«Дело передано в суд»: СК назвал причины смерти Марьянова

Директор подмосковного реабилитационного центра, в котором актеру Дмитрию Марьянову стало плохо, предстанет перед судом. По словам представителя главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, следователь уже завершил расследование уголовного дела в отношении Оксаны Богдановой. Об этом сообщает ТАСС.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», — сообщила Врадий.

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Ранее СК по Московской области предъявил директору медицинского центра обвинение в незаконном оказании медицинских услуг без лицензии, что повлекло за собой смерть человека по неосторожности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). В начале октября на сайте ведомства было опубликовано официальное заявление, согласно которому Марьянов поступил в реабилитационный центр 6 октября 2017 года. Утром 15 октября актер жаловался клиентам и сотрудникам центра на недомогание и боль в ноге. Свидетели утверждали, что неоднократно передавали слова Марьянова директору и просили вызвать для него скорую помощь.

«Располагая сведениями о наличии у Марьянова серьезного заболевания и об отсутствии в центре медицинского персонала для оказания соответствующей помощи, а также зная об отсутствии у актера средств связи для самостоятельного обращения в больницу, директор центра осознавала, что он находится в опасном для его жизни и здоровья состоянии. Тем не менее обвиняемая воспрепятствовала направлению актера для оказания медицинской помощи и доставлению его в больницу. Она запретила вызывать «скорую помощь», намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра», — говорится в сообщении.

Видя критическое состояние актера, один из посетителей центра проигнорировал запрет директора и вызвал скорую помощь. По данным следствия, Марьянов скончался из-за сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием обильной кровопотери.

Задолго до официального заключения об этом упоминал профессор НИИ Скорой помощи имени Склифосовского Игорь Шарипов.

«Кровотечение было длительное, порционное. Пошел выброс крови — падает давление, кровь останавливается, пока давление в организме опять не поднимется», — объяснил врач.

По мнению медиков, госпитализация Марьянова после первых жалоб на плохое самочувствие могла бы сохранить ему жизнь. Но из-за нерационального решения Богдановой у пациента появились клинические признаки тяжелого шока.

«Следует отметить, что директором центра давались указания персоналу по введению Марьянову внутримышечно препаратов «галоперидол» и «феназепам», приобретенных у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности, которые могут применяться только в условиях медицинского учреждения и строго по назначению лечащего врача», — уточняется в сообщении пресс-службы.

Сама обвиняемая на стадии предварительного следствия категорически отрицала свою вину и заявляла, что супруга актера Ксения Бик знала о недомогании мужа.

«Когда Диму привезли, я сказала Ксении, что он неважно себя чувствует, ему нужна медицинская помощь, на что Бик ответила, что прекрасно знает, что нужно актеру, а все медицинские манипуляции были проведены дома — к ним приходил врач», — рассказывала Богданова.

На следующий день после двухлетия со дня смерти Марьянова его вдова рассказала, что на могиле актера поставили первый памятник.

«Два года не было у Димы памятника. Два года. К слову сказать, по всем канонам памятник ставится на первую годовщину. И даже нищие люди ставят родным и любимым памятники на последние гроши», — написала Бик в фейсбуке.

По словам вдовы Марьянова, в течение прошлого года она пыталась найти контакт с семьей умершего мужа, но ей не позволили участвовать в установке и проектировке памятника. В результате на могиле актера установили большой камень с радужным крестом, а имя написали без отчества.