Цой мог выжить: эксперты выявили причину аварии

Узнав об очередном расследовании гибели рок-музыканта Виктора Цоя, его отец раскритиковал экспертов за попытки «прославиться и выпендриться». В комментарии «Газете.Ru» Роберт Цой заявил, что люди спекулируют на смерти музыканта и заявляют о «новых» версиях трагедии, которые на самом деле были известны сразу после ДТП.

«Ой, вы знаете, это мне так надоело! Сейчас очень многие хотят прославиться, выпендриться и проводят такие «расследования». Понимаете, эта версия была очевидна уже на второй день после аварии. Я ее высказал в свое время, почти 30 лет назад, и сейчас они это откопали и опять мусолят», — сказал Цой.

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Ранее журналист Лев Годованник и эксперты петербургского Института безопасности дорожного движения выдвинули новую версию гибели лидера группы «Кино» Виктора Цоя. В установлении возможной причины аварии также участвовал муниципалитет Тукумского края Латвии, где 15 августа 1990 года легковой автомобиль музыканта столкнулся с рейсовым автобусом. Текст расследования опубликовало издание «Фонтанка».

По мнению эксперта Института безопасности дорожного движения Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Егора Голова, обустройство участка трассы «Слока — Талси», где произошла трагедия, не соответствовало требованиям ГОСТа. В частности, у дороги отсутствовали предупредительные знаки об опасном повороте, сужении проезжей части и ограничении скорости. Специалист напомнил, что на пути Цоя был мост, из-за которого дорога сузилась. В результате автомобиль музыканта съехал на обочину, после чего его занесло и выбросило на встречную полосу под автобус.

Помимо технического паспорта дороги в ходе исследования эксперты использовали фотографии с места происшествия, сделанные сразу после трагедии, и схему злополучного ДТП, которая была восстановлена на основе милицейского оригинала. Тщательно изучив траекторию движения автомобиля Цоя с учетом скорости, сцепления и заносов, Голов пришел к выводу, что общепризнанная версия «уснул за рулем» не соответствует действительности.

«В данной дорожной ситуации, имевшей место 15.08.1990 г. на участке 34км+000м — 35км+000м автомобильной дороги Слока-Талси, автомобиль «Москвич-2141» под управлением Цоя В. Р. потерял продольную устойчивость и оказался в заносе по причине движения автомобиля на участке дороги с различным коэффициентом сцепления», — заключил специалист.

Согласно ГОСТу того времени перед опасными местами на трассах обязательно должны были стоять оповещающие знаки «Опасный поворот», «Сужение дороги» и «Ограничение скорости». Однако в техническом паспорте дороги, на которой погибла легенда русского рока, отсутствует информация о предупредительных знаках перед злополучным мостом.

«Мы знаем, что Цой был неопытным водителем, и я допускаю, что при наличии предупреждающих знаков снизил бы скорость перед мостом и поворотом, что, может быть, предотвратило бы трагедию», — предположил специалист.

При этом на фотографии, сделанной на месте трагедии через два месяца после произошедшего, видна обратная сторона нескольких дорожных знаков — эксперты подозревают, что их оперативно установили уже после аварии.

«Не исключено, что знаки поставили уже после гибели Виктора Цоя, впрочем, гадать бессмысленно. Мы рассчитываем, что сотрудники муниципалитета Тукумского края помогут окончательно разобраться в ситуации. Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области отправил им дополнительный запрос», — сообщил Годованник.

Согласно данным следствия и показаниям свидетелей, музыкант не смог вписаться в опасный поворот на высокой скорости, вылетел на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом.

«Столкновение автомобиля «Москвич-2141» темно-синего цвета с рейсовым автобусом «Икарус-280» произошло в 12 час. 28 мин. 15 августа 1990 г. на 35 км трассы Слока — Талси. Автомобиль двигался по трассе со скоростью не менее 130 км/ч, водитель Цой Виктор Робертович не справился с управлением. Смерть В. Р. Цоя наступила мгновенно, водитель автобуса не пострадал. …В. Цой был абсолютно трезв накануне гибели. Во всяком случае, он не употреблял алкоголь в течение последних 48 часов до смерти», — говорится в милицейском протоколе.

По официальной версии музыкант уснул за рулем от переутомления, однако его отец Роберт Цой с этим не согласен. В 2019 году он заявил об этом сайту kp.ru.

«Да я сразу говорил, что сын не спал за рулем! Еще 29 лет назад я на этом настаивал», — сказал 81-летний отец Цоя.

Он пояснил, что от места рыбалки до места гибели его сына было всего 15 минут, а уснуть за рулем человек может только в долгой дороге и при сильной усталости.