Визги счастья: Веном сразится с суперзлодейкой в новом фильме

По сообщениям источников, знакомых с деталями работы над сиквелом фильма «Веном» от компании Sony, у суперзлодея Карнажа, с которым предстоит сразиться главному герою (или, точнее, главному антигерою) фильма появится помощница, пишет Deadline.

Сообщается, что ей станет суперзлодейка Визг, которая впервые появилась на страницах комиксов Marvel в 1993 году. По сюжету комикса, она уговорила Карнажа помочь ей бежать из тюрьмы, после чего стала участницей «семьи Карнажа», в которую также вошли Доппельгангер, Демогоблин и Падаль.

Официальный представитель Sony отказался комментировать сообщения о появлении новой суперзлодейки во второй части «Венома», сославшись на то, что проект находится на начальных стадиях разработки — старт съемок запланирован на начало 2020 года, а его выход на экраны состоится 2 октября.

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Предположения о том, что Карнаж станет главным антагонистом в грядущем фильме появились сразу же после премьеры «Венома» в октябре 2018 года из-за сцены на титрах, в которой обладатель премии «Эмми» Вуди Харрельсон появился в образе серийного убийцы Клетуса Кэсиди.

История Франсес Баррисон (настоящее имя Визг) началась со столкновения с супергероями Плащом и Кинжалом, которые помешали одной из ее сделок по продаже наркотиков. Она была ранена в голову полицейскими, после чего попала на операционный стол, где из-за врачебной ошибки высвободились ее сверхспособности.

Однако происхождение ее сил остается не до конца установленным — по одной из версий, она обладала ими с детства и столкновение с супергероями послужило катализатором мутации.

Среди ее основных способностей — создание звуковых волн для оглушения врагов, «темная эмпатия», с помощью которой Визг может выявлять темные стороны личности в окружающих, а также телекинез и левитация.

Сообщается, что в данный момент актриса на роль суперзлодейки еще не утверждена и продолжается стадия кастинга. Более того, список претенденток на эту роль за последнее время не сократился, а лишь расширился, если верить источникам.

«В настоящий момент роль свободна, в числе тех, кто рассматривается на нее — множество разных актрис», — пояснил один из них.

По его словам, речь идет об исполнительницах, которые пока что не завоевали широкую популярность среди зрителей.

Первая часть «Венома» стала неожиданным коммерческим успехом — ее сборы по всему миру составили $856 млн при бюджете в $100 млн. Из них $111 млн принес премьерный уикенд в Китае, который стал самым успешным стартом для Sony на этом рынке.

Режиссером фильма стал Рубен Флейшер, который в 2009 году снял комедийный хоррор «Добро пожаловать в Zомбиленд», а в октябре этого года представит его сиквел.

Несмотря на более чем удовлетворительный результат, который показал Флейшер, к работе над сиквелом был привлечен британский актер Энди Серкис, завоевавший себе имя как режиссер благодаря фильмам «Маугли» и «Дыши ради нас».

Первая часть «Венома» положила начало киновселенной Человека-паука от Sony. Так как две кинореальности — от Sony и от Disney — объединяет персонаж Человека-паука, среди поклонников ходили слухи о том, что во второй части истории об одном из главных врагов супергероя появится звезда Marvel Том Холланд.

Сам актер в одном из интервью признался, что был бы рад сыграть вместе с исполнителем роли Венома Томом Харди:

«Это действительно захватывающе, идеи, которые у нас есть, о том, как мы можем расширить мир Человека-паука и привнести в него новых персонажей, пересечь его с другими героями», — отметил он.

Однако никаких официальных подтверждений подобным предположениям не появлялось, несмотря на высокую потенциальную прибыль, которую может принести подобная коллаборация.

Вместо этого, в планы Sony входит выпуск следующих частей расширенной вселенной Marvel, в которой должен будет выйти фильм о вампире-мутанте «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли, «Крэйвен-охотник», а также фильм о команде суперзлодеев «Зловещая шестерка», работа над которым была временно отложена ради картины о Мадам Паутине.