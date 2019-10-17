Затишье перед бурей: в Netflix обнадежили инвесторов

Руководство стримингового сервиса Netflix опубликовало отчет по итогам третьего квартала 2019 года. Из него следует, что компании удалось восстановить число подписчиков, которое резко упало в прошлом квартале, и укрепить свои позиции среди конкурентов.

Основным фактором, повлиявшим на улучшение финансового состояния Netflix, стала премьера новых сезонов популярных шоу «Очень странные дела» и «13 причин почему». Аудитория Netflix по всему миру выросла на 21%, а увеличение числа платных подписчиков превзошло ожидания аналитиков — 6,77 млн клиентов против 6,7 млн. Всего в настоящий момент на Netflix подписаны более 158 млн человек.

Благодаря достигнутым успехам чистая квартальная прибыль компании выросла на $665 млн ($1,47 на акцию), при том, что в 2018 году эта сумма составляла $403 млн. В то же время рост общей выручки компании, достигший отметки в $5,25 млрд, оказался ниже ожиданий аналитиков, прогнозировавших $5,52 млрд. Отмечается, что за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял $4 млрд.

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Новости из стана стримингового гиганта заинтересовали инвесторов — после публикации отчета акции Netflix подорожали более чем на 10% и преодолели рекорд прошлого августа, когда их цена достигла $300 (тогда аудитория стримингового сервиса упала впервые за восемь лет).

Таким образом, компании удалось в какой-то мере компенсировать потери в 21% с момента публикации последней отчетности. Рост почти в два раза показала и прибыль от операционной деятельности, составившая $980 млн.

«Наш долгосрочный прогноз остается неизменным: достигнуть 200 млн подписчиков к 2021 году. При этом есть вероятность достигнуть этих показателей уже к концу 2020-го», — сказал вице-президент Netflix Нил Бегли.

По его словам, в настоящий момент сохраняется тенденция увеличения маржинальности, в связи с чем аналитики компании прогнозируют положительный свободный денежный поток к 2023 году и достижение нормы прибыли в 20%.

«На наш взгляд, вероятным результатом запуска этих новых услуг станет ускорение перехода от линейного телевидения к потреблению «развлечений по запросу», — говорится в тексте письма для инвесторов.

Однако — несмотря на увеличение абонентской базы на американском рынке на 520 тысяч подписчиков после оттока 126 тысяч абонентов — повышение цен на подписку стало причиной медленных темпов роста этого показателя: если прогнозисты Netflix ожидали, что с июля по сентябрь их число достигнет 0,8 млн человек, то реальным результатом стало 0,5 млн.

Не оправдали ожиданий и прогнозы руководства по росту подписчиков — 7,6 млн вместо 9,4 млн. Долгосрочная же задолженность компании увеличилась с $10,3 млрд до $12,4 млрд.

В связи с этим эксперты рынка призывают не делать преждевременных выводов о состоянии Netflix и перспективах сервиса. По их словам, уменьшение опасений по поводу стабильности компании лишь говорит о том, что настоящая конкуренция ожидает руководство в ближайшем будущем.

В основном это связано с планами компании Disney по запуску своего собственного сервиса в ноябре. На данный момент известно, что зрителям Disney+ будут предложены фильмы и сериалы из вселенных Marvel и «Звездных войн», а также сотни эпизодов «Симпсонов».

На тот же период запланирована и премьера аналогичного проекта Apple, за которым на рынок подтянутся AT&T, HBO Max и Comcast.

Впрочем, представители Netflix уже прокомментировали подобные заявления. По мнению прогнозистов компании, увеличение числа стриминговых сервисов лишь повысит интерес к рынку потокового видео, что скажется и на росте их собственных финансовых показателей, который компенсирует отток зрителей к конкурентам.

Можно также предположить, что к схватке с другими медиа-гигантами Netflix подойдет в едва ли не полной готовности — на этот период у сервиса запланирована премьера нового сезона «Короны», а также выход фильма Мартина Скорсезе «Ирландец» с Робертом Де Ниро и Аль Пачино в главных ролях.