Владычица тьмы победила Джокера: на что пойдут россияне

Лидером российского проката от 17-20 октября станет фантастический фильм «Малефисента: Владычица тьмы», уверены эксперты. В ходе стартового для себя уикенда лента Хоакима Роннинга, роли в которой исполнили Анджелина Джоли, Эль Фаннинг и Мишель Пфайффер, соберет примерно 500 млн рублей. Настолько внушительный дебют сиквела семейного фэнтези прогнозисты объясняют мощным рейтингом ожидания проекта, а также почти полным отсутствием конкурентов, которые могли бы «подворовывать» у фильма аудиторию.

Вторым, как ожидается, финиширует триумфатор двух предыдущих киновыходных в России — «Джокер» Тодда Филлипса, очередной актерский бенефис Хоакина Феникса, который, возможно, наконец-то принесет артисту давно заслуженный им «Оскар». Третий уикенд пополнит отечественную кассу остросюжетной драмы на 250 млн руб. — то есть сольник главного противника Бэтмена покажет совсем уж скромное падение (38%). Подробнее о лауреате Венецианского кинофестиваля — в нашей рецензии.

Замкнет тройку сильнейших по итогам этого уикенда, скорее всего, мультфильм «Эверест» китайско-американского производства, вышедший в российский прокат синхронно с «Джокером». За 17-20 октября анимационная картина, рассказывающая о приключениях маленькой девочки и (огромного) обаятельного Йети, которые вместе со зрителями отправятся в путешествие от экзотических улиц Шанхая до гималайских снежных пейзажей, заработает в районе 70 млн рублей. Ранее «Газета.Ru» взяла интервью у режиссера проекта Джилл Калтон.

Прямо следом за топ-3 расположится «Гемини», фантастический боевик с Уиллом Смитом в главной роли: 40 млн рублей. Лента тайваньского режиссера Энга Ли, к слову, (если прогнозы сбудутся) покажет наибольшее падение среди всех текущих представителей вершины российского бокс-офиса, снизив собственные сборы сразу на 74%.

Пятое место достанется новой комедии любимого большинством интернет-комьюнити Сарика Андреасяна «Девушки бывают разные», главную роль в котором исполнил Дмитрий Нагиев. Тандем, знакомый зрителям по драме «Непрощенный», соберет в ходе своих вторых выходных 20 млн рублей.

На шестой позиции расположится «Дождливый день в Нью-Йорке», классическая работа Вуди Аллена, обладающая мощным кастом (Эль Фаннинг, Тимоти Шаламе, Селена Гомес, Джуд Лоу, Лив Шрайбер). Имея всего 600 мест (столько же среди всех представителей топ-8 списка получил только триллер «Они», о котором чуть позже, тогда как к остальным проектам прокатчики были более благосклонны), романтическая комедия выручит 15 млн рублей.

Седьмую строчку займут уже упомянутые «Они» — стартовый уикенд принесет фильму, повествующему о группе студентов, которые в поисках острых ощущений отправляются на аттракцион «Комнаты страха» в день Хэллоуина (где, естественно, находят жутких приключений на свою голову), около 14,5 млн рублей.

Наконец, замкнет топ-8 по итогам стартовавших киновыходных, согласно экспертам, еще один дебютант недели — фильм «Окей, Лесли», некое комедийное подобие великолепной драмы «Она» с Хоакином Фениксом, вышедшей на экраны в 2013 году. Заработает картина приблизительно 6 млн рублей.