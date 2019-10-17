«Приняли за чистую монету»: актер о переименовании «Сватов»

Российский актер Даниил Белых прокомментировал слухи о переименовании сериала «Сваты» в связи с массовым уходом исполнителей главных ролей. Ранее многие СМИ опубликовали эту информацию со ссылкой на заявление артиста о том, что теперь шоу будет носить название «Золовка». Однако сам Белых только посмеялся над домыслами журналистов, передает сайт «Teleprogramma.pro».

«Я сказал, что седьмой сезон «Сватов» будет называться «Золовка»? Да нет! Это была какая-то шутка в программе Бориса Корчевникова. А журналисты приняли за чистую монету…» — объяснил актер.

Программа «Судьба человека» с участием Белых, о которой вспомнили некоторые СМИ, вышла еще в начале августа. Тогда актер иронично ответил на вопрос о будущем сериала, обыграв термины, обозначающие родственные связи в российских семьях.

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«Продолжение сериала обязательно будет. Только называться он будет «Золовка». Ну как там идет у нас: тесть, сват и золовка», — пошутил Белых.

Со второго сезона актер играл в «Сватах» персонажа по имени Максим Ковалев. Согласно словам Белых, сейчас он мало знает о будущем сериала, съемки которого перенесли на неопределенный срок.

«Слышал, что — вроде бы — заново начнут снимать сериал. Меня волновало, придется ли мне сниматься заново или останутся те сцены, в которых я уже сыграл прежде», — рассуждал актер.

Он признался, что получал удовольствие от съемок в «Сватах», и поделился подробностями работы над седьмым сезоном сериала.

«Вот в Белоруссии сняли какую-то часть. Не могу раскрывать сюжетные линии, но могу сказать, что очень плотный, хорошо написанный сценарий. Думаю, все фанаты будут удовлетворены каким-то человечным, душевным финалом этого сериала», — заинтриговал Белых.

Также актер выразил надежду на скорейшее возобновление съемок, которые были приостановлены в 2017 году.

«Честно говоря, я в глубине души расстроен из-за того, что — непонятно по каким причинам — съемки продолжения откладываются, что зритель до сих пор не получил очередной части сериала. Мне самому — как артисту — это интересно. Я соскучился, давно не видел своих коллег, товарищей по «Сватам», — поделился артист.

По его мнению, информация об уходе из сериала исполнителей ключевых ролей — Николая Добрынина и Людмила Артемьева — не соответствует действительности.

«Я не думаю, что все это правда. Всегда команда «Сватов» работала в каком-то закрытом режиме. Сколько лет езжу на съемки и понимаю, что все сотрудники всегда верой и правдой служили… Это сплоченная команда», — уверен Белых.

Он также отметил, что слухи и домыслы вокруг сериала образуются из-за неразглашения деталей нового сезона.

«Знаете, как в Америке снимают, например, какой-то фильм и дают ему другое название, чтобы сохранить и сценарий, и какую-то завязку, чтобы сохранить секрет. Поэтому я считаю, что все эти разговоры тоже связаны с тем, чтобы сохранить секрет. То есть я могу вам рассказать, какие сцены снимали в Белоруссии, а вы напишете: и для зрителей это станет неинтересным», — объяснил актер.

Недавно в сети появились новости о том, что по разным причинам из сериала уходят актеры Николай Добрынин и Людмила Артемьева. Отмечается, что исполнитель роли Митяя Добрынин покинул проект из-за «постоянных издевательств» над его героем и необходимости играть «вечно побитую собаку, алкаша и неудачника». Актер Федор Добронравов, сыгравший в сериале Ивана Будько, признался «Царьграду», что узнал о решении Добрынина от журналистов.

На протяжении нескольких дней в сети обсуждался переезд в Германию звезды «Сватов» Людмилы Артемьевой, сыгравшей в сериале Ольгу Ковалеву. Некоторые СМИ сообщали, что она якобы уезжает за границу на неопределенный срок. Позднее эта новость была опровергнута агентом актрисы Марией Проконичевой.