Развод и девичья фамилия: муж Лолиты подал иск в суд

Московский суд зарегистрировал исковое заявление мужа 55-летней певицы Лолиты Милявской, 44-летнего фитнес-тренера Дмитрия Иванова, о расторжении брака. Причины подачи иска на данный момент не раскрываются.

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Однако поклонники Лолиты подозревают, что причиной разрыва стали измены Иванова, который, по данным сайта kp.ru, переехал к 40-летнему косметологу из Белоруссии Ольге Кулиевой, которая живет в Москве, руководит собственной клиникой и воспитывает 14-летнюю дочь.

Сама певица прокомментировала совместные фотографии своего пятого мужа с предполагаемой любовницей, отметив, что он все еще ходит в одежде, которую она ему покупала на свои средства.

«Что могу сказать? Прекрасно! Прекрасно сидят на нем вещи, купленные мной, и часики блестят, подаренные мной в Нью-Йорке... Наверное, и свадебная цепочка на месте и трусы, купленные тоже мной. Девушка симпатичная, ничего не скажешь, наверное, и богатая! Поздравляю новую «жертву». Честно, для меня это не сюрприз, я — женщина взрослая, умная», — сказала она.

Часть источников сообщала, что Иванов тайно содержал Кулиеву на деньги, которые получал от Милявской. Позднее появились слухи о том, что на самом деле теперь он живет на средства новой возлюбленной.

«Да, Дима дает уроки по игре в сквош, берет за часовую тренировку от 2 тыс. рублей, но клиентов у него не так много. Рядом с Лолитой Дима привык к красивой жизни: хорошая машина, дорогие курорты, покупка одежды в бутиках. Лолита не знала, что муж ей изменял на протяжении года, отлучаясь из дома под предлогом выездных турниров», — говорил друг семьи Милявской.

О решении расстаться с Ивановым Милявская сообщила в социальных сетях в июле.

«Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход!» — заявила она.

Певица также рассказала, что нашла в себе силы, чтобы пережить новое расставание: «У меня был замечательный «молодой» муж целых девять лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю, а потом плюнула. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь».

Друзья и подписчики звезды постарались поддержать ее после грустной новости теплыми словами. Так, певица Анжелика Варум, с которой артистка знакома уже больше 25 лет, назвала ее в одном из своих постов «Лоликом» и «своей девочкой».

«Умная, красивая, талантливая, добрая. По-настоящему добрая и великодушная! Артист, быстроте реакции которого может позавидовать самый блистательный комик. Человек с болезненным чувством справедливости и безусловным доверием, чем часто пользуются нечистоплотные персонажи», — написала Варум.

Заслуженная артистка России также заявила, что если еще раз увидит обидчиков своей подруги, то «пристрелит их на месте». Она подчеркнула, что восстановление «этого храма нерастраченной любви» является «адски сложной» задачей.

«Если вы не способны любить эту девочку, как своего ребенка, заботиться о ней, баловать, если не готовы поклясться провести с ней остаток жизни в любви и согласии, лучше не подходите», — отметила Варум.

Вместе с этим, Варум признала, что «любить, как свою единственную и неповторимую женщину, эту огромную планету — Лолиту Милявскую — непросто», а всем, кто рассматривает себя в качестве претендента на роль ухажера, посоветовала рассчитывать силы.

Спустя почти два месяца после того, как стало известно о расставании пары, Лолита опубликовала в инстаграме свою фотографию, на которой она позирует в худи с принтом, изображающем стройную фигуру в белье. Она пояснила, что этот предмет гардероба был изготовлен на заказ для ее клипа, в то время как помощники скрываются от нее на съемочной площадке, так как подумали, что она на самом деле ходит в нижнем белье.

«Приступили в Минске к съемкам! Прямо с поезда, в 8 утра в клуб, в котором следы от прошлой, явно бурной ночи! Убит и грязен, как из фильмов Тарантино. Но в кадре не должно быть видно!» — говорится в подписи к фотографии.

В комментариях к фотографии ее подписчики пошутили, что певица «похорошела» и «развод пошел ей на пользу».