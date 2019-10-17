Зло побеждает: на что пойдут американцы

По прогнозам экспертов, фильм-возвращение на экраны актрисы Анджелины Джоли «Малефисента: Владычица тьмы» в грядущие выходные наконец совершит невозможное и сместит с первого места нашумевшего «Джокера» Тодда Филиппса. Сиквел кинематографического переосмысления анимационного хита студии Disney 60-летней давности «Спящая красавица», в центре которой — история злой колдуньи, наложившей заклятие на волшебное царство, сможет собрать за премьерный уикенд около $42 млн.

На третьей неделе фильм-лауреат Венецианского кинофестиваля «Джокер» от режиссера «Мальчишника в Вегасе» Тодда Филлипса опустится на вторую строчку списка лидеров американского проката. История появления на свет самого одиозного злодея комиксов о Бэтмене, которая стоит особняком от киновселенной DC, уже успела получить массу позитивных отзывов как критиков, так и простых зрителей, а на этой неделе принесет своим создателям еще $33 млн.

Вторая часть комедийного хоррора «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» с Вуди Харрельсоном в главной роли стартует с третьей строчки в списке самых кассовых фильмов. По мнению аналитиков кинорынка, сиквел истории о группе американцев, которым спустя десять лет пришлось столкнуться с эволюционировавшей армией зомби, попутно разбираясь с проблемами внутри своего коллектива, сможет показать сборы на уровне $23 млн.

Новая мультипликационная версия легендарной «Семейки Аддамс» на второй неделе после премьеры опустится на четвертую строчку таблицы лидеров проката. Свои голоса любимым по всему миру пародийно-готическим героям подарили Оскар Айзек, Шарлиз Терон и Хлоя Грейс Морец. Очередная история столкновения Аддамсов с опасностями современного мира, которые снова поставят под угрозу жизнь семьи, появившейся на страницах комиксов более 80 лет назад, за эти выходные сможет получить еще $17 млн.

Новый научно-фантастический боевик многократного лауреата премий «Оскар», «Золотой лев» и «Золотой медведь» китайского режиссера Энга Ли «Гемини» с Уиллом Смитом, сыгравшим одновременно главного героя и антагониста, и Клайвом Оуэном, пока что не смог отбить свой 138-миллионный бюджет, собрав в прокате около $70 млн. На этой неделе он принесет своим создателям еще $9,2 млн в США.

А вот новый детский хит от студии DreamWorks «Эверест» от Джилл Калтон за предыдущие три недели уже успел собрать $113 млн при бюджете в $75 млн. За грядущий уикенд аналитики прогнозируют сборы истории о девочке, которая встретила в Шанхае снежного человека и решила помочь ему вернуться на родную горную вершину вопреки планам миллиардеров и зоологов, на уровне $3,4 млн.

Любовь зрителей к одному из самых успешных телевизионных проектов нескольких последних лет «Аббатство Даунтон» позволит его полнометражному продолжению продержаться в кинотеатрах на протяжении вот уже пяти недель. В эти выходные новая часть саги от постоянного сценариста проекта Джулиана Феллоуза и режиссера Майкла Энглера, действие которой разворачивается через полтора года после окончания событий сериала и охватывает события, вызванные визитом короля Георга V и его супруги Марии в загородный особняк семьи Кроули в Йоркшире в 1927 году сможет собрать еще $2,9 млн.

Фильм о звезде эпохи классического Голливуда Джуди Гарланд с незатейливым названием «Джуди» опустится на восьмую позицию. Биографическая картина с Рене Зельвегер в главной роли за четвертый уикенд проката получит $2,1 млн.

Следом за ней расположится один из главных долгожителей таблицы лидеров — фильм «Стриптизерши» с Дженнифер Лопес и Карди Би в главных ролях. Экранизация статьи о мести стриптизерш брокерам с Уолл-стрит на шестой неделе принесет создателям еще $2 млн.

А на десятом месте по итогам седьмого уикенда в американских кинотеатрах окажется сиквел хоррора по роману Стивена Кинга «Оно 2». Новая схватка с одним из самых странных злодеев мирового кинематографа соберет на этот раз $1,5 млн.