грамма.

По данным телеканала «360», после задержания с наркотиками на Бочкареву завели уголовное дело по подозрению в хранении наркотиков и оформили два административных протокола — за вождение автомобиля без талона о прохождении техосмотра и полиса ОСАГО, а также за отказ пройти медицинскую проверку на состояние опьянения. Отмечается, что актрису якобы отпустили под подписку о невыезде.

Посмотрев опубликованный в одном из телеграм-каналов видеоролик, Бочкарева назвала его «фейком» и пообещала разобраться в причинах его появления.

«Я сейчас нахожусь дома с детьми в субботний день. Это вранье, лукавство. Это кто-то пытается раздуть скандал и, наверное, сделать хайп. Я пока не понимаю, кому это нужно, но хочу узнать, разобраться. Эти люди должны нести ответственность за такие слова», — заявила Бочкарева.

Актриса предположила, что недоброжелатели распространили этот слух «из мести», чтобы заставить ее оправдываться.

«Кто-то запустил такую ерунду, чтобы я оправдывалась. Мне смешно. Со времен «Счастливы вместе» что только про меня не писали и не говорили. Я не скандальный человек. Я занимаюсь социальными проектами, воспитываю детей, снимаюсь в кино, играю в театре», — сказала Бочкарева.

После этого комментария знаменитость хранила молчание на протяжении двух недель. Ее приятель Андрей Ковалев утверждал, что в результате потрясений 39-летнюю Бочкареву якобы частично парализовало. О том, что артистка чувствует себя очень плохо, музыкант и предприниматель рассказал 4 октября «Москве 24».

«Она лежит в постели, не встает. У нее высокая температура, проблемы с левой частью лица. Все очень не здорово, она почти не говорит. Врачи там, все по плану, все делается и любящий муж, который занимается ее здоровьем. Я сам хотел в гости приехать, но боюсь, так как сам болею», — заявил Ковалев.

Однако через неделю Бочкарева опубликовала в инстаграме пост, который опроверг слова ее друга. По словам актрисы, она на какое-то время выпала из публичного пространства из-за занятости на гастролях.

«Всю неделю ежедневно разные спектакли в разных городах... Переезды, перелеты, выкладываешься на полную на сцене и опять в дорогу», — написала Бочкарева.

Скандал с наркотиками негативно повлиял на репутацию актрисы и помешал развитию ее бизнеса. Около месяца назад Бочкарева открыла школу для одаренных детей в здании Института мировых цивилизаций, но после инцидента ей поступило сообщение об отказе в аренде. Об этом сайту mk.ru рассказала сотрудница образовательного учреждения.

«Не по своей воле она закрыла школу. После того, как появилось видео с участием Бочкаревой, ее попросили забрать вещи и закрыть школу, — рассказала женщина, — В нашем помещении ее школы больше нет. Вроде они переехали в другое место, в район Павелецкой. Но точно не знаю. Институт не стал дожидаться, чем все закончится, а сразу отказал ей в аренде».

По словам сотрудницы института, руководство очень быстро приняло решение расторгнуть контракт на аренду и даже не успело предупредить всех учеников об отмене занятий. Актрисе просто сказали, что ее контракт больше не действителен, и попросили освободить помещение от вещей.